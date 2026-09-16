16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen ein Seasonic Bundle

Noch einmal POWER kurz vorm Schluss

Ihr dachtet, nach Tag 10 ist Schluss? Nicht ganz! Weil 16 Jahre game2gether einfach nach einem kleinen Bonus schreien, legen wir noch den einen oder anderen Tag drauf. Und heute geht es um nichts Geringeres als POWER!

Denn was wäre ein Gaming-PC ohne das passende Netzteil? Richtig – ziemlich schnell ziemlich dunkel. Deshalb gibt es heute noch einmal einen starken Gewinn für euch, der dafür sorgt, dass eure Hardware auch in Zukunft ordentlich mit Energie versorgt wird.

Also: POWER ON, mitmachen und eure Chance sichern! Wir drücken euch die Daumen und sagen noch einmal ganz herzlich Danke für 16 Jahre game2gether und eine großartige Community!

FOCUS GX-850 White – starke Basis für moderne Gaming-PCs

Das FOCUS GX-850 White kombiniert 850 Watt Leistung mit einem eleganten weißen Gehäuse und vollständig modularen Kabeln. Das Netzteil ist nach ATX 3.0 spezifiziert und unterstützt PCIe 5.0 – damit ist es bestens für aktuelle Hardware und leistungsstarke Grafikkarten gerüstet.

Dank 80 PLUS Gold erreicht das Netzteil einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % bei 50 % Last. Die +12-Volt-Schiene stellt bis zu 70 A beziehungsweise 840 Watt bereit. Für einen leisen Betrieb sorgt der 135-mm-Lüfter mit fluiddynamischem Lager und S3FC-Lüftersteuerung inklusive Fanless-Modus.

Das kompakte Netzteil misst lediglich 140 × 150 × 86 mm und verfügt über umfangreiche Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Kurzschluss und Überlast. Seasonic gibt außerdem 10 Jahre Garantie.

MagFlow 120 ARGB – Kühlung mit Style

Dazu kommen gleich drei MagFlow 120 ARGB-Lüfter. Das Besondere: Die Lüfter verfügen über integrierte Magnetbefestigungspunkte und lassen sich einfach miteinander verbinden. Dadurch werden Montage und Kabelmanagement deutlich aufgeräumter.

Mit bis zu 2.000 U/min, 49,47 CFM Luftstrom und 2,28 mmH₂O statischem Druck bringen die 120-mm-Lüfter ordentlich Bewegung ins Gehäuse. Das angegebene Betriebsgeräusch liegt bei rund 30,2 dB(A), während das fluiddynamische Lager eine MTBF von 100.000 Stunden erreicht. Die Garantie beträgt drei Jahre.

Und natürlich darf die Optik nicht fehlen: ARGB-Beleuchtung, weiße Lüfter und das markante MagFlow-Design machen das Trio zum echten Hingucker.

Jetzt seid ihr dran!

Mit etwas Glück gewinnt ihr das Seasonic FOCUS GX-850 White und das MagFlow 120 ARGB 3-Fan Kit – und bekommt damit eine starke Kombination aus zuverlässiger Stromversorgung, effizienter Kühlung und stylischer Beleuchtung für euren PC.

Viel Glück beim Gewinnspiel!

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr