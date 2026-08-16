Marvel Television’s VisionQuest – Offizieller Trailer

Auf dem Disney Fan Event 2026, dem D23, wurde der offizielle Trailer zu Marvel Television’s VisionQuest gezeigt. Die Serie startet am 14. Oktober auf Disney+ und knüpft an die Geschehnisse von WandaVision an. Endlich erfahren wir, wie es mit dem ehemaligen J.A.R.V.I.S. und nun Vision weitergeht. Die Mini-Serie beinhaltet 8 Episoden.

Offizieller Trailer zu VisionQuest

Auf der D23 gab es allerlei Neuigkeiten zu kommenden X-Men Projekten, eine Ansprache von Hugh Jackman bezüglich Doomsday und einen fetten Trailer zu dessen Film. Außerdem sorgte der Trailer für die Disney+ Serie VisionQuest für Aufsehen. Hier kehrt Paul Bettany in die Rolle des Vision zurück und auch der eigentlich vernichtete Ultron (James Spader). Scheinbar hat Vision noch unter den Nachwirkungen von Wandas Zauber zu leiden und ist nicht mehr der Gleiche, wie der, den wir und er selbst von den Avengers kennen. Eine große Rolle nimmt sein „Vater“ Ultron ein und sein Sohn Tommy Maximoff (Ruaridh Mollica). Vision ist auf der Mission sein Gedächtnis und Heldentum zurückzuerlangen.

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VisionQuest startet am 14. Oktober nur auf Disney+.