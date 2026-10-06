Die Amazon Prime Deal Days 2026 sind gestartet und auch Anker ist mit zahlreichen Angeboten vertreten. Bereits seit dem 29. September läuft die begleitende Kampagne, während am 6. und 7. Oktober die beiden offiziellen Aktionstage stattfinden. Im Angebot sind unter anderem Ladegeräte und Powerbanks, Kopfhörer und Lautsprecher, Beamer, Saug- und Wischroboter sowie Sicherheitskameras und weitere Smart-Home-Produkte.

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Je nach Produkt fallen die Preisnachlässe unterschiedlich hoch aus. Das größte Sparpotenzial bietet der soundcore Boom 3i mit 55 Prozent Rabatt. Auch bei mehreren eufy-Produkten sowie bei Ladezubehör und Unterhaltungselektronik lassen sich während der Aktion einige Euro sparen. Nachfolgend geben wir einen kurzen Überblick über Angebothighlights, insgesamt gibt es aber noch viel mehr Deals von Anker.

Anker: Ladegeräte und Powerbanks

Für unterwegs und den Arbeitsplatz hat Anker mehrere Ladeprodukte reduziert. Den Einstieg bildet das Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt und Smart Display. Statt 39,99 Euro kostet das Ladegerät 27,99 Euro.

Auch die große Anker Prime Powerbank mit 26.000 mAh und 300 Watt ist günstiger erhältlich. Der Preis sinkt von 199,99 Euro auf 159,99 Euro.

Wer mehrere Geräte gleichzeitig kabellos laden möchte, findet außerdem die faltbare Anker Prime 3-in-1-Ladestation mit Qi2.2 und bis zu 25 Watt. Sie kostet aktuell 109,98 Euro statt 139,99 Euro.

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Produkt UVP Dealpreis Rabatt Anker Prime Powerbank 26K, 300W 199,99 € 159,99 € 20 % Anker Nano Ladegerät 45W mit Smart Display 39,99 € 27,99 € 30 % Anker Prime 3-in-1-Ladestation, Qi2.2, 25W 139,99 € 109,98 € 21 %

eufy: Saugroboter für weniger Arbeit im Haushalt

Auch im Bereich der smarten Haushaltshelfer gibt es mehrere Angebote. Der Anker eufy Saugroboter C30 Edge kostet während der Aktion 549 Euro statt 699 Euro. Damit sinkt der Preis um 150 Euro beziehungsweise 21 Prozent.

Noch größer fällt die Ersparnis beim eufy Saug- und Wischroboter S2 aus. Statt 1.499 Euro werden 1.099 Euro aufgerufen. Damit lassen sich 400 Euro beziehungsweise 27 Prozent sparen.

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Produkt UVP Dealpreis Rabatt Anker eufy Saugroboter C30 Edge 699 € 549 € 21 % Anker eufy Saug- und Wischroboter S2 1.499 € 1.099 € 27 %

eufy C15: Auch der Rasen wird automatisch gepflegt

Wer nicht nur die Böden im Haus, sondern auch den Garten automatisieren möchte, kann beim eufy Mähroboter C15 sparen. Das Gerät wird von 999 Euro auf 699 Euro reduziert.

Das entspricht einem Preisnachlass von 300 Euro beziehungsweise 30 Prozent.

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Produkt UVP Dealpreis Rabatt Anker eufy Mähroboter C15 999 € 699 € 30 %

eufy Security: Mehr Sicherheit für das Zuhause

Auch bei den Sicherheitsprodukten von eufy gibt es attraktive Preise. Die eufy Security HomeBase 3 kostet im Rahmen der Aktion 109 Euro statt 179 Euro. Damit beträgt die Ersparnis 70 Euro beziehungsweise 39 Prozent.

Auf denselben Rabatt von 39 Prozent kommt die eufy Video Doorbell E340. Die Videotürklingel wird von 179 Euro auf 109 Euro reduziert.

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Produkt UVP Dealpreis Rabatt eufy Security HomeBase 3 179 € 109 € 39 % eufy Video Doorbell E340 179 € 109 € 39 %

soundcore: Kopfhörer, Lautsprecher und Schlafkomfort

Für Musikfans hält Anker unter der Marke soundcore ebenfalls mehrere Angebote bereit. Die soundcore Liberty 5 Pro werden für 139,99 Euro statt 179,99 Euro angeboten. Das entspricht einem Rabatt von 22 Prozent.

Wer beim Einschlafen oder Schlafen auf spezielle Audiofunktionen setzt, bekommt die soundcore Sleep A30 für 169 Euro statt 249,99 Euro. Damit beträgt der Preisnachlass rund 32 Prozent.

Besonders stark reduziert ist der soundcore Boom 3i. Der Bluetooth-Lautsprecher kostet aktuell nur 58,99 Euro statt 129,99 Euro. Mit 55 Prozent handelt es sich um den größten Rabatt der hier vorgestellten Angebote.

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Produkt UVP Dealpreis Rabatt soundcore Liberty 5 Pro 179,99 € 139,99 € 22 % soundcore Sleep A30 249,99 € 169 € 32 % soundcore Boom 3i 129,99 € 58,99 € 55 %

soundcore Nebula P1: Heimkino für weniger Geld

Auch für den nächsten Filmabend gibt es einen passenden Deal. Der soundcore Nebula P1 Beamer kostet während der Aktion 599,99 Euro statt 799,99 Euro.

Damit sinkt der Preis um 200 Euro beziehungsweise 25 Prozent. Der kompakte Projektor ergänzt damit die Auswahl an Heimkino-Angeboten der Prime Deal Days um eine weitere Option.

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Produkt UVP Dealpreis Rabatt soundcore Nebula P1 799,99 € 599,99 € 25 %

eufyMake E1: Kreativ werden

Auch für kreative Projekte hat Anker ein Angebot im Gepäck. Das eufyMake E1 Starter-Set kostet während der Aktion 1.999 Euro statt 2.399 Euro.

Damit beträgt die Ersparnis 400 Euro beziehungsweise 17 Prozent. Das Starter-Set richtet sich an Nutzer, die mit dem eufyMake-System eigene kreative Projekte umsetzen möchten.

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Produkt UVP Dealpreis Rabatt eufyMake E1 Starter-Set 2.399 € 1.999 € 17 %

Anker Prime Deal Days 2026 im Überblick

Von Ladezubehör und Audio über Heimkino bis hin zu smarten Haushalts- und Sicherheitsprodukten ist die Auswahl bei Anker breit gefächert.

Produkt Dealpreis Rabatt Anker Prime Powerbank 26K, 300W 159,99 € 20 % Anker Nano Ladegerät 45W 27,99 € 30 % Anker Prime 3-in-1-Ladestation 109,98 € 21 % eufy C30 Edge 549 € 21 % eufy S2 1.099 € 27 % eufy C15 699 € 30 % eufy Security HomeBase 3 109 € 39 % eufy Video Doorbell E340 109 € 39 % soundcore Liberty 5 Pro 139,99 € 22 % soundcore Nebula P1 599,99 € 25 % soundcore Sleep A30 169 € 32 % soundcore Boom 3i 58,99 € 55 % eufyMake E1 Starter-Set 1.999 € 17 %

Die Prime Deal Days bieten bei Anker eine große Auswahl an reduzierter Technik. Vom Ladegerät und der Powerbank über Kopfhörer und Lautsprecher bis hin zu Beamer, Saugroboter, Mähroboter und Sicherheitstechnik sind zahlreiche Produktbereiche vertreten.

Besonders stark fällt der Rabatt beim soundcore Boom 3i mit 55 Prozent aus. Bei den eufy-Produkten stechen die eufy Security HomeBase 3 und die Video Doorbell E340 mit jeweils 39 Prozent Rabatt hervor. Wer dagegen sein Heimkino aufrüsten möchte, findet mit dem soundcore Nebula P1 einen um 25 Prozent reduzierten Beamer.

Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich ist der bei Amazon beziehungsweise Anker zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis.