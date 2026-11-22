– Die HOLY Black Week läuft vom 22.11.2026 bis zum 02.12.2026 um 16 Uhr. Die neuen Produkte bleiben natürlich länger erhältlich und da es so viel Neues zu probieren gibt, haben wir die neuen Produkte einmal feinsäuberlich für euch aufgelistet. Also, schauen wir uns an, was uns erwartet!

Vorweg: In der Übersicht sind Affiliate-Links verlinkt. Wenn ihr über diese Links bestellt, unterstützt ihr damit unser Magazin. Mit dem Code G2G erhaltet ihr an der Kasse sogar 10 % Rabatt auf eure Bestellung.

HOLY Originals – Der neue Softdrink für jede Tageszeit

Mit HOLY Originals erweitert HOLY sein Sortiment um eine komplett neue Getränkekategorie. Die Idee dahinter: Die beliebtesten Geschmacksrichtungen von HOLY Energy gibt es jetzt auch als koffeinfreie Softdrinks. Damit könnt ihr eure Lieblingssorten zu jeder Tageszeit genießen, ohne dabei Koffein zu euch zu nehmen. Die Originals enthalten außerdem fünf Vitamine und Ballaststoffe, sind zuckerfrei und kalorienarm. Eine Tube kostet 39,99 Euro und reicht für insgesamt 50 Portionen. Zum Start der neuen Produktsparte gibt es drei Sorten zu probieren.

HOLY Originals Raspberry Raptor

Mit HOLY Originals Raspberry Raptor startet HOLY die neue Getränkekategorie mit einem All-Time-Favorite. Den beliebten Energy-Geschmack gibt es ab sofort als koffeinfreien Softdrink. Ab sofort heißt es also: Raspberry Raptor zu jeder Tageszeit! Egal ob morgens, mittags oder abends: Auf Koffein könnt ihr hier verzichten, ohne auf den Geschmack verzichten zu müssen. Geschmacklich bleibt der Raspberry Raptor dabei nach unserem Empfinden unverändert. Schön fruchtig, aber nicht zu süß.

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io.

HOLY Originals Fruity Frog

Auch HOLY Originals Fruity Frog gehört zur neuen Softdrink-Reihe. Das Konzept ist dasselbe: Ihr bekommt einen beliebten HOLY-Geschmack als koffeinfreie Alternative. Wer sich also kurz vor dem Einschlafen noch einen Fruity Frog hinter die Krawatte dübeln möchte, ohne danach im Bett zu stehen, kann dies ab sofort bedenkenlos tun.

Auch hier bekommt ihr 50 Portionen pro Tube zum Preis von 39,99 Euro.

HOLY Originals Apple Alligator

Die dritte Neuheit hört auf den Namen HOLY Originals Apple Alligator. Auch hier verwandelt HOLY einen bekannten Energy-Geschmack in einen koffeinfreien Softdrink. Damit wächst das Sortiment um eine weitere Alternative für alle, die den typischen Geschmack von HOLY genießen möchten, ohne dabei auf Koffein zurückzugreifen. Kaum ein Softdrink passt besser zu einer Entdeckungstour durch die Sümpfe von Leonida in GTA VI als HOLYs Apple Alligator. Und keine Sorge, da ist nicht wirklich Alligator drin. Die meisten Produkte von HOLY sind vegan.

Wie bei den anderen beiden Sorten kostet eine Tube 39,99 Euro und enthält 50 Portionen.

Schon gewusst?

Die HOLY Black Week findet vom 22.11. bis zum 02.12.2026 statt. Neben den regulären Black-Week-Angeboten erwarten euch in diesem Zeitraum auch zusätzliche, zeitlich begrenzte Daily Deals. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizuschauen, damit ihr keine der Aktionen verpasst!

HOLY Syrup: Drei neue Sorten

Auch bei den HOLY Syrups gibt es erstmals Nachschub! Mit Woodruff, Sour Worms und BubbleGum kommen gleich drei neue Geschmacksrichtungen dazu.

Preislich liegt die 3er-Box bei 9,99 Euro. Wer direkt loslegen möchte, bekommt die neuen Sorten außerdem im Syrup Starter Set für 49,99 Euro. Darin ist auch die passende Syrup Bottle enthalten, welche wir damals zum Release für euch getestet haben.

HOLY Syrup Woodruff

Aus zehn Syrup-Geschmacksrichtungen mach 13. Mit dabei: Waldmeister! Da kommen doch direkt Kindheitserinnerungen hoch. War unsere allerliebste Brause nicht schon immer mit Waldmeistergeschmack? Ab sofort heißt es: Kohlensäure in die Bottle und Kindheit an!

HOLY Syrup Sour Worms

Nach wie vor bei Jung und Alt beliebt: saure Würmer! Man könnte wirklich meinen, die neuen HOLY Syrups kommen direkt aus der Fruchtgummitüte. Dabei kommen die Syrups komplett ohne Zucker aus. Geschmacklich auf jeden Fall eine interessante Kombination – probiert es am besten selbst aus!

HOLY Syrup BubbleGum

Alle guten Dinge sind drei! HOLY Syrup BubbleGum klingt irgendwie nach den 90ern und sieht auch so aus. Warum also nicht die Rollerblades wieder auspacken und eine Runde durch die Stadt düsen? Oh, Verzeihung! Bei diesem Geschmack könnt ihr schon mal ins Schwelgen und in Erinnerungen geraten.

HOLY Energy Bubblegum Butterfly, Woodruff Wolf & Frosty Fox

Natürlich gibt es auch für Energy-Fans gute Nachrichten: Gleich drei bekannte Sorten sind wieder erhältlich! HOLY Energy® Bubblegum Butterfly, Woodruff Wolf und Frosty Fox feiern ihr Comeback und kehren damit ins Sortiment zurück. Wer eine der Sorten vermisst hat, bekommt jetzt also wieder die Gelegenheit, sich einen Vorrat anzulegen.

Alle drei Sorten kosten jeweils 39,99 Euro und enthalten 50 Portionen pro Tube.

HOLY Energy Bubblegum Butterfly

Von HOLY selbst als pink, süß und klebrig beschrieben, kehrt der Energy Bubblegum Butterfly für kurze Zeit ins Sortiment zurück. Wer ihn damals schon geliebt hat, sollte die Gelegenheit wohl nutzen, um das eigene Lager wieder aufzufüllen.

HOLY Energy Woodruff Wolf

Waldmeister-Fans kommen in der Black Week voll auf ihre Kosten! Beim Energy Woodruff Wolf mögen die Meinungen zwar auseinandergehen, aber für seine Fans ist die Rückkehr natürlich ein echter Segen. Es sei euch gegönnt!

HOLY Energy Frosty Fox

Passend zur kalten Jahreszeit ist auch der Frosty Fox Energy wieder im Sortiment. Er holt euch aus dem Winterschlaf und katapultiert euch zurück in die Action! Allerdings solltet ihr schnell sein, damit ihr nicht eiskalt leer ausgeht.

Fazit

Hier das Wichtigste zuerst: Mit dem Code G2G sichert ihr euch 10 % Rabatt auf eure Bestellung. Den Code gebt ihr ganz einfach während des Checkouts ein. Damit spart ihr nicht nur Geld, sondern unterstützt auch gleichzeitig unser geliebtes Magazin.

Die HOLY Black Week 2026 hat einiges zu bieten! Besonders spannend ist die Einführung von HOLY Originals, denn damit gibt es erstmals eine koffeinfreie Softdrink-Variante der beliebten HOLY-Geschmäcker. Dazu kommen drei neue Syrup-Sorten und die Rückkehr von Bubblegum Butterfly, Woodruff Wolf und Frosty Fox. Wer sein HOLY-Sortiment erweitern möchte, bekommt also jede Menge Gründe dafür. Und mit den zusätzlichen Daily Deals dürfte es während der Black Week garantiert nicht langweilig werden. Vielleicht findet ihr auch noch einen Last-Minute-Adventskalender.

Bei Fragen oder Anmerkungen kommt gerne auf unserem G2G Community-Discord.

Und jetzt: Zum Wohl!

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