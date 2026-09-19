16 Jahre Game2Gether und die Gewinnspielaktion geht weiter! Dieses Mal wartet ein ganz besonderes Highlight auf alle Fußball- und Klemmbaustein-Fans. Gemeinsam mit BRYX verlosen wir ein detailreiches Modell des Signal Iduna Parks.

Das Stadion der Borussia Dortmund* lässt sich mit insgesamt 760 Klemmbausteinen als kompaktes Ausstellungsmodell nachbauen. Damit findet ein Stück Stadion-Atmosphäre seinen Platz im Regal oder auf dem Schreibtisch.

Der Signal Iduna Park als Klemmbaustein-Modell

Das BRYX-Modell bildet den Signal Iduna Park in kompakter Form nach. Zu den markanten Elementen gehören unter anderem die charakteristischen gelben Stahlträger, die Dachkonstruktion und die Südtribüne mit ihrer bekannten „Gelben Wand“. Mit 760 Klemmbausteinen entsteht ein Modell, das nicht nur Fußballfans ansprechen soll. Durch die vergleichsweise kompakte Bauweise eignet sich der fertige Signal Iduna Park auch als Ausstellungsstück für Regal, Vitrine oder Schreibtisch.

BRYX entwickelt seine Modelle in Berlin. Das Unternehmen setzt dabei auf Klemmbausteine, die mit Bausteinen anderer Hersteller kompatibel sind.

Die wichtigsten Daten zum BRYX Signal Iduna Park

Eigenschaft Details Modell Signal Iduna Park Hersteller BRYX Artikelnummer 230115 Anzahl Klemmbausteine 760 Altersempfehlung Ab 12 Jahren Maße des fertigen Modells 18,5 × 18,1 × 6,2 cm Kompatibilität Kompatibel mit Klemmbausteinen anderer Hersteller Preis 70 Euro inklusive Mehrwertsteuer

Jetzt den Signal Iduna Park von BRYX gewinnen!

Und genau dieses Modell könnt ihr jetzt bei uns gewinnen! Gemeinsam mit BRYX verlosen wir einen Signal Iduna Park mit 760 Klemmbausteinen.

Damit bekommt eine Gewinnerin oder ein Gewinner die Möglichkeit, das Stadion selbst Stück für Stück aufzubauen und anschließend als Ausstellungsmodell zu präsentieren.

Viel Glück bei der Teilnahme und weiterhin viel Spaß bei unserer großen Geburtstags-Gewinnspielaktion!



16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen ein Nintendo Switch 2 Zubehör-Bundle von NACON





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.