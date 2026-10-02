Die frühen Angebote zu den Amazon Prime Deal Days bieten auch für 3D-Druck-Fans interessante Möglichkeiten. Anycubic ist dabei mit zwei aktuellen FDM-3D-Druckern vertreten. Der Anycubic Kobra X ist aktuell für 284,99 Euro erhältlich, während der Anycubic Kobra S1 mit ACE 2 Pro für 509 Euro angeboten wird.

Anzeige: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links zu Amazon. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision. Für euch entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Besonders interessant für unsere Leser: Beide Drucker sind bei Game2Gether bereits aus ausführlichen Praxistests bekannt. Den Kobra X haben wir als Combo-Version getestet, während beim Kobra S1 die Variante mit dem damals aktuellen ACE-System auf dem Prüfstand stand.

Anycubic Kobra X für 284,99 Euro

Der Anycubic Kobra X ist aktuell bei Amazon für 284,99 Euro erhältlich. Damit wird der FDM-3D-Drucker zu einem besonders interessanten Preis angeboten.

Wer auf das ACE-System verzichten kann, spart dabei gegenüber der aktuell regulär angebotenen Kobra X Combo für 449 Euro satte 164,01 Euro. Das entspricht einer Preisdifferenz von rund 36,5 Prozent.

Unser Test des Anycubic Kobra X

Wir haben den Anycubic Kobra X bereits ausführlich getestet. Im Mittelpunkt unseres Tests stand dabei insbesondere die Kombination aus schnellem Druck, Mehrfarbdruck und der praktischen Ausstattung des Systems.

Wer genauer wissen möchte, wie sich der Kobra X im praktischen Einsatz schlägt, findet in unserem ausführlichen Test weitere Informationen zu Druckqualität, Bedienung, Ausstattung und unseren Erfahrungen mit dem System.

Zum ausführlichen Test des Anycubic Kobra X

Anycubic Kobra X für 284,99 Euro bei Amazon ansehen*

Anycubic Kobra S1 mit ACE 2 Pro für 509 Euro

Eine Klasse darüber positioniert sich der Anycubic Kobra S1. Das geschlossene CoreXY-System richtet sich an Nutzer, die einen leistungsfähigen FDM-3D-Drucker mit umfangreicher Ausstattung suchen. Aktuell wird die Kombination aus Kobra S1 und ACE 2 Pro für 509 Euro bei Amazon angeboten.

Durch das ACE-System steht dabei auch der automatisierte Mehrfarbdruck im Mittelpunkt. Gleichzeitig bietet das geschlossene Druckergehäuse Vorteile bei der Verarbeitung verschiedener Filamenttypen und macht das System interessant für Nutzer mit höheren Ansprüchen.

Unser Test des Anycubic Kobra S1 Combo

Auch den Anycubic Kobra S1 haben wir bereits ausführlich getestet. Dabei kam allerdings noch die damalige Version des ACE-Systems zum Einsatz. Unsere Erfahrungen mit dem Kobra S1 selbst bieten daher weiterhin eine gute Orientierung, während das aktuell angebotene ACE 2 Pro nicht mit dem von uns getesteten ACE gleichgesetzt werden sollte.

Im Test haben wir uns unter anderem mit der Verarbeitung, der Einrichtung, dem Druckbetrieb und dem Zusammenspiel von Drucker und ACE-System beschäftigt. Wer sich vor dem Kauf ein genaueres Bild vom Kobra S1 machen möchte, findet dort unsere ausführlichen Praxiserfahrungen.

Zum ausführlichen Test des Anycubic Kobra S1 Combo

Anycubic Kobra S1 mit ACE 2 Pro für 509 Euro bei Amazon ansehen*

Zwei unterschiedliche Ansätze für den 3D-Druck

Mit dem Kobra X und dem Kobra S1 stehen zwei unterschiedliche Optionen zur Auswahl. Der Kobra X ist mit 284,99 Euro deutlich günstiger und eignet sich damit besonders für Nutzer, die einen modernen und schnellen FDM-3D-Drucker suchen, ohne direkt in ein umfangreicheres ACE-System investieren zu wollen.

Der Kobra S1 mit ACE 2 Pro richtet sich dagegen an Anwender, die direkt ein umfangreicher ausgestattetes System mit Mehrfarbdruck einsetzen möchten. Mit 509 Euro liegt der Preis entsprechend höher.

Wer sich für einen der beiden Drucker interessiert, kann zusätzlich auf unsere ausführlichen Praxistests zurückgreifen. Dabei sollte beim Kobra S1 berücksichtigt werden, dass unser Test noch mit der älteren ACE-Version durchgeführt wurde.

Die bei Amazon genannten Preise können sich jederzeit ändern. Maßgeblich ist daher immer der aktuell auf der Produktseite angezeigte Preis.