Am 6. und 7. Oktober 2026 starten die Amazon Prime Deal Days. Auch für Fans von Spielzeug, Racing, RC-Modellen und Modellbau sind dabei einige interessante Angebote angekündigt. Carrera, Revell und PUSTEFIX nehmen die Aktion zum Anlass, zahlreiche Produkte zu reduzierten Preisen anzubieten. Die Auswahl reicht von ersten Rennbahnen für Kinder über ferngesteuerte Fahrzeuge und kreative Beschäftigung bis hin zu umfangreichen Modellbauprojekten für Jugendliche, Erwachsene und Kidults.

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Bei den Angeboten sind unter anderem bekannte Marken und Lizenzen wie Disney Pixar Cars, Bluey, Mario Kart, Gabby’s Dollhouse und One Piece vertreten. Auch Carrera HYBRID, kreative PUSTEFIX-Produkte sowie verschiedene Revell-Modellbausätze und Adventskalender sind dabei. Insgesamt sollen Rabatte von bis zu 30 Prozent möglich sein.

Carrera: Racing-Spaß für kleine und große Fans

Bei Carrera stehen während der Prime Deal Days natürlich Rennbahnen und Racing im Mittelpunkt. Die Auswahl reicht dabei von einfachen Sets für jüngere Kinder bis hin zu anspruchsvolleren Rennsystemen für größere Racing-Fans. Im Artikel listen wir nur den UVP auf, da der Angebotspreis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt war.

Carrera FIRST „Bluey & Bingo – Let’s Go“

Mit dem Carrera FIRST Set „Bluey & Bingo – Let’s Go“ können bereits jüngere Rennfahrer erste Erfahrungen mit einer klassischen Carrera-Rennbahn sammeln. Die Spielbahn ist 2,9 Meter lang und bringt die beiden beliebten Seriencharaktere Bluey und Bingo auf die Rennstrecke.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 41,49 Euro.

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Carrera SPEED ARENA Disney Pixar Cars

Lightning McQueen sorgt bei der Carrera SPEED ARENA Disney Pixar Cars für Rennsport im Kinderzimmer. Das Set kommt als praktischer Koffer und verbindet damit Rennspaß mit einer unkomplizierten Aufbewahrungsmöglichkeit.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 56,99 Euro.

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Carrera GO!!! NASCAR Talladega Competition

Mehr Strecke und mehr Racing bietet die Carrera GO!!! NASCAR Talladega Competition. Auf einer 4,9 Meter langen Rennbahn treten die beiden NASCAR-Fahrzeuge gegeneinander an. Das Set richtet sich an Racing-Fans ab sechs Jahren.

Die UVP liegt bei 95,99 Euro.

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Carrera HYBRID „Speedway to Hell“

Mit Carrera HYBRID wird die klassische Rennbahn um digitale Elemente erweitert. Beim Set „Speedway to Hell“ gehören zwei Porsche 911 GT3 R zum Lieferumfang. Die Fahrzeuge lassen sich per Smartphone-App steuern, während eine KI-Unterstützung zusätzliche digitale Funktionen ermöglicht.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,99 Euro. Damit ist das Set vor allem für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene interessant, die Racing mit moderner Technik verbinden möchten.

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Mario Kart mit Carrera RC

Neben klassischen Rennbahnen bringt Carrera während der Prime Deal Days auch ferngesteuerte Mario-Kart-Fahrzeuge in den Fokus. Damit geht es nicht auf einer festen Strecke, sondern frei durch Wohnzimmer, Garten oder andere geeignete Flächen.

Carrera RC Mario Kart Pipe Karts

Peach, Yoshi und Bowser gehen mit ihren Pipe Karts an den Start. Die ferngesteuerten Fahrzeuge greifen dabei die bekannte Optik aus der Mario-Kart-Welt auf und bringen die Videospielhelden ins heimische RC-Racing.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 54,99 Euro pro Fahrzeug.

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Carrera RC Mario Kart Peach – Quad

Peach ist außerdem mit einem eigenen RC-Quad unterwegs. Statt des klassischen Pipe Karts bekommt die Figur damit ein wendiges Fahrzeug, das sich unabhängig von einer Rennbahn steuern lässt.

Auch hier liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 54,99 Euro.

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PUSTEFIX und MALEFIX: Kreativer Spaß für Kinder und Kidults

Wer statt Racing lieber kreativ wird, findet bei den Prime Deal Days auch Angebote von PUSTEFIX und MALEFIX. Dabei geht es vor allem um Seifenblasen und kreative Outdoor-Projekte.

PUSTEFIX Bubble Fireworks

Die elektrische PUSTEFIX Bubble Fireworks Seifenblasenmaschine produziert zahlreiche Seifenblasen und kombiniert den Effekt mit LED-Lichteffekten. Dadurch eignet sich das Gerät nicht nur für den Alltag, sondern auch für Geburtstage, Feiern oder andere Veranstaltungen.

Die UVP beträgt 14,99 Euro.

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PUSTEFIX Bubble Megafon

Beim Bubble Megafon werden Seifenblasen und ein ungewöhnliches Design kombiniert. Das Megafon-Format soll dabei sowohl jüngere als auch größere Bubble-Fans ansprechen.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19,99 Euro.

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MALEFIX Straßenmalkreide-Schablonenset

Mit dem MALEFIX Straßenmalkreide-Schablonenset entstehen kreative Bilder auf geeigneten Untergründen im Freien. Die Sets sind in den Varianten Unicorn und Adventure erhältlich und enthalten jeweils drei Schablonen sowie 18 Kreiden in neun Farben.

Die UVP liegt bei 4,99 Euro und macht die Sets zu einem besonders günstigen Einstieg in kreative Outdoor-Projekte.

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Revell Control: RC-Action mit Gabby, Salamander und One Piece

Auch Revell bringt verschiedene ferngesteuerte Modelle in die Prime Deal Days. Dabei treffen bekannte Lizenzen auf klassische RC-Modelle.

Revell Control RC Car Gabby’s Dollhouse Carlita

Mit Carlita kommt ein bekanntes Fahrzeug aus der Netflix-Serie Gabby’s Dollhouse als ferngesteuertes Modell ins Kinderzimmer. Mit Gabby und Cakey sind zudem passende Figuren mit dabei.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 40,99 Euro.

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Revell Robo Friends Salamander

Etwas ungewöhnlicher wird es mit dem Revell Robo Friends Salamander. Das rund 33 Zentimeter lange ferngesteuerte Modell bewegt sich laut Hersteller realistisch und verfügt zusätzlich über LED-Effekte.

Mit einer UVP von 19,99 Euro bleibt der Salamander preislich ebenfalls im unteren Bereich.

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Revell Control RC Boot One Piece „Going Merry“

Fans von One Piece können mit der Going Merry ein bekanntes Piratenschiff als ferngesteuertes RC-Modell auf die Reise schicken. Das Modell verbindet damit die bekannte Lizenz mit klassischem RC-Spaß auf dem Wasser.

Die UVP liegt bei 61,99 Euro.

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Revell Modellbau: Projekte für große und kleine Fans

Neben RC-Modellen gehören klassische Modellbausätze zu den weiteren Highlights. Die Auswahl reicht vom modernen Traktor über einen Sportwagen bis hin zu kreativen Miniaturwelten und einem ungewöhnlichen Blumenstrauß.

Revell Fendt 728 Vario Tractor – Click System

Der Fendt 728 Vario wird mit dem Revell Click System Schritt für Schritt zu einem detailreichen Modell. Das System erleichtert den Einstieg in den Modellbau, ohne dass klassisches Kleben erforderlich ist.

Die UVP beträgt 102,99 Euro.

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Revell Porsche 356 Coupé

Mit dem Porsche 356 Coupé landet eine echte Automobilikone auf dem Basteltisch. Der Modellbausatz wird im Maßstab 1:16 umgesetzt und richtet sich an Fans klassischer Fahrzeuge und detailreicher Modelle.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 51,49 Euro.

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Revell Tiny Adventures New York

Eine etwas andere Art des Modellbaus bietet Revell Tiny Adventures New York. Der lasergeschnittene Holzbausatz verwandelt das Bücherregal in eine kleine beleuchtete Miniaturwelt und soll damit besonders Fans sogenannter Book Nooks ansprechen.

Die UVP liegt bei 51,49 Euro.

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Revell Dream of Roses

Beim Revell Dream of Roses entsteht aus einzelnen Holzteilen ein dekorativer Rosenstrauß. Das Modell verbindet kreatives Bauen mit einem späteren Einsatz als Dekoration und eignet sich damit auch als Geschenkidee.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 30,49 Euro.

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Adventskalender für die Vorweihnachtszeit

Die Prime Deal Days kommen genau zur richtigen Zeit für alle, die bereits auf der Suche nach einem besonderen Adventskalender sind. Carrera und Revell kombinieren dabei die klassische tägliche Überraschung mit Bau- und RC-Projekten.

Carrera RC X-Mas Turnator Advent Calendar

Hinter den 24 Türchen des Carrera RC X-Mas Turnator Adventskalenders entsteht Schritt für Schritt ein ferngesteuerter Turnator. Damit wartet am Ende nicht nur ein Modell, sondern ein fertiges RC-Fahrzeug auf seinen ersten Einsatz.

Die UVP liegt bei 28,99 Euro.

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Revell RC Christmas Driver Adventskalender

Beim Revell RC Christmas Driver Adventskalender wird ebenfalls 24 Tage lang gebaut. Am Ende steht ein fertiges ferngesteuertes Fahrzeug bereit.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 19,99 Euro.

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Revell Engineers Hydraulischer Bagger Adventskalender

Für Technikfans bietet der Revell Engineers Hydraulischer Bagger Adventskalender ein besonders interessantes Projekt. Über 24 Tage entsteht ein hydraulischer Bagger, der damit deutlich über einen klassischen Spielzeug-Adventskalender hinausgeht.

Die UVP liegt bei 29,99 Euro.

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Revell Control RC Crawler Adventskalender

Beim RC Crawler Adventskalender entsteht Schritt für Schritt ein geländegängiges RC-Fahrzeug. Die einzelnen Türchen führen dabei bis zum fertigen Modell für die Weihnachtszeit.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 34,99 Euro.

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Revell Control RC Advent Calendar Football League

Fußball und ferngesteuerte Fahrzeuge kombiniert der Revell Control RC Advent Calendar Football League. Damit richtet sich der Kalender besonders an Fußballfans, die ihre Vorweihnachtszeit mit einem kleinen Bau- und RC-Projekt verbinden möchten.

Die UVP liegt bei 29,99 Euro.

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Die genannten Angebote gelten im Rahmen der Amazon Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober 2026. Preise, Rabatte und Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern. Maßgeblich sind daher immer die auf Amazon zum jeweiligen Zeitpunkt angezeigten Preise.

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