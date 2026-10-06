Sharp bietet zu den Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober 2026 mehrere Smart TVs zu reduzierten Preisen. Die Angebote decken verschiedene Bildschirmgrößen und Ausstattungsklassen ab – vom kompakten 40-Zoll-Modell bis zum 65-Zoll-QLED-MiniLED-Fernseher.

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Besonders interessant ist der Sharp 65JP7765E aus der JP7000-Serie. Der 65-Zoll-Fernseher kombiniert 4K Ultra HD mit QLED- und MiniLED-Technik sowie Google TV. Insgesamt bietet Sharp damit sowohl ein günstiges Einstiegsmodell als auch höher ausgestattete Geräte für Film-, Serien- und Gaming-Fans.

Sharp Prime Deal Days 2026: Die Angebote

Modell Größe UVP Dealpreis Ersparnis Sharp 40HE3745E 40 Zoll 239,99 € 179,99 € 60,00 € / 25 % Sharp 50HM5745E 50 Zoll 349,99 € 279,99 € 70,00 € / 20 % Sharp 65JP7765E 65 Zoll 629,99 € 549,99 € 80,00 € / 13 %

Sharp 40HE3745E: Kompakter Smart TV

Der Sharp 40HE3745E bildet den Einstieg in die Prime-Deal-Auswahl. Mit einer Bildschirmdiagonale von 40 Zoll eignet er sich insbesondere für kleinere Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Gaming-Setups, bei denen ein kompakter Fernseher gefragt ist.

Der Fernseher bietet eine 4K-Ultra-HD-Auflösung und Smart-TV-Funktionen. Damit lassen sich Streaming-Dienste und klassische TV-Inhalte direkt über das Gerät nutzen. Der Dealpreis liegt bei 179,99 Euro statt der angegebenen UVP von 239,99 Euro.

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Sharp 50HM5745E: 50 Zoll für unter 280 Euro

Eine Nummer größer fällt der Sharp 50HM5745E aus. Der 50-Zoll-Smart-TV positioniert sich zwischen dem kompakten 40-Zoll-Modell und dem höher ausgestatteten 65-Zoll-Gerät.

Für die Prime Deal Days sinkt der Preis von 349,99 Euro auf 279,99 Euro. Damit lassen sich gegenüber der angegebenen UVP 70 Euro beziehungsweise 20 Prozent sparen. Das Modell eignet sich damit als klassischer Allround-Fernseher für Streaming, Fernsehen und Gaming.

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Sharp 65JP7765E: QLED und MiniLED

Das Highlight der Sharp-Aktion ist der 65JP7765E aus der JP7000-Serie. Das 65-Zoll-Modell verbindet ein 4K-Ultra-HD-Display mit QLED-Technik und einer MiniLED-Hintergrundbeleuchtung.

Bei MiniLED werden zahlreiche besonders kleine LEDs für die Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. Zusammen mit den Dimming-Zonen kann die Hintergrundbeleuchtung gezielter gesteuert werden. Dadurch sollen hellere Bildbereiche und dunklere Bildpartien mit höherem Kontrast dargestellt werden.

Als Smart-TV-Plattform kommt Google TV zum Einsatz. Dadurch stehen unter anderem Streaming-Anwendungen und die Integration verschiedener Google-Dienste zur Verfügung. Der 65JP7765E ist damit nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch wegen seiner Displaytechnik das technisch interessanteste Modell der Sharp-Angebote.

Statt der angegebenen UVP von 629,99 Euro kostet der Fernseher während der Aktion 549,99 Euro. Die Ersparnis beträgt damit 80 Euro.

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Eigenschaft Sharp 65JP7765E Bildschirm 65 Zoll Auflösung 4K Ultra HD Panel-Technik QLED Hintergrundbeleuchtung MiniLED Dimming Local Dimming Zones Smart-TV-System Google TV Preis 549,99 € UVP 629,99 €

Sharp Prime Deal Days nur am 6. und 7. Oktober

Die drei Sharp Smart TVs sind ausschließlich während des Aktionszeitraums vom 6. bis 7. Oktober 2026 zu den genannten Dealpreisen vorgesehen. Die Auswahl reicht dabei vom 40-Zoll-Einstiegsmodell bis zum 65-Zoll-QLED-MiniLED-Fernseher.

Wer möglichst wenig ausgeben möchte, findet mit dem 40HE3745E ein kompaktes Modell für unter 180 Euro. Der 50HM5745E bietet mit 50 Zoll eine größere Bildfläche, während der 65JP7765E mit QLED- und MiniLED-Technik auf eine höherwertige Bilddarstellung setzt.

Preise und Verfügbarkeit können sich während der Aktion ändern. Maßgeblich ist daher der beim jeweiligen Händler angezeigte Preis.