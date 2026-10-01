Fans klassischer Arcade-Shoot-‚em-ups dürfen sich auf eine doppelte Ladung Bullet-Hell-Action freuen: Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted ist ab sofort digital für PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. Clear River Games veröffentlicht die Sammlung gemeinsam mit City Connection und bringt darin zwei bekannte Vertical-Shooter von CAVE auf moderne Konsolen.

Das Doppelpack verbindet zwei unterschiedliche Arcade-Erlebnisse mit schnellen Gefechten, auffälligem Grafikstil und anspruchsvollen Bullet-Hell-Mechaniken. Beide Spiele setzen dabei auf eigene Systeme und Spielmechaniken, die von den Spielern unterschiedliche Strategien verlangen.

Muchi Muchi Pork!: Schweinische Bullet-Hell-Action

In Muchi Muchi Pork! wird Butaduka City vom General Pork Fillet vom Planeten Iberiko bedroht. Dieser verwandelt die Bewohner der Stadt in Schweine-Hybride. Die drei Charaktere Momo, Ikuo und Rafute treten daraufhin mit ihren pedalbetriebenen Ketta Machines gegen die Invasoren an.

Das Spiel führt durch fünf anspruchsvolle Stages voller gegnerischer Geschosse. Eine zentrale Mechanik ist das Medal Chaining System, mit dem erfahrene Spieler hohe Punktzahlen erzielen können. Zusätzlich lassen sich durch Fallschirme herabgelassene Schweine sammeln, um den sogenannten Lard Attack aufzuladen.

Auch Bomben spielen eine wichtige Rolle. Sie können gegnerische Geschosswellen beseitigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die abgewehrten Kugeln in sammelbare Bacon-Gegenstände verwandelt werden.

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PinkSweets Boosted fordert taktische Zurückhaltung

Der zweite Titel im Paket ist PinkSweets, die 2006 erschienene Fortsetzung von Ibara. Der Shoot-‚em-up-Klassiker setzt ebenfalls auf vertikales Bullet-Hell-Gameplay, besitzt jedoch ein besonderes Schwierigkeitssystem.

Der sogenannte Difficulty Rank passt sich an das Spielverhalten an. Wer besonders geschickt spielt, kann dadurch mit einer steigenden Herausforderung konfrontiert werden. Spieler müssen deshalb nicht nur möglichst viele Gegner zerstören, sondern gleichzeitig darauf achten, wie sie vorgehen.

Zur Auswahl stehen vier unterschiedliche Schiffe, die jeweils über zwei Schussarten verfügen. Insgesamt warten sieben Stages auf die Spieler. Für die Verteidigung steht unter anderem der Rose Cracker Shield zur Verfügung. Dieser lässt sich durch das Halten der Feuertaste einsetzen. Zusätzlich können die schützenden Rosehips so positioniert werden, dass sie gegnerische Geschosse abfangen.

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Digital heute, physisch ab Ende Oktober

Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted ist ab heute, dem 1. Oktober 2026, digital für PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich.

Die digitale Version kostet 34,99 Euro. Eine physische Version für beide Plattformen folgt am 29. Oktober 2026 und wird für 49,99 Euro angeboten.

Version Plattform Veröffentlichung Preis Digital PlayStation 5 1. Oktober 2026 34,99 € Digital Nintendo Switch 1. Oktober 2026 34,99 € Physisch PlayStation 5 29. Oktober 2026 49,99 € Physisch Nintendo Switch 29. Oktober 2026 49,99 €

Mit Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted bringt Clear River Games damit zwei CAVE-Arcade-Shooter gemeinsam auf aktuelle Konsolen. Während Muchi Muchi Pork! mit seinem Medal Chaining System und der ungewöhnlichen Schweine-Thematik auf Highscore-Jagd schickt, setzt PinkSweets mit seiner dynamischen Schwierigkeitsanpassung stärker auf taktisches Spiel.