Die Amazon Prime Deal Days 2026 sind gestartet. Am 6. und 7. Oktober warten zahlreiche Angebote aus den Bereichen Gaming, Hardware, 3D-Druck, Fitness, Heimkino, Spielzeug und Modellbau auf Schnäppchenjäger. Auch in diesem Jahr haben wir einige der interessantesten Deals herausgesucht und in eigenen Artikeln ausführlicher vorgestellt.

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Statt sich durch die gesamte Auswahl der Prime Deal Days zu arbeiten, findet ihr bei uns eine kompakte Übersicht der wichtigsten Angebote. Die jeweiligen Einzelartikel liefern zusätzliche Informationen zu den Produkten, vergleichen die regulären Preise mit den Aktionspreisen und führen direkt zu den entsprechenden Angeboten.

Unsere Prime-Deal-Days-Highlights

Lumibricks: Effektvolle Klemmbausteine zu guten Preisen

Auch Lumibricks ist bei den Prime Deal Days dabei und hat viele Sets teilweise deutlich rabattiert. Aktuell kann man sogar zusätzlich noch einen Cupon aktivieren und noch mehr sparen.

Unser Highlight ist hier auf jeden Fall der große Filmstudio-Turm, den wir auch vor kurzem ausführlich getestet haben.

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COBI: Klemmbausteine mit deutlichen Rabatten

Bei COBI sind unter anderem Modelle aus den Bereichen Militär, Luftfahrt und Schifffahrt reduziert. Die Auswahl reicht vom F4U-4 Corsair und F-14A Tomcat über den B-2 Spirit und Jagdpanzer IV/70 bis hin zum umfangreichen Tiger II Königstiger.

Besonders beim großen Tiger II fällt die absolute Ersparnis ins Gewicht, während kleinere Modelle einen vergleichsweise günstigen Einstieg in das COBI-Sortiment ermöglichen.

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Anycubic: 3D-Drucker im Angebot

Auch bei Anycubic finden sich interessante Angebote. Unter anderem ist der Kobra X aktuell deutlich günstiger erhältlich. Daneben ist auch der Kobra S1 zusammen mit dem ACE 2 Pro Bestandteil der aktuellen Angebote.

Da wir beide Drucker bereits ausführlich getestet haben, findet ihr in unserem separaten Artikel zusätzlich unsere Testerfahrungen und die entsprechenden Testberichte.

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Carrera, Revell & PUSTEFIX: Spielzeug, RC und Modellbau

Für Kinder, Familien und Modellbau-Fans gibt es zahlreiche Angebote von Carrera, Revell und PUSTEFIX. Das Spektrum reicht von Carrera-Rennbahnen und Mario-Kart-RC-Modellen über Revell-Control-Fahrzeuge bis hin zu klassischen Modellbausätzen und verschiedenen Adventskalendern.

Mit dabei sind unter anderem Produkte zu Disney Pixar Cars, Bluey, Mario Kart, One Piece und weiteren bekannten Marken.

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Speediance: Gym Monster 2, 3 und 3S reduziert

Auch für das Home-Gym gibt es interessante Angebote. Speediance reduziert im Rahmen der aktuellen Aktionen unter anderem das Gym Monster 2 Family Plus sowie die neuen Modelle Gym Monster 3 Station und Gym Monster 3S Station.

Je nach Modell fallen die Preisnachlässe unterschiedlich aus. Zusätzlich gibt es bei ausgewählten Gym-Monster-Modellen weiteres Zubehör als kostenlose Zugabe.

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AWOL Vision: Beamer und Heimkino-Angebote

Wer sein Wohnzimmer zum Heimkino machen möchte, findet bei AWOL Vision ebenfalls einige interessante Prime-Deal-Angebote. Reduziert sind unter anderem Projektoren der Aetherion- und Valerion-Serien sowie ausgewählte Bundles mit motorisierten Leinwänden.

Die Rabatte reichen dabei bis zu 30 Prozent. Zusätzlich gibt es beim Kauf eines Aetherion Pro ein kostenloses Watch-Party-Kit.

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Weitere Prime-Deal-Days-Angebote folgen

Die genannten Angebote bilden nur einen Teil der diesjährigen Prime Deal Days ab. In den kommenden beiden Tagen halten wir weiter Ausschau nach interessanten Deals aus den Bereichen Gaming, Hardware, Entertainment und Technik.

Da sich Preise und Verfügbarkeiten während der Aktion jederzeit ändern können, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf unsere Übersicht. Die jeweiligen Einzelartikel werden bei Bedarf ebenfalls aktualisiert.

Prime Deal Days 2026: Zwei Tage voller Angebote

Die Amazon Prime Deal Days laufen vom 6. bis 7. Oktober 2026. Wer auf der Suche nach neuer Hardware, einem 3D-Drucker, Fitness-Equipment, einem Heimkino-Projektor oder neuen Spielen und Spielzeugen ist, kann während der Aktion bei zahlreichen Produkten sparen.

Unsere ausführlichen Deal-Artikel helfen dabei, die einzelnen Angebote besser einzuordnen und die tatsächliche Ersparnis gegenüber den regulären Preisen zu erkennen.

Wichtig: Preise, Rabatte und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich ist der bei Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis.