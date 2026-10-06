Unter dem Motto „Mehr sehen. Mehr erleben.“ bringt Xiaomi zu den Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober 2026 zahlreiche Produkte zu reduzierten Preisen in den Handel. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Xiaomi Smart TVs, daneben sind auch Smartphones von POCO und Redmi sowie der Xiaomi Robot Vacuum X20+ im Angebot.

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Bei den Fernsehern reicht die Auswahl vom kompakten 43-Zoll-Modell bis zum 85-Zoll-Großbild-TV. Besonders interessant sind die Mini-LED-Modelle, die mit hoher Bildwiederholrate, HDR-Unterstützung und Gaming-Funktionen aufwarten. Bei den Smartphones reichen die Angebote vom leistungsstarken POCO X8 Pro bis zum besonders ausdauernden REDMI 17 5G.

Xiaomi Smart TVs im Prime-Deal

Die TV-Angebote decken verschiedene Größen- und Preisklassen ab. Während der Xiaomi TV F 43“ 2026 bereits für 259 Euro erhältlich ist, richtet sich der Xiaomi TV Max 85“ 2025 mit seiner 85-Zoll-Diagonale an Nutzer, die echtes Großbildkino ins Wohnzimmer holen möchten.

Modell Prime-Preis UVP Rabatt Wichtige Ausstattung Xiaomi TV F 43“ 2026 259,00 € 329,00 € 21 % 43″, 4K, 60 Hz, Fire TV, HDR10/HLG Xiaomi TV F Pro 75″ 2026 509,00 € 699,00 € 27 % 75″, QLED, 4K, 60 Hz, Fire TV Xiaomi TV S Mini LED 55″ 2025 459,00 € 599,00 € 23 % 55″, QD Mini LED, 4K, 144 Hz Xiaomi TV Max 85“ 2025 885,00 € 1.299,00 € 32 % 85″, QLED, 4K, 144 Hz Xiaomi TV S Pro Mini LED 55″ 2026 635,00 € 699,00 € 9 % 55″, QD Mini LED, 4K, 144 Hz Xiaomi TV FX Mini LED 55″ 2026 449,00 € 499,00 € 10 % 55″, Mini LED, 4K Xiaomi TV S Mini LED 65″ 2026 694,00 € 799,00 € 13 % 65″, QD Mini LED, 4K, Game Boost

Xiaomi TV F 43″ 2026

Der Xiaomi TV F 43″ 2026 ist das kompakte Einstiegsmodell der Aktion. Das 43-Zoll-Display löst mit 3.840 × 2.160 Pixeln auf und arbeitet mit 60 Hz. Als Smart-TV-Plattform kommt Fire TV zum Einsatz. Unterstützt werden unter anderem HDR10 und HLG sowie der Filmmaker Mode.

Für die Verbindung stehen drei HDMI-Anschlüsse, ein USB-2.0-Port, Ethernet und Bluetooth 5.0 zur Verfügung. HDMI 2 unterstützt zudem eARC und ALLM. Auch Apple AirPlay und Miracast werden unterstützt. Xiaomi verbaut zwei 10-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio und DTS-Unterstützung.

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Xiaomi TV F Pro 75″ 2026

Deutlich größer fällt der Xiaomi TV F Pro 75″ 2026 aus. Der 75-Zoll-Fernseher setzt auf ein QLED-Panel mit 4K-Auflösung und 60 Hz. Der Farbraum wird mit 94 Prozent DCI-P3 angegeben. HDR10+, HLG und der Filmmaker Mode gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Wie beim kleineren F 43″ kommt Fire TV zum Einsatz. Die Bildverarbeitung übernimmt ein Quad-Core-Cortex-A55-Prozessor mit Mali-G52-Grafikeinheit. Für den Ton stehen zwei 10-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio und DTS-X zur Verfügung.

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Xiaomi TV S Mini LED 55″ 2025

Der Xiaomi TV S Mini LED 55″ 2025 richtet sich stärker an Film- und Gaming-Fans. Das QD-Mini-LED-Panel bietet 4K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Xiaomi verbaut 308 lokale Dimmzonen und gibt eine maximale Helligkeit von bis zu 1.200 cd/m² an.

Unterstützt werden unter anderem Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10+, HLG und IMAX Enhanced. Für Gaming stehen HDMI 2.1, VRR und ein Game-Boost-Modus zur Verfügung. Im Game Boost kann die Bildwiederholrate auf bis zu 240 Hz steigen.

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Xiaomi TV Max 85″ 2025

Das größte TV-Angebot ist der Xiaomi TV Max 85″ 2025. Das 85-Zoll-QLED-Display bietet 4K-Auflösung und 144 Hz. Zusätzlich unterstützt der Fernseher Dolby Vision, HDR10+, HLG und den Filmmaker Mode. Der Farbraum deckt laut Xiaomi 94 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab.

Auch für Gaming ist der Großbild-TV ausgestattet: Zwei der drei HDMI-2.1-Anschlüsse unterstützen 4K mit 144 Hz, außerdem sind VRR und ALLM an Bord. Das Gerät läuft mit Google TV, besitzt 3 GB RAM und 32 GB Speicher. Für den Sound stehen zwei 15-Watt-Lautsprecher mit Dolby Atmos zur Verfügung.

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Xiaomi TV S Pro Mini LED 55″ 2026

Der Xiaomi TV S Pro Mini LED 55″ 2026 kombiniert ein 55-Zoll-QD-Mini-LED-Panel mit 4K-Auflösung und 144 Hz. Der Fernseher erreicht bis zu 1.200 cd/m² Spitzenhelligkeit und deckt 94 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab.

Für Spiele stehen HDMI 2.1, VRR, ALLM und 4K bei 144 Hz zur Verfügung. Google TV bildet die Smart-TV-Plattform. Zur weiteren Ausstattung gehören 3 GB RAM, 32 GB Speicher, WLAN 6 und zwei Lautsprecher mit jeweils 15 Watt.

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Xiaomi TV FX Mini LED 55″ 2026

Mit dem Xiaomi TV FX Mini LED 55″ 2026 steht außerdem ein weiterer 55-Zoll-Fernseher zur Auswahl. Das Modell verbindet die 4K-Auflösung mit Mini-LED-Technik und richtet sich damit an Nutzer, die eine bessere Kontrastdarstellung gegenüber klassischen LCD-TVs suchen.

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Xiaomi TV S Mini LED 65″ 2026

Der Xiaomi TV S Mini LED 65″ 2026 bietet ein 65-Zoll-QD-Mini-LED-Panel mit 4K-Auflösung. Xiaomi nennt bis zu 1.200 cd/m² Spitzenhelligkeit und 384 lokale Dimmzonen. Der Farbraum wird mit 94 Prozent DCI-P3 angegeben.

Für Gaming steht ein Game-Boost-Modus mit bis zu 120 Hz zur Verfügung. Google TV, Google Cast, Miracast und Apple AirPlay gehören ebenfalls zur Ausstattung. Bei den Anschlüssen finden sich unter anderem HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 2.0 und Ethernet.

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POCO X8 Pro für 349,90 Euro

Neben den Fernsehern ist auch das POCO X8 Pro Bestandteil der Prime-Deal-Aktion. Die Variante mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher kostet 349,90 Euro statt 529,90 Euro. Damit ergibt sich laut Xiaomi ein Preisvorteil von 34 Prozent.

Das POCO X8 Pro setzt auf den Dimensity 8500-Ultra mit bis zu 3,4 GHz, LPDDR5X-RAM und UFS 4.1. Das 6,59 Zoll große AMOLED-Display löst mit 2.756 × 1.268 Pixeln auf und erreicht bis zu 120 Hz. Die maximale Helligkeit liegt laut Hersteller bei bis zu 3.500 cd/m².

Auf der Rückseite sitzen eine 50-MP-Hauptkamera mit Sony-IMX882-Sensor und optischer Bildstabilisierung sowie eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Für Selfies steht eine 20-MP-Kamera zur Verfügung. Der 6.500-mAh-Akku lässt sich mit bis zu 100 Watt laden. Zusätzlich besitzt das Smartphone eine IP68-Zertifizierung.

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Eigenschaft POCO X8 Pro Display 6,59″ AMOLED, 1,5K Auflösung 2.756 × 1.268 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz Prozessor MediaTek Dimensity 8500-Ultra RAM 12 GB LPDDR5X Speicher 512 GB UFS 4.1 Hauptkamera 50 MP Sony IMX882, OIS Akku 6.500 mAh Laden 100 W HyperCharge Schutz IP68

REDMI Note 17 Pro 5G für 349,90 Euro

Auch das REDMI Note 17 Pro 5G wird während der Prime Deal Days deutlich günstiger angeboten. Die Version mit 8 GB RAM und 512 GB Speicher kostet 349,90 Euro. Gegenüber der UVP von 599,90 Euro entspricht das einem Preisnachlass von 42 Prozent.

Damit gehört das REDMI Note 17 Pro 5G zu den prozentual stärksten Rabatten der gesamten Xiaomi-Aktion. Die Kombination aus 512 GB Speicher und 5G macht das Smartphone insbesondere für Nutzer interessant, die viel lokalen Speicher benötigen.

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REDMI 17 5G für 209,90 Euro

Mit 209,90 Euro ist das REDMI 17 5G das günstigste Smartphone der Aktion. Angeboten wird die Variante mit 4 GB RAM und 256 GB Speicher. Die UVP liegt bei 259 Euro, der Rabatt beträgt damit 19 Prozent.

Das Gerät besitzt ein 6,9-Zoll-Display mit bis zu 120 Hz und wird vom Snapdragon 4 Gen 5 angetrieben. Ein besonderes Merkmal ist der 7.500-mAh-Akku, der mit 45 Watt geladen werden kann. Xiaomi nennt außerdem bis zu 109 Stunden Musikwiedergabe und bis zu 28 Stunden Videowiedergabe unter den jeweiligen Testbedingungen.

Auf der Rückseite sitzt eine 50-MP-Hauptkamera, während die Frontkamera mit 8 MP auflöst. Zusätzlich unterstützt das Smartphone microSD-Karten mit bis zu 2 TB.

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Eigenschaft REDMI 17 5G Display 6,9″ Auflösung 1.600 × 720 Pixel Bildwiederholrate bis zu 120 Hz Prozessor Snapdragon 4 Gen 5 Speicher 4 GB + 256 GB microSD bis zu 2 TB Hauptkamera 50 MP Frontkamera 8 MP Akku 7.500 mAh Laden 45 W TurboCharge 5G Ja

Xiaomi Robot Vacuum X20+ für 299,99 Euro

Abgerundet wird die Aktion durch den Xiaomi Robot Vacuum X20+. Der Saug- und Wischroboter kostet während der Prime Deal Days 299,99 Euro statt 349,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 14 Prozent.

Der X20+ kombiniert eine Saugleistung von bis zu 6.000 Pa mit einer Wischfunktion und einer Omni-Station. Der Roboter navigiert per Lasersystem und kann seine Wischpads für Teppiche anheben. Die Station übernimmt unter anderem die automatische Staubentleerung und die Reinigung der Wischpads.

Die Omni-Station besitzt 4-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Der Roboter selbst ist 350 × 350 × 97 mm groß und wiegt 3,67 kg. Zusammen mit Zubehör liegt das Gewicht bei 12,3 kg.

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Eigenschaft Xiaomi Robot Vacuum X20+ Saugleistung bis zu 6.000 Pa Navigation Laser-Navigation Reinigung Saugen und Wischen Wassertanks 4 l Frischwasser / 4 l Schmutzwasser Staubbehälter 350 ml Akku 5.200 mAh Abmessungen Roboter 350 × 350 × 97 mm Gewicht Roboter 3,67 kg App Xiaomi Home Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa

Die Xiaomi-Angebote im Überblick

Die Prime Deal Days bieten bei Xiaomi damit eine breite Mischung aus Unterhaltungselektronik. Wer einen neuen Fernseher sucht, kann zwischen kompakten 43 Zoll, 55- und 65-Zoll-Modellen bis hin zum 85-Zoll-Großbild-TV wählen. Für Gaming sind insbesondere die Mini-LED-Modelle mit hohen Bildwiederholraten interessant.

Bei den Smartphones fällt vor allem das POCO X8 Pro mit Dimensity-8500-Ultra-Prozessor, 120-Hz-AMOLED-Display und 100-Watt-Laden auf. Wer dagegen möglichst viel Akkukapazität für wenig Geld sucht, findet mit dem REDMI 17 5G ein Modell mit 7.500-mAh-Akku.

Beim Blick auf die Rabatte fällt außerdem auf, dass die tatsächlich gelisteten Nachlässe teilweise über dem im Kampagnenmotto genannten Wert von bis zu 30 Prozent liegen. Der Xiaomi TV Max 85″ 2025 wird beispielsweise mit 32 Prozent Rabatt angeboten, beim REDMI Note 17 Pro 5G sind es sogar 42 Prozent gegenüber der genannten UVP.

Prime Deal Days nur am 6. und 7. Oktober

Die genannten Angebote gelten im Rahmen der Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober 2026. Preise und Verfügbarkeit können sich während der Aktion ändern. Entscheidend ist daher der jeweils bei Amazon angezeigte Preis.

Wer weitere Xiaomi-Angebote entdecken möchte, findet im offiziellen Xiaomi Store bei Amazon zusätzliche Produkte und Varianten. Besonders bei den TV- und Smartphone-Angeboten lohnt sich ein Vergleich der Ausstattung, da sich Bildschirmgröße, Panel-Technik und Speicher je nach Modell deutlich unterscheiden.