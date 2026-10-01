ZURU Slime Mart Disney Series bringt Disney-Kreativität ins Kinderzimmer

ZURU erweitert die kreative Spielwelt von Slime Mart um eine neue Disney-Kollektion. Die Slime Mart Disney Series verbindet das Formen eigener Mini-Desserts mit bekannten Disney-Charakteren. Verschiedene Desserttüten und ein größerer Einkaufskorb liefern dafür passende Zutaten, Zubehör und Rezeptideen.

Disney-Desserts aus Slime gestalten

Bei Slime Mart werden weiche, formbare Knetmassen zu kleinen Desserts. Die enthaltenen Komponenten können gemischt, geknetet und dekoriert werden. Dabei können Kinder entweder den beiliegenden Rezeptideen folgen oder eigene Kreationen entwickeln.

Die vier verschiedenen Slime Mart Disney Desserttüten greifen jeweils eine bekannte Disney-Welt auf. Zur Auswahl stehen Mickey Mouse Macarons, Stitch Cupcakes, Winnie the Pooh Donuts und Frozen Eiscreme. Die Sets enthalten jeweils thematisch passende Bestandteile für die eigene Mini-Kreation.

Größere Kreationen mit dem Disney Einkaufskorb

Mit dem Slime Mart Disney Einkaufskorb lassen sich größere Slime-Torten gestalten. Verschiedene Knetmassen, Zutaten, Farben und Formen ermöglichen detailreiche Kreationen, die unter anderem von Vaiana und Frozen inspiriert sind.

Neben dem kreativen Gestalten eignet sich Slime Mart auch für fantasievolle Rollenspiele. Die fertigen Mini-Speisen können anschließend in eigene Spielwelten integriert oder als kleine Kunstwerke ausgestellt werden. Das Kneten und Dekorieren bietet dabei ein haptisches Spielerlebnis und fördert gleichzeitig die Feinmotorik.

Produkt Inhalt / Thema UVP Slime Mart Disney Desserttüten Mickey Mouse Macarons, Stitch Cupcakes, Winnie the Pooh Donuts oder Frozen Eiscreme 12,99 Euro Slime Mart Disney Einkaufskorb Zutaten und Knetmassen für Disney-inspirierte Slime-Torten 24,99 Euro

Ab November im Handel

Die ZURU Slime Mart Disney Series richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Die neuen Produkte sind ab Mitte November bei Smyths Toys, Kaufland und weiteren Handelspartnern erhältlich.