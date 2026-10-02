VisionQuest – Offizieller Trailer veröffentlicht

Am gestrigen Nachmittag veröffentlichte Marvel einen zweiten ersten offiziellen Trailer zur kommenden Disney+ Serie VisionQuest. Die Serie mit 8 Episoden startet am 14. Oktober 2026.

VisionQuest Handlung

Ich kann mir zwar nicht erklären, warum Marvel dem zweiten Trailer ebenfalls den Titel des ersten Trailers gibt, aber wahrscheinlich sollen wir uns so ratlos fühlen wie Vision (Paul Bettany), der sich mit Erinnerungen seiner alten Persona konfrontiert sieht. Der von S.W.O.R.D. neu zusammengesetzte Vision ist Westview entkommen und Erinnerungen an Wanda und den Avengers verfolgen ihn. Außerdem kehrt Ultron (James Spader) zurück, ob in echt oder als Halluzination. Eine weitere Rolle in seinem Leben wird sein Sohn Tommy Maximoff (Ruaridh Mollica) einnehmen. Die acht Episoden durchleuchten also die Entwicklung von Vision und bilden zusammen mit WandaVision und dem Spin-off Agatha All Along eine Trilogie. Wir dürfen gespannt sein, wie die Handlung in das aktuelle MCU mit Dr. Doom und dem Multiverse hineinpasst und was dem schier unbesiegbaren Super Androiden entgegengeworfen wird.

Autor hinter der Serie ist Terry Matalas, der auch für 2 Folgen die Regie führte. In Matalas verantwortlichen Händen waren bereits ein paar Folgen Star Trek: Picard und Star Trek: Enterprise. Nun bekam er von Marvel das Zepter für die komplette Show.

> Der erste erste offizielle Trailer.

VisionQuest startet am 14. Oktober nur auf Disney+.