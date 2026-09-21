Die Gewinnspielaktion zum 16. Geburtstag von Game2Gether geht weiter! Dieses Mal dürfen sich Fans von Cosplay, Gaming, J-Culture, K-Culture und der gesamten Nerd-Kultur freuen. Gemeinsam mit der HiroCon verlosen wir zweimal jeweils zwei Tagestickets für die HiroCon 2026 in Saarbrücken.

Die HiroCon findet am 03. und 04. Oktober 2026 im E-Werk Saarbrücken statt. Die interaktive Community Convention richtet sich an Fans von Cosplay, J-Culture, K-Culture, Gaming, Roleplay, Trading Card Games, Streaming, Nerd-Content und nerdiger Kunst.

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HiroCon 2026: Ein Wochenende für die Nerd-Community

Die HiroCon versteht sich als interaktive Community Convention rund um die vielfältige Nerd-Kultur. Im E-Werk Saarbrücken erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Con-Wochenende mit zahlreichen Möglichkeiten zum Anschauen und Mitmachen.

Das Gelände ist in fünf Areas aufgeteilt: Community & Cosplay, Gaming & Entertainment, Art & Crafting, Shopping & Exhibition sowie die Outdoor & Streetfood Area.

Cosplay, Gaming, K-Pop und mehr

Zum Programm gehören unter anderem bekannte Gäst:innen und Creator:innen, Spiele und Aktionen. Mit „Hiros Quest“ gibt es außerdem eine Live-Quest, bei der eine App und ein Experience-Points-System zum Einsatz kommen.

Cosplay-Fans dürfen sich auf das Cosplay Café Luna, Cosplay- und Art-Contests, eine eigene Community Area mit Fotopoints und verschiedene Aktionen freuen. Auch die japanische Kultur ist mit der Adventure Lounge, Samurai, Matsuri-Spielen und einer Itasha-Ausstellung vertreten.

Für Gaming-Fans gibt es unter anderem Karaoke, Just Dance, Retrogames, aktuelle Spiele und verschiedene Challenges. Hinzu kommen eine Trading Card Zone, Commander Live on Stage, KPOP Shows und Mitmachaktionen sowie eine Star Wars & Sci-Fi Zone mit Shows, Walking Acts und Fotopoints.

Über 100 Verkaufsstände

Auch abseits des Bühnen- und Aktionsprogramms gibt es einiges zu entdecken. Über 100 Verkaufsstände bieten nerdige Kunst und Handwerk, Merchandise, Trends sowie Produkte und Popkultur aus Japan, Korea und China. Dazu kommen Spiele, Streetfood und weitere Angebote.

Jetzt 2x 2 Tagestickets für die HiroCon gewinnen!

Und genau hier kommt ihr ins Spiel: Gemeinsam mit der HiroCon verlosen wir zweimal jeweils zwei Tagestickets für die Veranstaltung im E-Werk Saarbrücken.

Damit können insgesamt zwei Gewinnerinnen oder Gewinner jeweils eine Begleitperson mit zur HiroCon nehmen. Der gewünschte Besuchstag kann nach der Auslosung zwischen Samstag und Sonntag ausgewählt werden.

Zu gewinnen gibt es:

2x 2 Tagestickets für die HiroCon 2026

Veranstaltungsort: E-Werk Saarbrücken

Veranstaltungstage: 03. und 04. Oktober 2026

Freie Wahl zwischen Samstag und Sonntag nach der Auslosung

Die Teilnahme erfolgt über das Gleam-Formular weiter unten. Dort findet ihr alle verfügbaren Teilnahme-Möglichkeiten sowie die vollständigen Bedingungen der Verlosung.

Wichtige Hinweise für die Gewinnerinnen und Gewinner

Die benötigten Daten werden erst nach der Auslosung abgefragt. Für die Ticketabwicklung benötigen wir anschließend folgende Informationen:

gewünschten Besuchstag (Samstag oder Sonntag)

Vor- und Nachname

Mailadresse

Zustimmung, dass die Daten zur Ticketabwicklung an den Veranstalter weitergeleitet werden dürfen

Die Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels und den Ticketversand verwendet.



16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen 2x 2 Tagestickets für die HiroCon 2026





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formular, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Veranstalter, für den Versand beziehungsweise die Ticketabwicklung erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 26.09.2026, 23:59 Uhr.