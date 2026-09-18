16 Jahre Game2Gether und die Gewinnspielaktion geht weiter! Dieses Mal dürfen sich Nintendo-Fans über ein umfangreiches Zubehör-Bundle von NACON freuen. Gemeinsam mit NACON verlosen wir ein Paket mit gleich fünf Zubehörprodukten für die Nintendo Switch 2. Von der Transporttasche über einen Dock-Lüfter und Displayschutz bis hin zur Quad-Ladestation und einem faltbaren Lenkrad ist für verschiedene Einsatzbereiche etwas dabei.

Fünf NACON-Produkte für Nintendo Switch 2

Das Gewinnspiel-Bundle besteht aus insgesamt fünf Zubehörprodukten. Damit erhält eine Gewinnerin oder ein Gewinner ein umfangreiches Paket für die Nintendo Switch 2.

Produkt Besonderheiten NACON Switch 2 Travel Case NS230 – Medium Hartschalentasche mit verstellbarem Viewing Stand, Platz für Konsole und Zubehör, 12 Spielekarten sowie Micro-SD-Kartenetui NACON Lüfter für die Dockingstation Kühlt die Nintendo Switch 2 im Dock, zwei Geschwindigkeitsstufen und zusätzlicher USB-A-Anschluss NACON Foldable Wheel Faltbares Lenkrad für zwei Joy-Con 2 mit vier Saugnäpfen zur Fixierung NACON Glass Screen Protector Displayschutz aus gehärtetem Glas, matt und blendfrei, 9H+, inklusive Installationskit NACON Quad-Ladestation Ladestation für bis zu vier Joy-Con 2, zwei abnehmbare Ladeplätze und USB-C-Ladekabel

Switch 2 Travel Case NS230 – Medium

Mit der Switch 2 Travel Case NS230 von NACON lässt sich die Nintendo Switch 2 geschützt transportieren. Die Hartschalentasche verfügt über ein unteres Fach mit elastischem Band zur Aufbewahrung von beispielsweise Ladestation, Pro Controller oder Joy-Con Grip.

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Eine gepolsterte Trennwand mit elastischem Band bietet zusätzlichen Platz für Netzadapter und HDMI-Kabel. Der verstellbare Ständer schützt den Switch-2-Bildschirm und die Analogsticks. Ein vertiefter Einsatz hält die Nintendo Switch 2 beziehungsweise das Nintendo Switch OLED-Modell sicher in Position. Darüber hinaus bietet die Tasche ein Etui für bis zu zwölf Spielekarten sowie ein Micro-SD-Kartenetui mit zwei Fächern. Ein Tragegriff erleichtert den Transport.

Lüfter für die Nintendo Switch 2 Dockingstation

Der NACON-Lüfter ist für den Einsatz an der Nintendo Switch 2 Dockingstation vorgesehen. Er wird über den rückseitigen USB-A-Anschluss des Docks angeschlossen und soll die Konsole während des Betriebs im Dock kühlen.

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Über den Lüfterregler stehen drei Einstellungen zur Verfügung: Aus, Geschwindigkeitsstufe 1 mit niedriger Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstufe 2 mit hoher Geschwindigkeit. Zusätzlich besitzt der Lüfter einen weiteren USB-A-Anschluss, über den weiteres Zubehör angeschlossen werden kann.

Foldable Wheel für Nintendo Switch 2

Für Rennspiele gehört das NACON Foldable Wheel zum Gewinnspiel-Bundle. Das faltbare Lenkrad ist für die Verwendung mit zwei Joy-Con 2 ausgelegt.

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Zur Fixierung auf einer geeigneten Oberfläche verfügt das Lenkrad über vier Saugnäpfe. Nach dem Spielen lässt es sich zusammenklappen und dadurch platzsparend verstauen. Wichtig: Für die Nutzung des Foldable Wheel werden zwei Joy-Con 2 benötigt. Diese sind nicht Bestandteil des Gewinns.

Glass Screen Protector

Auch der Displayschutz gehört zum NACON-Bundle. Der Glass Screen Protector besteht aus gehärtetem Glas und ist für die Nintendo Switch 2 vorgesehen.

Das Datenblatt nennt eine Bildschirmwiderstandsfähigkeit von 9H+. Die Oberfläche ist matt und blendfrei. Ein Installationskit soll einen schnellen und blasenfreien Einbau ermöglichen und dabei Transparenz sowie Tastempfindlichkeit erhalten.

Quad-Ladestation für vier Joy-Con 2

Mit der NACON Quad-Ladestation lassen sich bis zu vier Joy-Con 2 der Nintendo Switch 2 laden. Zwei der Ladeplätze können abgenommen werden und ermöglichen dadurch eine schnelle Platzierung der Joy-Con 2.

Ein USB-C-Ladekabel gehört ebenfalls zum Lieferumfang der Ladestation. Wichtig: Die Joy-Cons sind natürlich nicht Bestandteil des Gewinns.

Jetzt das NACON Nintendo Switch 2 Zubehör-Bundle gewinnen!

Und genau dieses komplette Zubehörpaket könnt ihr jetzt bei uns gewinnen!

Hier nochmal die Übersicht:

1x NACON Switch 2 Travel Case NS230 – Medium

1x NACON Lüfter für die Nintendo Switch 2 Dockingstation

1x NACON Foldable Wheel

1x NACON Glass Screen Protector

1x NACON Quad-Ladestation

Damit erhält eine Gewinnerin oder ein Gewinner gleich fünf NACON-Zubehörprodukte für die Nintendo Switch 2.

Die Nintendo Switch 2 selbst ist nicht Bestandteil des Gewinns. Beim Foldable Wheel und der Ladestation sind außerdem keine Joy-Con 2 enthalten.

Viel Glück bei der Teilnahme und weiterhin viel Spaß bei unserer großen Geburtstags-Gewinnspielaktion!



16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen ein Nintendo Switch 2 Zubehör-Bundle von NACON





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.