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Keychron mit Tastaturen und Gaming-Maus zu den Prime Deal Days reduziert

Alex
By Alex
(Bildquelle: Keychron)

Zu den Amazon Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober 2026 bietet Keychron mehrere Tastaturen und Eingabegeräte zu reduzierten Preisen an. Im Mittelpunkt stehen die magnetischen HE-Tastaturen K10 HE und K2 HE, der kompakte Nummernblock K0 Max sowie die ergonomische Gaming-Maus M5 8K.

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Die Rabatte liegen bei den vorgestellten Produkten zwischen 10 und 20 Prozent. Besonders interessant sind die beiden HE-Tastaturen, die magnetische Schalter mit Funktionen wie Rapid Trigger und einstellbaren Auslösewegen kombinieren.

Keychron K10 HE: Full-Size-Tastatur mit Hall-Effekt-Schaltern

Die Keychron K10 HE richtet sich an Nutzer, die eine vollwertige Tastatur mit Ziffernblock bevorzugen. Das Modell besitzt ein 100-Prozent-Layout und verbindet magnetische Schalter mit drahtlosen Verbindungen über 2,4 GHz und Bluetooth.

Während der Prime Deal Days kostet die K10 HE mit deutschem ISO-Layout 139,99 Euro statt des regulären Preises. Der Rabatt beträgt 15 Prozent. Zum Einsatz kommen Gateron Nebula Dual-Rail Magnetic Switches. Die Schalter ermöglichen einen frei einstellbaren Auslösepunkt sowie Rapid Trigger.

Die Tastatur arbeitet mit einer Abfragerate von bis zu 1.000 Hz über 2,4 GHz beziehungsweise USB-C. Der integrierte 4.000-mAh-Akku soll laut Hersteller bis zu 120 Stunden Laufzeit ermöglichen. Über Keychron Launcher lassen sich Tastenbelegung, Makros und weitere Funktionen konfigurieren. QMK bildet dabei die Grundlage für die Anpassungsmöglichkeiten.

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Eigenschaft Keychron K10 HE
Layout 100 % / Full Size, DE ISO
Schalter Gateron Double-Rail Magnetic Nebula
Technologie Hall Effect / TMR
Auslösepunkt 0,2 bis 3,8 mm
Rapid Trigger Ja
Polling Rate 1.000 Hz über 2,4 GHz und USB-C
Verbindung 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, USB-C
Akku 4.000 mAh
Laufzeit bis zu 120 Stunden
Beleuchtung RGB
Hot-Swap Ja
Gewicht ca. 1.320 g
Maße 440,2 × 129,2 mm

Keychron K2 HE: Kompakter und ebenfalls magnetisch

Wer weniger Platz auf dem Schreibtisch benötigt, findet mit der K2 HE eine deutlich kompaktere Alternative. Die Tastatur setzt auf ein 75-Prozent-Layout und behält dennoch die wichtigsten Funktionen einer klassischen Gaming-Tastatur bei.

Die DE-ISO-Version ist während der Prime Deal Days für 135,99 Euro erhältlich und damit 15 Prozent günstiger. Auch hier kommen Gateron Double-Rail Magnetic Nebula Switches zum Einsatz. Der Auslösepunkt kann zwischen 0,2 und 3,8 Millimetern angepasst werden.

Die K2 HE unterstützt 2,4-GHz-Funk mit 1.000 Hz Polling Rate sowie Bluetooth 5.2 für bis zu drei Geräte. Über USB-C ist ebenfalls eine kabelgebundene Verbindung möglich. Der 4.000-mAh-Akku soll bis zu 110 Stunden durchhalten.

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Eigenschaft Keychron K2 HE
Layout 75 %, DE ISO
Schalter Gateron Double-Rail Magnetic Nebula
Auslösepunkt 0,2 bis 3,8 mm
Rapid Trigger Ja
Polling Rate 1.000 Hz über 2,4 GHz und USB-C
Verbindung 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, USB-C
Bluetooth bis zu 3 Geräte
Akku 4.000 mAh
Laufzeit bis zu 110 Stunden
Beleuchtung RGB
Hot-Swap Ja
Gewicht ca. 980 g
Maße 316,4 × 126,7 mm

Keychron K0 Max: Nummernblock mit Makro-Funktionen

Der K0 Max ist keine vollständige Tastatur, sondern ein separat nutzbarer Nummernblock. Damit eignet er sich beispielsweise für Nutzer von kompakten 60-, 65- oder 75-Prozent-Tastaturen, die bei Bedarf einen Ziffernblock ergänzen möchten.

Der K0 Max kostet zu den Prime Deal Days nur 59,99 Euro und ist damit 20 Prozent reduziert. Neben den 27 Tasten verfügt das Modell über eine zusätzliche Makrospalte und einen Drehregler. Die Belegung lässt sich über QMK und den webbasierten Keychron Launcher individuell anpassen.

Für die Verbindung stehen 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 und USB-C zur Verfügung. Über 2,4 GHz und USB-C erreicht der Nummernblock eine Polling Rate von 1.000 Hz. Die RGB-Beleuchtung bietet bis zu 22 verschiedene Beleuchtungseffekte.

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Eigenschaft Keychron K0 Max
Tasten 27
Schalter Keychron Milk POM, Red
Polling Rate 1.000 Hz über 2,4 GHz und USB-C
Bluetooth 5.3
Verbindungen 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C
Akku 750 mAh
Beleuchtung RGB, bis zu 22 Effekte
Hot-Swap Ja
Zusatzfunktionen Makrospalte, Drehregler
Maße 99 × 116 mm
Gewicht 176,3 g

Keychron M5 8K: Vertikale Gaming-Maus für 67,99 Euro

Abseits der Tastaturen ist auch die ergonomische Keychron M5 8K Teil der Aktion. Die vertikale Gaming-Maus soll durch ihre Bauform eine natürlichere Handposition ermöglichen und richtet sich sowohl an Spieler als auch an Nutzer, die viele Stunden am PC arbeiten.

Die M5 8K kostet während der Prime Deal Days 67,99 Euro und ist damit 10 Prozent günstiger. Als Sensor kommt ein Modell mit bis zu 30.000 DPI zum Einsatz. Die maximale Tracking-Geschwindigkeit liegt bei 750 IPS.

Bei der Verbindung stehen 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 und USB-C zur Verfügung. Besonders für Gaming interessant ist die maximale Polling Rate von 8.000 Hz. Der integrierte 600-mAh-Akku sorgt für den kabellosen Betrieb.

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Eigenschaft Keychron M5 8K
Form Vertikale, ergonomische Gaming-Maus
Sensor bis zu 30.000 DPI
Tracking-Speed 750 IPS
Polling Rate bis zu 8.000 Hz
Verbindung 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB-C
Akku 600 mAh
Kompatibilität Windows, macOS
Programmierung Keychron Launcher

 

Preise und Verfügbarkeit können sich während der Aktion ändern. Maßgeblich ist daher der beim jeweiligen Händler angezeigte Preis.

SourcePressemitteilung Keychron
Alex
Alex
Meine Leidenschaft für PC-Hardware begleitet mich seit meiner Jugend. Über viele Hardware-Generationen hinweg habe ich eigene Systeme aufgebaut, getestet und weiterentwickelt – später kamen auch Konsolen und Gaming-Equipment hinzu. Bei Game2Gether bin ich vielseitig unterwegs: von Hardware und Technik über Gaming und Reviews bis hin zu aktuellen News. Mein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Hardware, wobei mich vor allem die Technik hinter den Produkten und deren praktischer Nutzen interessieren.
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