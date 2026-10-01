Mit Season 5 beginnt für Battlefield 6 und Battlefield REDSEC das zweite Jahr. Battlefield Studios hat nun einen Ausblick auf die kommenden Anpassungen gegeben. Im Mittelpunkt stehen grundlegende Änderungen am Gameplay, Waffen- und Fahrzeug-Balancing sowie Verbesserungen für das Battle-Royale-Erlebnis.

Battlefield 6 und REDSEC erhalten grundlegende Gameplay-Anpassungen

Mit dem Start von Season 5 sollen sich die Runden in Battlefield 6 und Battlefield REDSEC dynamischer und abwechslungsreicher anfühlen. Dafür nimmt Battlefield Studios unter anderem Anpassungen an der Gesundheitsregeneration und am Fahrzeugschaden vor. Gute Positionierung und Flankierungsmanöver sollen dadurch stärker belohnt werden.

Auch das Zusammenspiel zwischen Flugabwehr und Luftfahrzeugen wird überarbeitet. Das Flugabwehr-System erhält Anpassungen, die für ein besser abgestimmtes Verhältnis zwischen Boden- und Lufteinheiten sorgen sollen. Zusätzlich werden Erweiterungen an Waffen angepasst, um mehr Vielfalt beim Gameplay zu ermöglichen. Überarbeitete Animationen für bestimmte Waffen, Gadgets und Posen sowie weitere Änderungen am Fahrzeug-Balancing ergänzen die Anpassungen.

Battle Royale erhält zahlreiche Verbesserungen

Für die Battle-Royale-Modi stehen ebenfalls mehrere Änderungen auf dem Programm. Das Ranglisten-Matchmaking soll künftig genauere Skill-Brackets ermöglichen. Gleichzeitig werden die Funktionen zur Wiederverbindung verbessert, sodass Spielerinnen und Spieler nach Abstürzen oder unerwarteten Verbindungsabbrüchen wieder in laufende Matches zurückkehren können.

Im Casual-Battle-Royale-Modus werden zudem empfohlene Absprungzonen eingeführt. Diese sollen insbesondere neuen Spielern dabei helfen, geeignete Points of Interest und Beute zu finden und gleichzeitig stark umkämpfte Bereiche zu vermeiden.

Darüber hinaus wird die Anwendung von Panzerung deutlich beschleunigt. Klassen und Ausbildungspfade werden optimiert beziehungsweise neu ausbalanciert. Auch beim Waffen-Balancing stehen weitere Anpassungen an.

Battlefield Studios plant weitere Änderungen für 2027

Season 5 soll laut Battlefield Studios erst den Auftakt für das zweite Jahr von Battlefield 6 und Battlefield REDSEC bilden. Im Laufe des Jahres 2027 sollen weitere Inhalte und Verbesserungen folgen. Dabei sollen unter anderem das Fahrzeug-Gameplay immersiver gestaltet und die Systeme rund um das Waffenverhalten weiter ausgebaut werden.

Bei der Weiterentwicklung setzt das Team weiterhin auf Feedback aus der Community. Über Battlefield Labs und das direkte Live-Feedback der Spielerinnen und Spieler sollen die grundlegenden Systeme kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Alle Details zu den geplanten Änderungen gibt es im offiziellen Blog von Battlefield Studios.