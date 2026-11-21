Auch bei PXN läuft die große Rabattaktion zum Jahresende. Mit dem Year-End Mega Sale bietet der Hersteller verschiedene Sim-Racing-Produkte und Komplett-Bundles zu reduzierten Preisen an. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Direct-Drive-Systeme der VD-Serie, die zusammen mit Lenkrad und Pedalen als Komplettpaket erhältlich sind. Aber auch das GT ONE sowie die V10-Serie sind Teil der Aktion. Die Angebote starten bereits bei 85,99 Euro.

Direct Drive: Die VD-Serie im Angebot

Besonders interessant sind die Angebote rund um die Direct-Drive-Basen von PXN. Hier stehen unterschiedliche Leistungsklassen zur Auswahl, sodass sowohl Einsteiger als auch ambitionierte Sim-Racer passende Pakete finden können.

PXN VD4 Bundle – Einstieg in Direct Drive

Das VD4 Bundle richtet sich an Einsteiger, die erstmals auf ein Direct-Drive-System umsteigen möchten. Das Komplettpaket umfasst eine 280 mm große Lenkradeinheit, die Direct-Drive-Basis, Pedale sowie eine Tischhalterung.

Der Motor liefert ein konstantes Drehmoment von 4 Nm und erreicht eine Spitzenleistung von 5 Nm. Ein 24-Bit-Magnetencoder sorgt für eine präzise Lenkraderfassung. Hinzu kommen Hall-Effekt-Sensoren in den Pedalen sowie die PXN Sense+-Technologie zur Anpassung des Force Feedbacks.

Während der reguläre Preis bei 329 Euro liegt, kostet das Bundle im Rahmen der Aktion 279 Euro.

PXN VD6 Bundle – Mehr Leistung für ambitionierte Sim-Racer

Wer etwas mehr Leistung benötigt, findet mit dem VD6 Bundle eine leistungsstärkere Alternative. Die Direct-Drive-Basis liefert ein konstantes Drehmoment von 6 Nm und erreicht bis zu 7 Nm in der Spitze.

Zum Lieferumfang gehören ein 280-mm-Lenkrad, die Direct-Drive-Basis, Pedale und eine Tischhalterung. Auch hier kommen ein 24-Bit-Magnetencoder und Hall-Effekt-Sensoren in den Pedalen zum Einsatz. Über die PXN SimRacing Software lassen sich verschiedene Einstellungen und die Force-Feedback-Charakteristik anpassen.

Der Aktionspreis beträgt 349 Euro statt regulär 419 Euro.

PXN VD6 Bundle + PD HM Clutch – Drei Pedale für mehr Kontrolle

Eine interessante Erweiterung ist das VD6 Bundle in der 3-Pedal-Edition. Zusätzlich zu Gas und Bremse gehört hier eine Kupplung zum Lieferumfang. Damit eignet sich das Paket insbesondere für Fahrer, die mit manueller Schaltung unterwegs sind und ein möglichst realistisches Fahrgefühl bevorzugen.

Die technische Basis entspricht dem regulären VD6-System mit 6 Nm konstantem Drehmoment und bis zu 7 Nm Spitzenleistung. Das 280-mm-Lenkrad wird über einen Quick-Release-Mechanismus befestigt. Die PD-HM-Pedale nutzen Hall-Effekt-Sensoren.

Statt regulär 461,99 Euro kostet das Komplettpaket während der Aktion 359 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 102,99 Euro beziehungsweise rund 22 Prozent.

GT ONE: Racing-Lenkräder mit Direct-Drive-Basis

Neben den klassischen Lenkrad-Bundles bietet PXN auch Kombinationen mit dem GT ONE an. Das 300 mm große GT-Lenkrad richtet sich insbesondere an Fans von GT- und Formel-Rennsimulationen.

PXN GT ONE + VD6 Bundle

Dieses Paket kombiniert die VD6-Direct-Drive-Basis mit dem 300 mm großen GT ONE. Das Lenkrad bietet eine ergonomische Griffform und insgesamt 78 programmierbare Bedienelemente mit RGB-Beleuchtung.

Die Kombination aus 6 Nm Drehmoment, 24-Bit-Magnetencoder und PXN Sense+ soll für ein präzises Force Feedback sorgen. Die Lenkradeinheit besitzt zudem eine Oberfläche in Carbon-Optik und unterstützt SimHub.

Der Aktionspreis liegt bei 449 Euro statt regulär 509 Euro.

PXN GT ONE + VD10 Bundle

Noch mehr Leistung bietet die Kombination aus GT ONE und VD10. Die Direct-Drive-Basis liefert ein konstantes Drehmoment von 10 Nm und richtet sich damit an ambitionierte Sim-Racer.

Auch hier kommt das 300 mm große GT ONE mit 78 programmierbaren Bedienelementen und RGB-Beleuchtung zum Einsatz. Zusätzlich verfügt das Lenkrad über Carbon-Schaltwippen mit Doppelkupplungsfunktion. Die Unterstützung von PXN SimRacing und SimHub ermöglicht weitere Anpassungsmöglichkeiten.

Das Bundle kostet während der Aktion 489 Euro statt 559 Euro.

V10-Serie: Sim-Racing-Bundles für kleinere Budgets

Wer nicht direkt in ein leistungsstarkes Direct-Drive-System investieren möchte, findet bei PXN auch günstigere Alternativen.

PXN V10 Ultra Bundle

Das V10 Ultra setzt auf ein Dual-Motor-Direct-Drive-System mit bis zu 3,2 Nm Drehmoment. Zum Lieferumfang gehören ein 270 mm großes Lenkrad mit Ledergriff und magnetische Pedale, deren Einstellungen angepasst werden können.

Das Gehäuse besteht teilweise aus einer Aluminiumlegierung. Das komplette Bundle wird im Rahmen der Aktion für 289 Euro angeboten.

PXN V10 Pro Bundle

Auch das V10 Pro bietet ein Dual-Motor-Direct-Drive-System mit bis zu 3,2 Nm Drehmoment. Das Lenkrad besitzt eine D-Form und ist mit einem 10,6 Zoll großen Bezug aus Ultra-Faserleder ausgestattet.

Die magnetischen Pedale lassen sich anpassen und ermöglichen die Steuerung von Gas, Bremse und Kupplung. Das Bundle kostet aktuell 249 Euro statt regulär 259 Euro.

Weitere Angebote rund um Sim-Racing

Neben den Komplett-Bundles reduziert PXN auch einzelne Komponenten und Zubehör. Dazu gehören unter anderem die Vector X Pedale, verschiedene Lenkräder sowie zusätzliche Schalt- und Bedienelemente.

Besonders interessant sind die Vector X Pedale. Sie verfügen über eine Load-Cell-Bremse mit zusätzlichem Winkelsensor und einer angegebenen Belastbarkeit von 200 kg. Die 24-Bit-Auflösung soll eine besonders präzise Erfassung der Pedalbewegungen ermöglichen.

Auch das GT ONE Lenkrad ist einzeln erhältlich. Mit 300 mm Durchmesser, programmierbaren Bedienelementen und RGB-Beleuchtung bietet es sich als Upgrade für bestehende Sim-Racing-Systeme an.

PXN Year-End Mega Sale: Die Angebote im Überblick

Produkt Regulärer Preis Aktionspreis PXN VD4 Bundle 329,00 € 279,00 € PXN VD6 Bundle 419,00 € 349,00 € PXN VD6 Bundle + PD HM Clutch 461,99 € 359,00 € PXN GT ONE + VD6 Bundle 509,00 € 449,00 € PXN GT ONE + VD10 Bundle 559,00 € 489,00 € PXN V10 Ultra Bundle – 289,00 € PXN V10 Pro Bundle 259,00 € 249,00 € PXN GT ONE Steering Wheel 229,00 € 209,00 € PXN Vector X Pedals 519,00 € 459,00 €

Year-End Mega Sale läuft bereits

Die PXN Year-End Mega Sale hat am 9. November 2026 begonnen. Ein festes Aktionsende gibt es laut Hersteller nicht. Die Angebote gelten, solange die entsprechenden Aktionsprodukte verfügbar sind. PXN behält sich zudem Änderungen an Preisen und Verfügbarkeit vor.

Ein weiterer Vorteil: PXN bewirbt den Aktionsshop mit kostenlosem Versand für alle Bestellungen. Die konkreten Versandbedingungen und der endgültige Preis werden im Bestellprozess bestätigt.

Wer sein Sim-Racing-Setup erweitern oder den Einstieg in Direct Drive wagen möchte, sollte einen Blick auf die aktuellen Angebote werfen.

Zu den PXN Year-End Mega Sale Angeboten