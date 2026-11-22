Mit dem Couchmaster CYPAD erweitert nerdytec seine Produktreihe um eine Armauflage, die speziell für das Spielen mit Controllern, Handheld-Konsolen und Smartphones entwickelt wurde. Während sich die bisherigen Couchmaster-Modelle vor allem an Nutzer von Maus und Tastatur richteten, steht beim CYPAD die ergonomische Unterstützung der Arme im Mittelpunkt. Damit sollen auch ausgedehnte Gaming-Sessions auf dem Sofa deutlich komfortabler werden.

Entlastung für Arme und Ellenbogen

Das Couchmaster CYPAD wird um den Körper gelegt und mit einem verstellbaren Verschluss am Rücken fixiert. Seine weiche Polsterung bietet eine Auflagefläche für Arme, Ellenbogen und Handgelenke. Dadurch können Spieler ihre Arme während des Spielens bequem ablegen, ohne den Controller oder das Handheld ständig in der Luft halten zu müssen. Gerade bei längeren Spielsessions, beispielsweise bei ausgedehnten Ausflügen durch Leonida in GTA 6, soll das Konzept für mehr Komfort sorgen. Die Arme bleiben entspannt, während die Hände weiterhin den Controller bedienen können.

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Für zusätzliche Flexibilität ist eine Variante mit einem vier Meter langen USB-C-Daten- und Ladekabel erhältlich. Damit lassen sich kompatible Controller direkt und kabelgebunden mit der Konsole verbinden. Gleichzeitig kann der Controller geladen oder alternativ mit einer Powerbank verbunden werden. Eine integrierte Führungsschlaufe sorgt dafür, dass das Kabel ordentlich an seinem Platz bleibt.

„Wer mit Controller oder Handheld spielt, kennt ähnliche Belastungen – nur eben in Armen und Schultern. Genau hier setzt das CYPAD an. Es gibt den Armen und Händen die Unterstützung, die ein guter Stuhl dem Rücken bietet“, erklärt Chris Mut, Mitgründer und CEO von nerdytec.

Durchdachte Ausstattung für den Gaming-Alltag

Neben der ergonomischen Polsterung bietet das Couchmaster CYPAD weitere praktische Details. Zwei große Seitentaschen ermöglichen es, Controller, Smartphone, Powerbank und anderes Zubehör griffbereit aufzubewahren. Der Verschluss auf der Rückseite lässt sich an unterschiedliche Körpergrößen anpassen. Der Stoffbezug ist waschbar und das CYPAD wird in den Farben Schwarz, Camouflage und Braun angeboten. Die Abmessungen liegen bei rund 64 × 64 Zentimetern.

„Wir haben das CYPAD speziell für das Spielen mit Controllern und Handhelds entwickelt und dabei beibehalten, was die Menschen am Couchmaster schätzen“, ergänzt Roman Jakob, Mitgründer, CTO und leitender Produktentwickler von nerdytec.

Preise und Verfügbarkeit

Das nerdytec Couchmaster CYPAD ist ab sofort in zwei Varianten erhältlich:

Couchmaster CYPAD ohne USB-C-Kabel: 59,90 Euro

Couchmaster CYPAD mit 4 m USB-C-Daten-/Ladekabel: 69,99 Euro

Zum Marktstart und anlässlich der Black Week gewährt nerdytec einen Rabatt von 10 Prozent auf beide Varianten. Das Angebot gilt sowohl bei Amazon als auch im offiziellen Onlineshop. Darüber hinaus startete bereits am 19. November die Black-Week-Aktion von nerdytec. Dabei werden ausgewählte Couchmaster-Modelle sowie die CYKEY Pro mit Preisnachlässen von bis zu 60 Euro angeboten.

Weitere Informationen zum Couchmaster CYPAD und den aktuellen Angeboten gibt es auf der offiziellen Website von nerdytec.