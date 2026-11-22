Mit dem Set LEGO Harry Potter 76459 Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg bringt LEGO eine bekannte Szene aus der Zaubererwelt als kompaktes Bauset zurück. Im Mittelpunkt steht die Flucht von Harry Potter und Rubeus Hagrid auf dem fliegenden Motorrad, während ihnen zwei Todesser dicht auf den Fersen sind.

Das Set kombiniert das bekannte Motorrad mit Beiwagen und eine kleine Straßenszene mit Straßenlaterne. Insgesamt vier Minifiguren ermöglichen es, die Filmszene nachzustellen und eigene Abenteuer aus der Welt von Harry Potter zu gestalten.

Mit lediglich zwei Bauabschnitten und einer überschaubaren Teilezahl richtet sich das Set vor allem an jüngere Baumeister und Fans der Filmreihe, die eine kleine Ergänzung für ihre LEGO-Harry-Potter-Sammlung suchen.

Eigenschaften des Sets

Das LEGO Harry Potter Set 76459 trägt den Namen „Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg“ und stellt eine Szene aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes nach. Im Mittelpunkt steht Hagrids bekanntes Motorrad mit Beiwagen, mit dem er Harry Potter aus dem Ligusterweg in Sicherheit bringen soll. Dabei werden die beiden von zwei Todessern verfolgt, die ebenfalls Teil des Sets sind.

Neben dem Motorrad umfasst das Set einen kleinen Straßenabschnitt, der mit einer Straßenlaterne und einem Pflanzentrog ausgestattet ist. Damit entsteht eine kompakte Kulisse, vor der sich die Verfolgungsjagd nachspielen lässt. Das Motorrad bietet Platz für Hagrid als Fahrer und Harry im Beiwagen. Die beiden Todesser ergänzen das Szenario als Gegenspieler und können entsprechend positioniert werden.

Insgesamt enthält das Set vier Minifiguren: Rubeus Hagrid, Harry Potter und zwei Todesser. Gerade die Kombination aus den beiden Hauptfiguren und den Verfolgern macht das Set zu einer schönen Umsetzung der Filmszene. Mit 124 Teilen bleibt der Bauumfang überschaubar. Die Bauteile verteilen sich auf zwei nummerierte Beutel, wodurch der Aufbau in zwei übersichtliche Abschnitte unterteilt ist.

Bezeichnung Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg Artikelnummer 76459 Themenwelt LEGO Harry Potter Teileanzahl 124 Altersempfehlung 8+ Minifiguren 4 Fahrzeuge Motorrad mit Beiwagen Zubehör Straßenlaterne, Straßenszene Anzahl der Beutel 2 Bauzeit im Test ca. 10–20 Minuten UVP 19,99 €

Über LEGO

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 für sein Klemmbausteinsystem bekannt ist. Neben klassischen LEGO-Themenwelten umfasst das Sortiment heute zahlreiche lizenzierte Marken sowie technisch ausgerichtete Produktlinien.

Die bunten Klemmbausteine ermöglichen es Kindern und Erwachsenen gleichermaßen, eigene Konstruktionen zu erschaffen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Neben klassischen Bausets bietet LEGO mittlerweile auch zahlreiche Sammler- und Lizenzprodukte zu bekannten Film-, Serien- und Spielemarken an.

Über LEGO Harry Potter

Die LEGO-Harry-Potter-Reihe verbindet die Welt der bekannten Buch- und Filmreihe mit dem klassischen Klemmbausteinsystem. Seit dem ersten Erscheinen der Themenwelt im Jahr 2001 hat LEGO zahlreiche bekannte Schauplätze, Fahrzeuge und Charaktere aus der Zaubererwelt umgesetzt.

Das Sortiment reicht von kleinen Spielsets für jüngere Fans bis hin zu umfangreichen Sammlermodellen. Neben bekannten Orten wie Hogwarts, der Winkelgasse oder dem Ligusterweg gehören auch zahlreiche Fahrzeuge und Minifiguren zum Angebot. Damit können Fans viele der bekannten Filmszenen nachbauen und eigene Geschichten aus der Welt von Harry Potter erschaffen.

Verpackung und Inhalt

Die Verpackung zeigt auf der Vorderseite die beiden Hauptfiguren Hagrid und Harry auf dem Motorrad mit Beiwagen. Im Hintergrund sind die beiden Todesser sowie die kleine Straßenszene zu sehen. Die Rückseite präsentiert weitere Ansichten des aufgebauten Sets und zeigt die verschiedenen Spielmöglichkeiten.

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Im Inneren befinden sich zwei nummerierte Beutel. Der erste Beutel enthält die Bauteile für Hagrid und Harry sowie das Motorrad mit Beiwagen. Im zweiten Beutel befinden sich die Elemente für die Straßenszene mit Straßenlaterne sowie die beiden Todesser. Die Aufteilung ist übersichtlich und ermöglicht einen unkomplizierten Aufbau in zwei Etappen.

Der Bauprozess

Mit einer Bauzeit von etwa 10 bis 20 Minuten fällt der Aufbau ausgesprochen kurz aus. Das liegt nicht nur an der überschaubaren Teilezahl, sondern auch an der einfachen Konstruktion der einzelnen Modelle.

Der erste Beutel widmet sich dem Motorrad und seinen beiden Fahrgästen. Besonders das Zusammenspiel aus Hagrid auf dem Motorrad und Harry im Beiwagen steht dabei im Mittelpunkt.

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Mit dem zweiten Beutel entsteht anschließend die kleine Straßenszene. Diese besteht aus einem Straßenabschnitt mit Laterne und bietet den beiden Todessern einen passenden Hintergrund für die Verfolgung.

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Der gesamte Aufbau ist unkompliziert und dürfte auch für die angegebene Altersgruppe problemlos zu bewältigen sein. Größere Herausforderungen oder komplexe Bautechniken gibt es nicht. Das Set ist damit eher auf einen schnellen Bauerfolg als auf ein längeres Bauerlebnis ausgelegt.

Gestaltung und Qualität

Optisch greift LEGO eine bekannte Szene aus der Harry-Potter-Filmreihe auf. Das Motorrad mit Beiwagen bildet dabei eindeutig den Mittelpunkt des Sets. Die Kombination aus dem großen Hagrid und dem vergleichsweise kleinen Harry im Beiwagen sorgt für eine passende Umsetzung der Filmszene. Die Straßenszene fällt dagegen recht kompakt aus. Mit der Laterne und den beiden Todessern erhält sie dennoch ausreichend Wiedererkennungswert, um die Verfolgungsszene darzustellen.

Die einzelnen Konstruktionen sind auf die Spielbarkeit ausgelegt. Das Motorrad lässt sich bewegen und die Minifiguren können jederzeit ausgetauscht oder anders positioniert werden.

Hagrids Motorrad und Beiwagen

Das Motorrad ist das zentrale Element des Sets. Hagrid nimmt auf dem Fahrersitz Platz, während Harry im Beiwagen mitfährt. Die Konstruktion ist bewusst kompakt gehalten und orientiert sich an der Darstellung aus den Filmen.

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Gerade die Kombination der beiden Figuren macht das Fahrzeug zu einem schönen Bestandteil der LEGO-Harry-Potter-Reihe. Hagrid ist aufgrund seiner Körpergröße deutlich größer als eine gewöhnliche Minifigur, wodurch das Motorrad entsprechend angepasst werden muss. Der Beiwagen bietet Harry einen eigenen Platz und ermöglicht es, die Flucht direkt nachzustellen. Damit ist das Fahrzeug nicht nur ein dekoratives Element, sondern bildet auch die Grundlage für das eigentliche Spielgeschehen.

Die Straßenszene und die Todesser

Der zweite Bauabschnitt ergänzt das Motorrad um eine kleine Straßenszene. Diese besteht aus einem Straßenabschnitt und einer Straßenlaterne. Zusammen mit den beiden Todessern entsteht eine passende Kulisse für die Verfolgungsjagd.

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Die beiden Todesser sind als eigenständige Minifiguren enthalten und erweitern damit die Spielmöglichkeiten. Sie können hinter dem Motorrad positioniert werden oder als Gegner in anderen Szenarien zum Einsatz kommen. Die Straßenszene ist aufgrund ihrer Größe natürlich kein umfangreiches Bauwerk. Sie erfüllt aber ihren Zweck und ergänzt das eigentliche Hauptmodell sinnvoll.

Spielwert

Der Spielwert des Sets entsteht vor allem durch die Kombination aus Motorrad, Beiwagen und den vier Minifiguren. Die Verfolgungsszene lässt sich direkt nach dem Aufbau nachspielen und bietet genügend Freiraum für eigene Geschichten. Besonders für jüngere Harry-Potter-Fans dürfte die Kombination aus Hagrid, Harry und den beiden Todessern interessant sein. Das Motorrad kann dabei auch unabhängig von der Straßenszene bespielt werden.

Aufgrund des geringen Umfangs ist die Spielwelt allerdings schnell erschöpft. Das Set versteht sich eher als kleine Ergänzung zu einer bestehenden LEGO-Harry-Potter-Sammlung und weniger als eigenständiges, umfangreiches Spielset.

Preis-Leistung

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 € bewegt sich das Set im unteren Preissegment der LEGO-Harry-Potter-Reihe. Dafür erhalten Käufer 124 Teile, vier Minifiguren und das Motorrad mit Beiwagen sowie eine kleine Straßenszene. Gerade die vier enthaltenen Figuren machen das Set interessant. Der eigentliche Bauumfang fällt dagegen überschaubar aus.

Wer hauptsächlich ein längeres Bauerlebnis sucht, wird hier naturgemäß nicht fündig. Als kleines Geschenk oder Ergänzung für Fans der Filmreihe bietet das Set aber eine interessante Zusammenstellung.

Fazit

Mit Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg liefert LEGO ein kleines Harry-Potter-Set, das eine bekannte Filmszene aufgreift und in kompakter Form umsetzt. Die 124 Teile sind in etwa 10 bis 20 Minuten aufgebaut und ergeben ein Motorrad mit Beiwagen sowie eine kleine Straßenszene.

Das Motorrad bildet dabei eindeutig das Highlight. Die Kombination aus Hagrid und Harry im Beiwagen ist gut getroffen und bietet eine schöne Grundlage, um die Verfolgungsjagd nachzuspielen. Auch die beiden Todesser sind eine sinnvolle Ergänzung und sorgen gemeinsam mit der kleinen Straßenszene für das passende Szenario.

Der Aufbau fällt allerdings sehr kurz aus und bietet kaum Herausforderungen. Auch die Straßenszene bleibt aufgrund ihrer Größe eher eine kleine Ergänzung. Dafür punktet das Set mit seinen vier Minifiguren und dem hohen Wiedererkennungswert.

Mit einer UVP von 19,99 € ist das Set vor allem für jüngere Fans und Sammler interessant, die ihre LEGO-Harry-Potter-Welt erweitern möchten. Bei diversen Händlern* wird das Set aktuell für unter 13 € angeboten. Wer ein umfangreiches Bauprojekt erwartet, sollte dagegen zu einem größeren Set greifen. Insgesamt ist LEGO eine nette Umsetzung der Filmszene gelungen, die insbesondere durch das Motorrad und die enthaltenen Figuren überzeugt.

Das Set LEGO Harry Potter 76459 Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.