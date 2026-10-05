Auch Lumibricks ist bei den Amazon Prime Deal Days 2026 mit zahlreichen Angeboten vertreten. Besonders interessant ist dabei der beleuchtete Filmstudioturm, den wir bei Game2Gether bereits selbst getestet haben. Daneben sind unter anderem ein Cyberpunk-Schwebezug, ein italienisches Familienrestaurant, ein Vintage-Fotogeschäft und weitere beleuchtete Klemmbaustein-Sets deutlich reduziert.

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Zusätzlich zu den bereits reduzierten Preisen lässt sich bei den genannten Angeboten ein weiterer Rabatt von 10 Prozent über einen an den jeweiligen Artikeln verfügbaren Coupon erzielen. Der Coupon muss vor dem Kauf auf der Amazon-Produktseite aktiviert werden und ist abhängig von Verfügbarkeit und den jeweiligen Aktionsbedingungen.

Filmstudioturm von Lumibricks als Highlight

Ein besonderes Highlight der aktuellen Lumibricks-Angebote ist der beleuchtete Filmstudioturm. Das Set verbindet die für Lumibricks typische Kombination aus Klemmbausteinen und integrierter Beleuchtung mit einem detailreichen Stadtszenario.

Das Set kostet aktuell 189,54 Euro. Wird der zusätzliche 10-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktiviert, reduziert sich der Preis rechnerisch auf rund 170,59 Euro.

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Der Filmstudioturm ist dabei nicht nur aufgrund des aktuellen Preises interessant. Game2Gether konnte das Set bereits selbst ausführlich testen und hat sich dabei unter anderem mit dem Aufbau, der Beleuchtung und der Gestaltung des fertigen Modells beschäftigt.

Unser Test zum Lumibricks Filmstudioturm

Cyberpunk-Schwebezug mit Station

Wer es etwas futuristischer mag, findet mit dem Lumibricks L9098 ein Cyberpunk-Set mit Schwebezug und Station. Das Set ist aktuell für 151,19 Euro erhältlich.

Mit aktiviertem 10-Prozent-Coupon sinkt der Preis rechnerisch auf rund 136,07 Euro. Damit lässt sich der ohnehin reduzierte Preis noch einmal um gut 15 Euro drücken.

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Italienisches Familienrestaurant

Ein weiteres Stadtszenario bildet das italienische Familienrestaurant von Lumibricks. Das Set richtet sich insbesondere an Fans von detaillierten Gebäuden und kleinen Alltagsszenen, die sich zu einer größeren Stadtlandschaft kombinieren lassen.

Aktuell werden dafür 127,19 Euro aufgerufen. Mit dem zusätzlichen 10-Prozent-Coupon ergibt sich ein rechnerischer Preis von rund 114,47 Euro.

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Vintage-Fotogeschäft mit Beleuchtung

Für Fans von kleinen, atmosphärischen Gebäuden dürfte außerdem das Lumibricks Vintage-Fotogeschäft interessant sein. Das Klemmbaustein-Set verfügt über eine integrierte LED-Beleuchtung und greift thematisch ein klassisches Fotogeschäft auf. Ein besonderes Detail ist der Kamerablitz-Effekt.

Der aktuelle Preis liegt bei 71,99 Euro. Nach Aktivierung des 10-Prozent-Coupons ergibt sich ein rechnerischer Preis von rund 64,79 Euro.

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Plattenladen mit Beleuchtung

Auch der Lumibricks Plattenladen ist aktuell reduziert. Das beleuchtete Klemmbaustein-Gebäude kostet derzeit 123,24 Euro.

Wird der zusätzliche 10-Prozent-Coupon aktiviert, sinkt der rechnerische Preis auf rund 110,92 Euro.

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Weitere Lumibricks-Angebote

Neben unseren Highlights sind auch noch viele weitere Sets von Lumibricks rabattiert erhältlich.

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Lumibricks: Klemmbausteine treffen auf Beleuchtung

Die aktuellen Angebote zeigen gut, worauf Lumibricks bei seinen Sets setzt: Statt ausschließlich auf klassische Gebäude konzentriert sich die Marke auf detaillierte Szenen und kombiniert diese mit integrierten Beleuchtungselementen. Dadurch eignen sich viele der Modelle nicht nur zum Bauen, sondern auch als dekorative Elemente für Vitrinen oder Regale.

Gerade der bereits von Game2Gether getestete Filmstudioturm ist dafür ein gutes Beispiel. Wer das Set bereits länger im Blick hatte, bekommt durch den aktuellen Angebotspreis und den zusätzlichen Coupon eine interessante Gelegenheit zum Einstieg.

** Die angegebenen Coupon-Preise sind rechnerische Werte auf Basis des genannten 10-Prozent-Coupons. Der Coupon muss auf der jeweiligen Amazon-Produktseite aktiviert werden. Verfügbarkeit und Bedingungen können sich ändern.