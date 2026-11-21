Auch bei AISLPC ist der Black Friday 2026 bereits gestartet. Vom 10. bis zum 29. November 2026 lockt der Hersteller mit einem Rabatt von 20 % auf seine Retro-Handheld-Konsolen. Mit dem Gutscheincode BLACKFRIDAY lassen sich verschiedene Gaming-Handhelds zu reduzierten Preisen bestellen. Das Angebot reicht dabei von kompakten Einsteigermodellen bis hin zu leistungsstärkeren Geräten mit Android-Betriebssystem.

Retro-Gaming für unterwegs: Die AISLPC-Handhelds

AISLPC bietet verschiedene Handheld-Konsolen in unterschiedlichen Bauformen und Leistungsklassen an. Die Geräte orientieren sich optisch an klassischen Spielkonsolen und bieten je nach Modell Unterstützung für zahlreiche Retro-Gaming-Plattformen.

AISLPC RG52 Pro Max

Das RG52 Pro Max bildet die Leistungsspitze im aktuellen Handheld-Angebot. Im Inneren arbeitet ein Unisoc S8000 Octa-Core-Prozessor, der von 6 GB RAM unterstützt wird. Dazu kommen ein 5,5 Zoll großes IPS-Full-HD-Display mit 1.920 × 1.080 Pixeln und 128 GB interner Speicher.

Das Gerät läuft mit Android 13 und unterstützt neben Android-Spielen mehr als 20 klassische Gaming-Plattformen. Eine aktive Kühlung, zwei 3D-Analogsticks mit RGB-Beleuchtung, Hall-Effect-Trigger und ein 5.000-mAh-Akku gehören ebenfalls zur Ausstattung. Über USB-C ist zudem eine Bildausgabe an externe Displays möglich.

AISLPC RG52 Mini

Das RG52 Mini kombiniert eine kompakte Bauform mit einem 5,5-Zoll-IPS-Display. Als Prozessor kommt ein Rockchip RK3562 zum Einsatz. Die Konsole bietet Dual-Band-WLAN, zwei Vibrationsmotoren und RGB-beleuchtete Analogsticks.

Ein 5.000-mAh-Akku sorgt für ausreichend Energiereserven. Interessant ist außerdem die Unterstützung zweier Systeme, EmuELEC 4.7 und RGBox. Je nach Konfiguration stehen unterschiedliche Speichergrößen und eine optionale aktive Kühlung zur Verfügung.

AISLPC RG43V Pro

Das RG43V Pro setzt auf ein klassisches vertikales Handheld-Design. Es besitzt ein 4,3 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1.024 × 768 Pixeln. Als Recheneinheit dient ein RK3562-Prozessor.

Zur Ausstattung gehören zwei Analogsticks mit RGB-Beleuchtung, ein 4.000-mAh-Akku und WLAN mit 2,4 GHz. Auch hier kommen zwei Systeme zum Einsatz: EmuELEC 4.7 und RGBox. AISLPC gibt eine mögliche Spielzeit von sechs bis acht Stunden an.

AISLPC RG43H Pro

Wer eine horizontale Bauform bevorzugt, findet mit dem RG43H Pro eine Alternative. Auch hier arbeitet ein RK3562-Prozessor, kombiniert mit einem 4,3 Zoll großen IPS-Display.

Die Konsole unterstützt mehr als 20 klassische Gaming-Systeme und bietet zwei 3D-Analogsticks, Hall-Effect-Trigger sowie eine RGB-Beleuchtung. Neben WLAN mit 2,4 GHz stehen ein HDMI-Ausgang und ein USB-C-Anschluss zur Verfügung. Der Akku besitzt eine Kapazität von 4.000 mAh.

AISLPC R36 Max

Das R36 Max richtet sich an preisbewusste Retro-Gaming-Fans. Es verfügt über einen RK3326-Prozessor und ein 4,0 Zoll großes IPS-Display. Laut Hersteller sind mehr als 18.000 Spiele vorinstalliert.

Zwei 3D-Analogsticks ermöglichen eine präzise Steuerung. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.000 mAh und soll eine Spielzeit von bis zu sechs Stunden ermöglichen.

AISLPC R36T Max

Auch das R36T Max setzt auf den RK3326-Prozessor, kombiniert diesen allerdings mit einem 4,0 Zoll großen IPS-HD-Display. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei 3D-Analogsticks, WLAN mit 2,4 GHz und ein 4.000-mAh-Akku.

Als Betriebssystem kommt EmuELEC 4.7 zum Einsatz. AISLPC bewirbt das Gerät mit mehr als 18.000 Spielen und einer kompakten Bauform.

AISLPC R36T

Das R36T ist eine weitere günstige Einstiegsmöglichkeit in die Welt des Retro-Gamings. Es besitzt ebenfalls einen RK3326-Prozessor und bietet ein klassisches Handheld-Design mit RGB-beleuchtetem Analogstick.

Verschiedene Farbvarianten und Speicherkonfigurationen stehen zur Auswahl. Damit eignet sich das Gerät insbesondere für alle, die eine unkomplizierte Konsole für klassische Spiele suchen.

AISLPC RG-K32B

Mit dem RG-K32B hat AISLPC auch ein speziell auf Kinder ausgerichtetes Handheld im Sortiment. Das Gerät fällt durch sein verspieltes Design mit Katzenohren, abgerundeten Kanten und verschiedenen Pastellfarben auf.

Die Bedienung erfolgt über ein klassisches Steuerkreuz und ABXY-Tasten. Ein integrierter Standfuß ermöglicht auch das Aufstellen auf einem Tisch. Die mitgelieferte Spielesammlung umfasst 300 Spiele. Ein Blaulichtfilter soll zudem für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgen.

Die AISLPC Black Friday Angebote im Überblick

Die folgenden Preise berücksichtigen den Black-Friday-Rabattcode. Alle Angaben erfolgen in US-Dollar, da der Shop die Preise entsprechend ausweist.

Modell Regulärer Aktionspreis Preis mit Code RG52 Pro Max 249,99 $ 199,99 $ RG52 Mini 124,99 $ 99,99 $ RG43V Pro 124,99 $ 99,99 $ RG43H Pro 99,99 $ 79,99 $ R36 Max 69,99 $ 55,99 $ R36T Max 69,99 $ 55,99 $ R36T 59,99 $ 47,99 $ RG-K32B 49,99 $ 39,99 $

20 % Rabatt mit dem Code BLACKFRIDAY

Die AISLPC Black Friday Campaign läuft vom 10. bis zum 29. November 2026. Um den zusätzlichen Rabatt zu erhalten, muss beim Bestellvorgang der Gutscheincode BLACKFRIDAY eingegeben werden.

Wer sich für eine der Retro-Handheld-Konsolen interessiert, findet im Onlineshop weitere Informationen zu den einzelnen Modellen und deren Ausstattung.

Zu den AISLPC Black Friday Angeboten

Der Shop bietet darüber hinaus eine einjährige Garantie sowie ein 30-tägiges Rückgaberecht. Für ausgewählte Regionen wird außerdem kostenloser Versand angeboten.