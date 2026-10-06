Zu den Amazon Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober 2026 bietet Keychron mehrere Tastaturen und Eingabegeräte zu reduzierten Preisen an. Im Mittelpunkt stehen die magnetischen HE-Tastaturen K10 HE und K2 HE, der kompakte Nummernblock K0 Max sowie die ergonomische Gaming-Maus M5 8K.

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Die Rabatte liegen bei den vorgestellten Produkten zwischen 10 und 20 Prozent. Besonders interessant sind die beiden HE-Tastaturen, die magnetische Schalter mit Funktionen wie Rapid Trigger und einstellbaren Auslösewegen kombinieren.

Keychron K10 HE: Full-Size-Tastatur mit Hall-Effekt-Schaltern

Die Keychron K10 HE richtet sich an Nutzer, die eine vollwertige Tastatur mit Ziffernblock bevorzugen. Das Modell besitzt ein 100-Prozent-Layout und verbindet magnetische Schalter mit drahtlosen Verbindungen über 2,4 GHz und Bluetooth.

Während der Prime Deal Days kostet die K10 HE mit deutschem ISO-Layout 139,99 Euro statt des regulären Preises. Der Rabatt beträgt 15 Prozent. Zum Einsatz kommen Gateron Nebula Dual-Rail Magnetic Switches. Die Schalter ermöglichen einen frei einstellbaren Auslösepunkt sowie Rapid Trigger.

Die Tastatur arbeitet mit einer Abfragerate von bis zu 1.000 Hz über 2,4 GHz beziehungsweise USB-C. Der integrierte 4.000-mAh-Akku soll laut Hersteller bis zu 120 Stunden Laufzeit ermöglichen. Über Keychron Launcher lassen sich Tastenbelegung, Makros und weitere Funktionen konfigurieren. QMK bildet dabei die Grundlage für die Anpassungsmöglichkeiten.

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Eigenschaft Keychron K10 HE Layout 100 % / Full Size, DE ISO Schalter Gateron Double-Rail Magnetic Nebula Technologie Hall Effect / TMR Auslösepunkt 0,2 bis 3,8 mm Rapid Trigger Ja Polling Rate 1.000 Hz über 2,4 GHz und USB-C Verbindung 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, USB-C Akku 4.000 mAh Laufzeit bis zu 120 Stunden Beleuchtung RGB Hot-Swap Ja Gewicht ca. 1.320 g Maße 440,2 × 129,2 mm

Keychron K2 HE: Kompakter und ebenfalls magnetisch

Wer weniger Platz auf dem Schreibtisch benötigt, findet mit der K2 HE eine deutlich kompaktere Alternative. Die Tastatur setzt auf ein 75-Prozent-Layout und behält dennoch die wichtigsten Funktionen einer klassischen Gaming-Tastatur bei.

Die DE-ISO-Version ist während der Prime Deal Days für 135,99 Euro erhältlich und damit 15 Prozent günstiger. Auch hier kommen Gateron Double-Rail Magnetic Nebula Switches zum Einsatz. Der Auslösepunkt kann zwischen 0,2 und 3,8 Millimetern angepasst werden.

Die K2 HE unterstützt 2,4-GHz-Funk mit 1.000 Hz Polling Rate sowie Bluetooth 5.2 für bis zu drei Geräte. Über USB-C ist ebenfalls eine kabelgebundene Verbindung möglich. Der 4.000-mAh-Akku soll bis zu 110 Stunden durchhalten.

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Eigenschaft Keychron K2 HE Layout 75 %, DE ISO Schalter Gateron Double-Rail Magnetic Nebula Auslösepunkt 0,2 bis 3,8 mm Rapid Trigger Ja Polling Rate 1.000 Hz über 2,4 GHz und USB-C Verbindung 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth bis zu 3 Geräte Akku 4.000 mAh Laufzeit bis zu 110 Stunden Beleuchtung RGB Hot-Swap Ja Gewicht ca. 980 g Maße 316,4 × 126,7 mm

Keychron K0 Max: Nummernblock mit Makro-Funktionen

Der K0 Max ist keine vollständige Tastatur, sondern ein separat nutzbarer Nummernblock. Damit eignet er sich beispielsweise für Nutzer von kompakten 60-, 65- oder 75-Prozent-Tastaturen, die bei Bedarf einen Ziffernblock ergänzen möchten.

Der K0 Max kostet zu den Prime Deal Days nur 59,99 Euro und ist damit 20 Prozent reduziert. Neben den 27 Tasten verfügt das Modell über eine zusätzliche Makrospalte und einen Drehregler. Die Belegung lässt sich über QMK und den webbasierten Keychron Launcher individuell anpassen.

Für die Verbindung stehen 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 und USB-C zur Verfügung. Über 2,4 GHz und USB-C erreicht der Nummernblock eine Polling Rate von 1.000 Hz. Die RGB-Beleuchtung bietet bis zu 22 verschiedene Beleuchtungseffekte.

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Eigenschaft Keychron K0 Max Tasten 27 Schalter Keychron Milk POM, Red Polling Rate 1.000 Hz über 2,4 GHz und USB-C Bluetooth 5.3 Verbindungen 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C Akku 750 mAh Beleuchtung RGB, bis zu 22 Effekte Hot-Swap Ja Zusatzfunktionen Makrospalte, Drehregler Maße 99 × 116 mm Gewicht 176,3 g

Keychron M5 8K: Vertikale Gaming-Maus für 67,99 Euro

Abseits der Tastaturen ist auch die ergonomische Keychron M5 8K Teil der Aktion. Die vertikale Gaming-Maus soll durch ihre Bauform eine natürlichere Handposition ermöglichen und richtet sich sowohl an Spieler als auch an Nutzer, die viele Stunden am PC arbeiten.

Die M5 8K kostet während der Prime Deal Days 67,99 Euro und ist damit 10 Prozent günstiger. Als Sensor kommt ein Modell mit bis zu 30.000 DPI zum Einsatz. Die maximale Tracking-Geschwindigkeit liegt bei 750 IPS.

Bei der Verbindung stehen 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 und USB-C zur Verfügung. Besonders für Gaming interessant ist die maximale Polling Rate von 8.000 Hz. Der integrierte 600-mAh-Akku sorgt für den kabellosen Betrieb.

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Eigenschaft Keychron M5 8K Form Vertikale, ergonomische Gaming-Maus Sensor bis zu 30.000 DPI Tracking-Speed 750 IPS Polling Rate bis zu 8.000 Hz Verbindung 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB-C Akku 600 mAh Kompatibilität Windows, macOS Programmierung Keychron Launcher

Preise und Verfügbarkeit können sich während der Aktion ändern. Maßgeblich ist daher der beim jeweiligen Händler angezeigte Preis.