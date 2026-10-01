Die frühen Angebote zu den Amazon Prime Deal Days halten bereits einige interessante Deals für Fans von Klemmbausteinen bereit. Besonders COBI ist dabei mit mehreren Militärmodellen vertreten. Von historischen Kampfflugzeugen über einen Flugzeugträger bis hin zum riesigen Tiger II mit mehr als 11.000 Teilen ist einiges dabei.

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Wir haben sechs COBI-Modelle herausgesucht, die aktuell zu reduzierten Preisen bei Amazon erhältlich sind. Die Angebote reichen dabei von knapp 35 Euro bis hin zu einem großen Sammlermodell für rund 670 Euro.

COBI Tiger II Königstiger: Über 11.000 Teile für 669,74 Euro

Das absolute Highlight unter den sechs Angeboten ist der COBI Tiger II Königstiger. Das imposante Modell besteht aus 11.170 Teilen und entsteht im Maßstab 1:12. Mit einer Länge von rund 86 Zentimetern gehört der Tiger II zu den größten Klemmbausteinmodellen von COBI überhaupt.

Bei Amazon ist das Modell aktuell für 669,74 Euro erhältlich. Der reguläre Preis bei COBI liegt bei rund 799,90 Euro. Damit lassen sich aktuell rund 130 Euro sparen.

Der Tiger II richtet sich damit klar an erfahrene Klemmbaustein-Fans und Sammler, die ein besonders großes Ausstellungsstück suchen.

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COBI Akagi Flugzeugträger: 3.573 Teile für 181,45 Euro

Wem ein Panzer nicht groß genug ist, kann sich den japanischen Flugzeugträger Akagi ins Regal holen. Das Modell bringt 3.573 Teile mit und erreicht eine Länge von rund 87 Zentimetern.

Der COBI Akagi ist aktuell bei Amazon für 181,45 Euro erhältlich. Damit liegt der Preis unter den derzeit üblichen Angeboten für das umfangreiche Modell.

Besonders interessant ist das Set für Fans historischer Militärfahrzeuge und Schiffe. Durch die enorme Länge macht der Flugzeugträger auch als Ausstellungsstück einiges her.

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COBI B-2 Spirit: Tarnkappenbomber für 72,97 Euro

Deutlich kompakter, aber nicht weniger ungewöhnlich ist die Northrop Grumman B-2 Spirit. Der markante Tarnkappenbomber gehört zu den auffälligsten modernen Militärflugzeugen und wird von COBI als Klemmbausteinmodell umgesetzt.

Bei Amazon kostet das Modell aktuell 72,97 Euro. Damit bietet sich die B-2 Spirit als interessante Option für Sammler moderner Militärflugzeuge an.

Die charakteristische Nurflügler-Silhouette sorgt dabei dafür, dass das Modell auch im Regal sofort ins Auge fällt.

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COBI Jagdpanzer IV/70: 1.024 Teile für 69,87 Euro

Auch Fans deutscher Militärfahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg kommen bei den aktuellen Angeboten auf ihre Kosten. Der COBI Jagdpanzer IV/70 besteht aus 1.024 Teilen und wird im Maßstab 1:28 gebaut.

Der aktuelle Amazon-Preis liegt bei 69,87 Euro. Gegenüber dem regulären COBI-Preis von rund 99,99 Euro ergibt sich eine Ersparnis von etwa 30 Prozent.

Das Modell verfügt unter anderem über bewegliche Ketten und eine Sammlerplakette und eignet sich damit sowohl zum Bauen als auch als Ausstellungsstück.

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COBI F-14A Tomcat: Top Gun-Flair für 47,28 Euro

Mit der F-14A Tomcat landet ein weiterer Klassiker der Militärluftfahrt im Angebot. Das COBI-Modell der berühmten US-amerikanischen Marine-Maschine wird im Maßstab 1:32 gebaut und besteht aus rund 750 Teilen.

Aktuell ist die F-14A Tomcat bei Amazon für 47,28 Euro erhältlich. Der reguläre COBI-Preis liegt bei rund 69,99 Euro. Damit sinkt der Preis um mehr als 20 Euro.

Zu den Funktionen des Modells gehören unter anderem bewegliche Elemente und ein Fahrwerk. Für Fans moderner Militärflugzeuge ist die F-14 damit ein vergleichsweise günstiger Einstieg in die COBI-Flugzeugserien.

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COBI F4U-4 Corsair: 520 Teile für 34,90 Euro

Das günstigste Angebot in unserer Auswahl ist die F4U-4 Corsair. Das historische US-Kampfflugzeug wird im Maßstab 1:32 umgesetzt und besteht aus 520 Teilen.

Bei Amazon ist das Modell aktuell für lediglich 34,90 Euro erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei rund 49,99 Euro. Damit beträgt die Ersparnis rund 30 Prozent.

Das Modell bietet unter anderem klappbare Flügel, bewegliche Räder und Querruder sowie einen drehbaren Propeller. Damit ist die Corsair nicht nur für die Vitrine interessant, sondern bietet auch einige bewegliche Funktionen.

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Sechs COBI-Angebote im Überblick

Modell Teile Maßstab Aktueller Preis Regulärer Preis Tiger II Königstiger 11.170 1:12 669,74 € 799,90 € Akagi Flugzeugträger 3.573 – 181,45 € ca. 194,90 € B-2 Spirit 1.109 1:100 72,97 € – Jagdpanzer IV/70 1.024 1:28 69,87 € 99,99 € F-14A Tomcat ca. 750 1:32 47,28 € 69,99 € F4U-4 Corsair 520 1:32 34,90 € 49,99 €

Fazit: Für verschiedene Budgets ist etwas dabei

Die frühen Prime-Day-Angebote bieten bei COBI eine ungewöhnlich große Bandbreite. Während die F4U-4 Corsair bereits für 34,90 Euro erhältlich ist, richtet sich der Tiger II Königstiger mit mehr als 11.000 Teilen und einem Preis von 669,74 Euro eindeutig an Sammler und Fans besonders großer Modelle. Interessant sind auch die Angebote für den Jagdpanzer IV/70 und die F-14A Tomcat, bei denen gegenüber den regulären COBI-Preisen rund 30 beziehungsweise mehr als 20 Euro eingespart werden können.

Wer eines der Modelle ins Auge gefasst hat, sollte allerdings beachten, dass sich Preise und Verfügbarkeit bei Amazon jederzeit ändern können.