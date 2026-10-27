Sammelfiguren sind längst mehr als nur Spielzeug. Sie sind begehrte Sammlerobjekte, kleine Hingucker auf dem Schreibtisch und für viele Fans eine Möglichkeit, ihre Begeisterung für bekannte Persönlichkeiten und die Popkultur auszudrücken. Mit den Starbox Popcons Legends bringt ZURU eine Sammelserie auf den Markt, die genau hier ansetzt und bekannte Persönlichkeiten in einem außergewöhnlichen Design präsentiert.

Das Besondere am Sammelkonzept: Die Figuren werden in Blindboxen angeboten. Welche Figur sich in der Verpackung verbirgt, erfahren Sammler somit erst beim Öffnen. Das sorgt für einen zusätzlichen Überraschungsmoment und macht das Sammeln besonders spannend. Schließlich weiß man vorher nie genau, welche Persönlichkeit als Nächstes in der eigenen Sammlung landet.

Wir haben uns die Starbox Popcons Legends bereits genauer angesehen und die Sammelfiguren für euch unter die Lupe genommen. In unserem Test werfen wir einen Blick auf das Konzept, die Gestaltung und die Verarbeitung der Figuren und verraten euch, was die Sammelserie auszeichnet.

Ihr möchtet mehr über die Popcons Legends erfahren? Dann schaut in unserer ausführlichen Review vorbei:

Starbox Popcons Legends von ZURU im Test

Zwei Gewinnpakete für eure Sammlung

Damit ihr die Popcons Legends nicht nur in unserem Test kennenlernen, sondern auch selbst auspacken könnt, verlosen wir zwei Gewinnpakete. Mit etwas Glück könnt ihr euch schon bald über neue Figuren für eure Sammlung freuen.

Folgende Preise warten auf euch:

1. Preis: 2 Starbox Popcons Legends

2. Preis: 1 Starbox Popcons Legends

Der erste Platz darf sich also gleich über zwei Figuren freuen, während auch der zweite Platz die Chance auf eine der Sammelfiguren erhält. Da die Popcons Legends als Blindboxen erhältlich sind, bleibt bis zum Auspacken offen, welche Figur sich im jeweiligen Paket befindet. Genau dieser Überraschungseffekt gehört zum besonderen Reiz der Serie und macht jede neue Box zu einem kleinen Erlebnis.

Ob ihr bereits leidenschaftlich Sammelfiguren zusammentragt oder die Popcons Legends erst kennenlernen möchtet: Das Gewinnspiel bietet euch die Gelegenheit, die Serie selbst auszuprobieren. Vielleicht legt ihr damit den Grundstein für eine neue Sammlung oder ergänzt eure bereits vorhandenen Lieblingsstücke um eine weitere Figur.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Ihr möchtet euer Glück versuchen und eine der Starbox Popcons Legends gewinnen? Dann nutzt einfach das nachfolgende Gewinnspiel-Formular und beachtet die dort aufgeführten Teilnahmebedingungen.



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Wir drücken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Daumen und wünschen viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formular, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Veranstalter, für den Versand beziehungsweise die Ticketabwicklung erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 11.11.2026, 23:59 Uhr.