Für den City-Builder Wild West Pioneers gibt es neue Inhalte: Mit Teil 2 des Updates „Das Grenzland Wächst“ haben EmpireCraft Studios und Publisher Toplitz Productions den ersten großen Meilenstein ihrer Roadmap abgeschlossen. Das Update erweitert den Städtebau im amerikanischen Westen des 19. Jahrhunderts um neue Gebäude, Spezialisten, 20 zusätzliche Missionen und zahlreiche Dekorationen. Auch das Erntedankfest hält mit einer eigenen Mission und passenden Gestaltungsmöglichkeiten Einzug ins Spiel.

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Ein Bordell bringt neue Spielmechaniken

Eine der ungewöhnlicheren Neuerungen ist das Bordell. Mit dessen Errichtung erhalten Spieler Zugang zu insgesamt 20 neuen Missionen und einer zusätzlichen Spielwährung namens „Gunst“. Außerdem kommen Gerüchte ins Spiel, die sich auf unterschiedliche Bereiche der Siedlung auswirken können. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, schalten Händler frei und bringen zusätzliche Dynamik in den Alltag der eigenen Stadt.

Damit erweitert das neue Gebäude nicht nur die optischen Gestaltungsmöglichkeiten, sondern ergänzt auch die bisherigen Spielmechaniken um weitere strategische Aspekte.

Experten-Camp ersetzt das Arbeiterlager

Eine weitere wichtige Neuerung ist das Experten-Camp, das das bisherige Arbeiterlager ersetzt. Hier können Spieler einzigartige Spezialisten entdecken und für ihre Siedlungen einsetzen. Diese verfügen über zwei unterschiedliche Arten von Fähigkeiten: Globale Effekte beeinflussen die gesamte Siedlung, während lokale Fähigkeiten ausschließlich auf Gebäude innerhalb eines bestimmten Umkreises wirken.

Pro Experten-Camp lassen sich bis zu drei Spezialisten einsetzen. Ihre unterschiedlichen Fähigkeiten eröffnen zusätzliche Möglichkeiten bei der Planung und Entwicklung der eigenen Städte. Damit gewinnt die strategische Komponente von Wild West Pioneers weiter an Bedeutung.

Erntedankfest und neue Dekorationen

Auch für die optische Gestaltung der Siedlungen gibt es Nachschub. Passend zum Erntedankfest ergänzt eine spezielle Mission das Spiel. Dazu kommen zahlreiche thematisch abgestimmte Dekorationen, mit denen sich die eigenen Städte festlich gestalten lassen.

Abgerundet wird das Update durch verschiedene Fehlerbehebungen, Optimierungen und weitere Verbesserungen, die das Spielerlebnis insgesamt verfeinern sollen.

Weitere Updates bereits geplant

Wild West Pioneers befindet sich weiterhin im Early Access auf Steam. Mit der Veröffentlichung des zweiten Teils von „Das Grenzland Wächst“ ist der erste große Meilenstein der Roadmap abgeschlossen. Lange auf neue Inhalte warten müssen Spieler allerdings nicht: Das nächste umfangreiche Roadmap-Update ist bereits für Mitte Dezember 2026 angekündigt.

Weitere Informationen zu Wild West Pioneers gibt es auf der Steam-Plattform. Interessierte können sich außerdem dem offiziellen Discord-Server von Toplitz Productions anschließen, um über aktuelle Entwicklungen und weitere Spiele des Publishers auf dem Laufenden zu bleiben.