Fans von Professor Layton können sich auf ein neues Abenteuer vorbereiten: LEVEL5 hat die digitalen Vorbestellungen für Professor Layton and the New World of Steam auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch freigeschaltet. Wer das neue Rätselabenteuer vorbestellt, erhält zusätzlich eine besondere Soundtrack-Auswahl mit Musikstücken aus der bisherigen Seriengeschichte. Gleichzeitig hat der Entwickler die offizielle Website aktualisiert und weitere Einblicke in die Spielmechaniken und Rätsel gewährt.

Soundtrack als Vorbestellerbonus

Die digitalen Vorbestellungen sind seit dem 19. November 2026 im Nintendo eShop möglich. Als Bonus erhalten Vorbesteller die Layton Series Soundtrack Selection. Die Musiksammlung enthält ausgewählte Stücke aus den bisherigen Professor-Layton-Spielen und wird direkt im Spiel verfügbar sein.

Das Angebot gilt für digitale Vorbestellungen, die bis zum 9. Dezember 2026 um 23:59 Uhr japanischer Zeit abgeschlossen werden. Neben Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint das neue Abenteuer auch für PlayStation 5 und Steam. Damit können Spieler die Plattform ihrer Wahl nutzen.

Größte Rätselauswahl der Seriengeschichte

Mit der Aktualisierung der offiziellen Website hat LEVEL5 außerdem neue Informationen zu den spielerischen Inhalten veröffentlicht. Besonders interessant: Professor Layton and the New World of Steam soll die bisher größte Anzahl an Rätseln innerhalb der Seriengeschichte bieten.

Die Aufgaben sind dabei unterschiedlich in das Spielgeschehen eingebunden. Während einige Rätsel direkt die Handlung vorantreiben, helfen andere beim Ausbau verschiedener Einrichtungen in der Stadt Steam Bison. Ergänzt wird das Angebot durch die Daily Puzzles. Dieses Feature soll nach der Veröffentlichung über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr täglich ein neues Rätsel bereitstellen.

Ebenfalls neu auf der Website ist eine chronologische Übersicht der Professor-Layton-Reihe. Die Timeline fasst die Geschichten der bisherigen sechs Hauptspiele zusammen und bietet damit sowohl Neueinsteigern als auch langjährigen Fans eine Orientierung innerhalb der Seriengeschichte.

Ein neues Abenteuer in einer dampfbetriebenen Stadt

In Professor Layton and the New World of Steam verschlägt es Professor Layton und seinen jungen Begleiter Luke in die außergewöhnliche Stadt Steam Bison. Die Metropole wird von moderner Dampfmaschinentechnologie angetrieben und bildet den Schauplatz eines mysteriösen Falls. Die Rätsel für das neue Abenteuer stammen von QuizKnock, einer japanischen Gruppe für intellektuelle Unterhaltung unter der Leitung von Quiz-Champion Takushi Izawa. Eine umfangreiche Synchronbesetzung soll den Charakteren Leben einhauchen.

Auch musikalisch setzt LEVEL5 auf prominente Unterstützung: Das Titellied The New World entstand in einer besonderen Zusammenarbeit zwischen dem Komponisten Joe Hisaishi und Lilas.

Ob allein am Bildschirm oder gemeinsam mit Familie und Freunden auf dem großen Fernseher: Das neue Abenteuer soll den typischen Mix aus kniffligen Rätseln, einer geheimnisvollen Geschichte und charmanten Charakteren fortführen.