16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen eine SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT 16GB

16 Jahre Game2Gether und unsere Gewinnspielaktion geht weiter! Dieses Mal wartet ein echtes Highlight für PC-Gamer auf euch. Gemeinsam mit SAPPHIRE verlosen wir eine PULSE AMD Radeon RX 9060 XT OC mit 16 GB GDDR6.

Die Grafikkarte basiert auf der aktuellen AMD RDNA 4 Architektur und verfügt über 16 GB GDDR6-Speicher mit einem 128-Bit-Speicherinterface. Der Boost-Takt reicht laut Hersteller bis zu 3290 MHz, während der angegebene Spieletakt bei bis zu 2700 MHz liegt.

Vielen Dank an SAPPHIRE für die Bereitstellung des Gewinns.

SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT OC 16GB

Die SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT OC richtet sich an Spieler, die aktuelle PC-Spiele in hohen Auflösungen und mit modernen Grafikfeatures nutzen möchten. SAPPHIRE gibt für die Karte einen Spielindex von 1440P an. Zu den unterstützten Technologien gehören unter anderem AMD HYPR-RX mit AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit KI-Upscaling, AMD Fluid Motion Frames 2 und AMD Radeon Anti-Lag 2.

Für die Kühlung setzt SAPPHIRE auf die Dual-X-Kühltechnologie. Dazu kommen AeroCurve-Rotorblätter, Free Flow, optimierte Verbund-Heatpipes und ein integriertes Kühlmodul. Eine Metall-Backplate gehört ebenfalls zur Ausstattung.

16 GB GDDR6 und moderne Anschlüsse

Der Grafikspeicher umfasst 16 GB GDDR6 und arbeitet mit effektiv 20 Gbps. Die Karte nutzt PCI Express 5.0 x16 und bietet zwei HDMI-Anschlüsse sowie einen DisplayPort-2.1a-Anschluss. Insgesamt können bis zu drei Displays angesteuert werden. Die maximale angegebene Auflösung liegt sowohl über HDMI als auch DisplayPort bei 7680 × 4320 Pixeln.

Die technischen Daten

Eigenschaft SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT OC 16GB GPU AMD Radeon RX 9060 XT Architektur AMD RDNA 4 Boost-Takt Bis zu 3290 MHz Spieletakt Bis zu 2700 MHz Stream-Prozessoren 2048 Recheneinheiten 32 Ray Accelerators 32 KI-Accelerators 64 Infinity Cache 32 MB Grafikspeicher 16 GB GDDR6 Speicherinterface 128 Bit Speichertakt 20 Gbps effektiv Schnittstelle PCI Express 5.0 x16 Videoausgänge 2x HDMI, 1x DisplayPort 2.1a Maximale Displays 3 Maximale Auflösung 7680 × 4320 Kühlung Dual-X Formfaktor 2,3 Slots, ATX Abmessungen 240 × 111,25 × 46,08 mm Typischer Energieverbrauch 170 W Empfohlenes Netzteil Mindestens 450 W Stromanschluss 1x 8-polig

Die technischen Angaben entsprechen den aktuellen Herstellerangaben von SAPPHIRE.

Jetzt die Radeon RX 9060 XT gewinnen!

Und genau diese Grafikkarte könnt ihr jetzt bei uns gewinnen! Gemeinsam mit SAPPHIRE verlosen wir eine PULSE AMD Radeon RX 9060 XT OC mit 16 GB GDDR6.

Damit könnt ihr euren Gaming-PC mit einer modernen Grafikkarte auf Basis der AMD RDNA 4 Architektur ausstatten und von 16 GB Grafikspeicher sowie aktuellen AMD-Technologien profitieren.

Wichtiger Hinweis zum Gewinn

Bei der zu verlosenden Grafikkarte handelt es sich nicht um Neuware. Der Gewinn ist eine von Game2Gether verwendete Testmuster-Karte, die zuvor für einen Produkttest eingesetzt wurde. Die Grafikkarte wird daher als gebrauchtes Testmuster verlost und in dem Zustand verschickt, in dem sie sich nach der Testphase befindet. Es besteht kein Anspruch auf Neuware oder einen neuwertigen Zustand.

Die Teilnahme erfolgt über das Gleam-Formular weiter unten. Dort findet ihr alle verfügbaren Teilnahme-Möglichkeiten sowie die vollständigen Bedingungen der Verlosung.

Viel Glück bei der Teilnahme und weiterhin viel Spaß bei unserer großen Geburtstags-Gewinnspielaktion!



16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen eine SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT 16GB





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formular, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Bei dem Gewinn handelt es sich um eine von Game2Gether verwendete Testmuster-Grafikkarte. Die SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT OC 16GB wurde bereits für einen Produkttest eingesetzt und wird daher nicht als Neuware verlost.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 18.10.2026, 23:59 Uhr.