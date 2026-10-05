Die Amazon Prime Deal Days stehen kurz bevor und finden in diesem Jahr vom 6. bis 7. Oktober 2026 statt. Auch Speediance ist mit mehreren Angeboten vertreten und reduziert dabei nicht nur bewährte Fitnessgeräte, sondern auch die erst kürzlich eingeführten Modelle der Gym-Monster-3-Serie. Neben Preisnachlässen gibt es bei ausgewählten Geräten zudem zusätzliches Zubehör als kostenlose Zugabe.

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Speediance bringt neue Gym-Monster-Modelle in die Prime Deal Days

Speediance hat sich mit seinen smarten Krafttrainingssystemen vor allem durch kompakte Fitnessgeräte etabliert, die verschiedene Trainingsmöglichkeiten in einem System verbinden. Neben dem weiterhin erhältlichen Gym Monster 2 stehen inzwischen auch die neuen Modelle Gym Monster 3 Station und Gym Monster 3S Station im Mittelpunkt.

Interessant ist dabei insbesondere, dass Speediance die Prime-Deal-Days-Aktion auch für die neuen Geräte nutzt. Wer bereits mit einem smarten Home-Gym geliebäugelt hat, kann damit sowohl bei einem etablierten Modell als auch bei der aktuellen Generation zugreifen.

Gym Monster 2 Family Plus mit 28 Prozent Rabatt

Das Gym Monster 2 Family Plus gehört zu den deutlich stärker reduzierten Angeboten der Aktion. Statt der regulären 4.899 Euro ruft Speediance im Aktionszeitraum 3.527 Euro auf. Das entspricht einem Preisnachlass von 28 Prozent beziehungsweise einer Ersparnis von 1.372 Euro.

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Das Angebot läuft dabei sogar über den eigentlichen Zeitraum der Amazon Prime Deal Days hinaus und ist laut den vorliegenden Aktionsinformationen vom 30. September bis zum 11. Oktober 2026 verfügbar.

Modell Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Aktionszeitraum Speediance Gym Monster 2 Family Plus 4.899 € 3.527 € 28 % 30.09.–11.10.2026

Gym Monster 3 Station erstmals im Prime Deal

Besonders spannend dürfte das Angebot zum Gym Monster 3 Station sein. Das Modell gehört zur neuen Generation von Speediance und ist während der Prime Deal Days vom 6. bis 7. Oktober 2026 mit 12 Prozent Rabatt erhältlich.

Der reguläre Preis liegt bei 5.099 Euro. Während der Aktion sinkt dieser auf 4.487 Euro. Damit lassen sich 612 Euro gegenüber dem regulären Preis sparen.

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Mit dem Gym Monster 3 Station richtet sich Speediance an Nutzer, die ein umfangreiches smartes Home-Gym suchen und dabei auf ein möglichst vielseitiges Trainingssystem setzen möchten. Im Vergleich zum Gym Monster 2 Family ist insbesondere die neue Generation interessant, da Speediance mit der 3er-Serie seine aktuellen Systeme weiterentwickelt hat.

Modell Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Aktionszeitraum Speediance Gym Monster 3 Station 5.099 € 4.487 € 12 % 06.–07.10.2026

Gym Monster 3S Station ebenfalls reduziert

Auch das Gym Monster 3S Station ist Teil der aktuellen Aktion. Das größere Modell wird von 5.599 Euro auf 4.927 Euro reduziert. Mit 12 Prozent fällt der prozentuale Rabatt zwar geringer aus als beim Gym Monster 2 Family Plus, absolut ergibt sich dennoch eine Ersparnis von 672 Euro.

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Das Angebot für das Gym Monster 3S Station gilt laut den vorliegenden Informationen vom 30. September bis zum 11. Oktober 2026 und damit ebenfalls über die beiden eigentlichen Prime-Deal-Tage hinaus.

Modell Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Aktionszeitraum Speediance Gym Monster 3S Station 5.599 € 4.927 € 12 % 30.09.–11.10.2026

Zusätzliche Geschenke im Wert von 368,98 Euro

Neben den reduzierten Preisen setzt Speediance bei den aktuellen Angeboten auch auf zusätzliches Zubehör. Beim Kauf eines Gym Monster 2, Gym Monster 3 oder Gym Monster 3S sind insgesamt drei Geschenke vorgesehen.

Der Gesamtwert der zusätzlichen Produkte wird mit 368,98 Euro angegeben. Zum kostenlosen Zubehör gehören:

Speediance smarte Waage

Speediance Trainingsgürtel

Speediance Skigriffe

Damit fällt der tatsächliche Mehrwert der Aktion höher aus, als es der reine Preisnachlass zunächst vermuten lässt. Gerade bei einem hochpreisigen Home-Gym-System kann zusätzliches Zubehör den Einstieg in das Training sinnvoll ergänzen.

Auch für das Gym Monster 1 gibt es Zubehör

Speediance berücksichtigt außerdem das Gym Monster 1. Käufer erhalten hier zwei zusätzliche Produkte im angegebenen Gesamtwert von 259,98 Euro.

Speediance Hantelhaken

Speediance Verlängerungsriemen

Damit richtet sich die Aktion nicht ausschließlich an Käufer der neuesten Generation. Auch Besitzer beziehungsweise Interessenten des älteren Gym Monster 1 können von zusätzlichem Zubehör profitieren.

Welches Speediance Gym Monster lohnt sich?

Die aktuelle Aktion bietet unterschiedliche Ansatzpunkte. Das Gym Monster 2 Family Plus fällt mit 28 Prozent Rabatt besonders deutlich im Preis. Wer dagegen gezielt auf die neue Generation setzen möchte, findet mit dem Gym Monster 3 Station und dem Gym Monster 3S Station zwei aktuelle Modelle in der Aktion.

Interessant ist außerdem der Blick auf die absolute Ersparnis. Beim Gym Monster 2 Family Plus beträgt sie 1.372 Euro. Beim Gym Monster 3 Station sind es 612 Euro und beim Gym Monster 3S Station 672 Euro.

Modell Ersparnis Rabatt Gym Monster 2 Family Plus 1.372 € 28 % Gym Monster 3 Station 612 € 12 % Gym Monster 3S Station 672 € 12 %

Wie bei allen Prime-Deal-Angeboten können sich Preise, Verfügbarkeit und Aktionsbedingungen ändern. Maßgeblich ist daher letztlich der bei Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis.