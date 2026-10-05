Großes Heimkino für weniger Geld: AWOL Vision beteiligt sich an den Amazon Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober 2026 mit zahlreichen Angeboten. Ausgewählte Aetherion- und Valerion-Projektoren sowie verschiedene Heimkino-Bundles sind im Aktionszeitraum deutlich reduziert. Je nach Modell sind dabei Rabatte von bis zu 30 Prozent möglich.

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Zu den Highlights gehören unter anderem der Aetherion Max, der Aetherion Pro sowie mehrere Modelle der Valerion-Serie. Besonders interessant sind außerdem die angebotenen Bundles, bei denen Projektoren mit motorisierten Leinwänden kombiniert werden. Beim Kauf eines Aetherion Pro legt AWOL Vision zusätzlich ein Watch-Party-Kit kostenlos dazu.

Aetherion Max mit 120-Zoll-Leinwand im Bundle

Ein Highlight der Prime Deal Days ist das Bundle rund um den Aetherion Max. In Kombination mit einer 120 Zoll großen Floor-Rising-Leinwand und einer passenden 120-Zoll-Station kostet das Paket während der Aktion 4.899 Euro statt regulär 6.397 Euro.

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Damit sinkt der Preis um 1.498 Euro beziehungsweise rund 23 Prozent. Das Bundle richtet sich vor allem an Nutzer, die nicht nur einen Projektor suchen, sondern ihr Heimkino direkt mit einer großen Leinwand ausstatten möchten.

Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Aetherion Max + 120” Floor Rising Screen + 120” Station 6.397 € 4.899 € 23 %

Aetherion Max einzeln um 25 Prozent reduziert

Wer bereits über eine passende Leinwand verfügt oder diese separat auswählen möchte, kann den Aetherion Max auch einzeln erwerben. Der Projektor wird zu den Prime Deal Days von 3.999 Euro auf 2.999 Euro reduziert.

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Damit ergibt sich eine Ersparnis von 1.000 Euro beziehungsweise 25 Prozent.

Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Aetherion Max 3.999 € 2.999 € 25 %

Aetherion Pro mit kostenlosem Watch-Party-Kit

Auch der Aetherion Pro ist Teil der Prime Deal Days. Statt 2.799 Euro kostet der Projektor im Aktionszeitraum 2.379 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 15 Prozent beziehungsweise einer Ersparnis von 420 Euro.

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Zusätzlich gibt es beim Kauf eines Aetherion Pro ein kostenloses Watch-Party-Kit dazu. Damit verbindet AWOL Vision den Preisnachlass mit zusätzlichem Zubehör für gemeinsame Film- und Entertainment-Abende.

Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Aetherion Pro 2.799 € 2.379 € 15 %

Valerion: Bis zu 30 Prozent Rabatt

Neben den Aetherion-Modellen sind auch mehrere Projektoren der Valerion-Serie Teil der Aktion. Die Auswahl reicht vom Valerion Max bis zum günstigeren Valerion Plus2. Je nach Modell fallen die Rabatte unterschiedlich hoch aus.

Valerion Max

Der Valerion Max wird im offiziellen AWOL-Vision-Webshop von 4.399 Euro auf 3.299 Euro reduziert. Käufer sparen damit 1.100 Euro beziehungsweise 25 Prozent.

Zum Angebot im AWOL-Vision-Webshop

Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Valerion Max 4.399 € 3.299 € 25 %

Valerion Pro2 mit 120-Zoll-Leinwand

Wer den Valerion Pro2 direkt zusammen mit einer motorisierten 120-Zoll-Leinwand erwerben möchte, bekommt ebenfalls ein vergünstigtes Bundle. Statt 3.078 Euro werden 2.279 Euro aufgerufen.

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Das entspricht einer Ersparnis von 799 Euro beziehungsweise rund 26 Prozent.

Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Valerion Pro2 + 120” motorisierte Leinwand 3.078 € 2.279 € 26 %

Valerion Pro2

Der Valerion Pro2 ist auch ohne Leinwand reduziert. Der Preis sinkt von 2.499 Euro auf 1.999 Euro. Damit beträgt die Ersparnis 500 Euro beziehungsweise 20 Prozent.

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Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Valerion Pro2 2.499 € 1.999 € 20 %

Valerion Pro mit 30 Prozent Rabatt

Den höchsten prozentualen Rabatt innerhalb der genannten Valerion-Angebote gibt es beim Valerion Pro. Der Projektor kostet während der Aktion 1.399 Euro statt 1.999 Euro.

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Damit lassen sich 600 Euro sparen, was einem Rabatt von 30 Prozent entspricht.

Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Valerion Pro 1.999 € 1.399 € 30 %

Valerion Plus2

Den Einstieg in die aktuellen Valerion-Angebote bildet der Valerion Plus2. Der Preis sinkt von 1.499 Euro auf 1.099 Euro. Käufer sparen damit 400 Euro beziehungsweise rund 27 Prozent.

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Produkt Regulärer Preis Aktionspreis Rabatt Valerion Plus2 1.499 € 1.099 € 27 %

AWOL Vision Prime Deal Days: Die Angebote im Überblick

Modell / Bundle Regulär Dealpreis Ersparnis Aetherion Max + 120” Screen + Station 6.397 € 4.899 € 1.498 € / 23 % Aetherion Max 3.999 € 2.999 € 1.000 € / 25 % Aetherion Pro 2.799 € 2.379 € 420 € / 15 % Valerion Max 4.399 € 3.299 € 1.100 € / 25 % Valerion Pro2 + 120” Screen 3.078 € 2.279 € 799 € / 26 % Valerion Pro2 2.499 € 1.999 € 500 € / 20 % Valerion Pro 1.999 € 1.399 € 600 € / 30 % Valerion Plus2 1.499 € 1.099 € 400 € / 27 %

Wer auf der Suche nach einem großen Bild für das eigene Heimkino ist, findet bei den Prime Deal Days damit eine breite Auswahl. Während die Aetherion-Serie vor allem den Bereich der Ultrakurzdistanzprojektoren abdeckt, bietet AWOL Vision mit Valerion verschiedene Langdistanzprojektoren an.

Die Prime-Deal-Angebote gelten nur für den angegebenen Aktionszeitraum beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Preise und Verfügbarkeit können von Amazon jederzeit angepasst werden. Maßgeblich ist daher der zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis.

AWOL LuxVision: Neues Flaggschiff feiert Premiere

Neben den Prime-Deal-Angeboten richtet sich der Blick bei AWOL Vision aktuell auch auf ein neues Flaggschiff. Der AWOL LuxVision wurde auf der IFA 2026 erstmals präsentiert und ergänzt die Aetherion-Serie als neuer Ultrakurzdistanzprojektor.

Der LuxVision soll als besonders leistungsstarkes Heimkino-System positioniert werden. Laut AWOL Vision kombiniert der Projektor 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, 6.000 ISO-Lumen und einer RGB-Triple-Laser-Projektion.

Das Projektionsverhältnis von 0,18:1 ermöglicht dabei große Bilddiagonalen bereits bei sehr kurzer Entfernung zur Leinwand. Unterstützt werden Leinwandgrößen von bis zu 200 Zoll. Eine weitere Besonderheit ist der vertikale optische Lens-Shift, mit dem sich das Bild positionieren lässt, ohne die native Bildschärfe durch eine digitale Korrektur zu verändern.

4K mit 120 Hz und Gaming-Funktionen

Auch für Gaming soll der LuxVision entsprechend gerüstet sein. AWOL Vision nennt eine Eingabeverzögerung von nur 1 ms sowie Unterstützung für ALLM, VRR und Dolby Vision Gaming. Drei HDMI-2.1-Anschlüsse, ein DisplayPort und 4-Kanal-HDMI-Multiview sollen zudem die Verbindung mehrerer Quellen und Bildschirme ermöglichen.

Für die Bilddarstellung setzt AWOL Vision auf RGB-Dreifachlaser. Angegeben werden 6.000 ISO-Lumen, eine Abdeckung des Rec.-2020-Farbraums von 110 Prozent sowie dynamisches Tone Mapping und eine siebenstufige dynamische Blende. Unterstützt werden außerdem Dolby Vision, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode und 3D.

Kurze Projektionsdistanz und flexible Aufstellung

Mit dem Projektionsverhältnis von 0,18:1 soll der LuxVision auch in Räumen mit begrenztem Abstand zwischen Projektor und Leinwand eingesetzt werden können. Hinzu kommt eine motorisierte Objektivabdeckung. Das Objektiv selbst soll für eine streulichtarme und präzise Darstellung sorgen.

AWOL Vision setzt außerdem auf die zweite Generation der eigenen Anti-RBE-Technologie. Ein optimierter Algorithmus soll sichtbare Regenbogeneffekte reduzieren. Ergänzend wird eine TÜV-zertifizierte Reduzierung schädlichen Lichts angegeben.

Design für das Wohnzimmer

Neben den technischen Eigenschaften wurde auch das Design des LuxVision auf eine Integration in Wohnräume ausgelegt. AWOL Vision orientiert sich dabei laut eigenen Angaben an der architektonischen Formensprache des Parthenons und überträgt den Rhythmus klassischer Säulen in ein modernes UST-Design.

Über unterschiedliche CMF-Optionen sollen sich Farbe, Material und Finish an verschiedene Wohnumgebungen anpassen lassen.

LuxVision startet für 5.999 Euro

Der AWOL LuxVision soll voraussichtlich ab Oktober 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5.999 Euro.

Zusätzlich zu den Prime Deal Days hat AWOL Vision eine Reservierungsaktion für den neuen Projektor gestartet. Bis zum 2. November 2026 soll eine rückerstattbare Anzahlung von 100 Euro möglich sein. Damit lässt sich laut den vorliegenden Informationen der Zugang zu einem Launch-Angebot zum Preis von 5.999 Euro sichern.

Die Anzahlung wird auf den späteren Kaufpreis angerechnet. Der eigentliche Kauf soll anschließend zwischen dem 3. und 18. November 2026 abgeschlossen werden können. Als Teil des Angebots ist eine ALR-Leinwand vorgesehen. Nicht verwendete Anzahlungen sollen zurückerstattet werden. Der Versand ist derzeit für Ende November vorgesehen.

Weitere Informationen zur LuxVision-Reservierung