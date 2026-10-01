Yamaha erweitert sein HiFi-Portfolio um den neuen Stereo-Receiver R200A. Das Gerät kombiniert klassische Audioquellen wie Plattenspieler, CD-Player und Radio mit modernen Funktionen wie Bluetooth 5.3 und Multipoint. Mit 2 × 100 Watt an 8 Ohm soll der Receiver zudem ausreichend Leistung für unterschiedliche Stereo-Lautsprechersysteme bieten.

Klassische HiFi-Quellen und moderner Komfort

Der Yamaha R200A ist als zentrale Komponente für ein klassisches Stereo-System konzipiert. Ein integrierter Phono-Eingang ermöglicht den direkten Anschluss eines Plattenspielers. Drei weitere Cinch-Eingänge stehen beispielsweise für CD-Player und weitere analoge Zuspieler zur Verfügung.

Auch Radioempfang ist integriert. Der Tuner unterstützt DAB+, FM und AM und bietet Speicherplätze für bis zu 40 Lieblingssender. Für kabellose Wiedergabe steht Bluetooth 5.3 zur Verfügung. Dank Multipoint können dabei zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt bleiben, sodass unkompliziert zwischen Smartphone, Tablet oder anderen Zuspielern gewechselt werden kann.

2 × 100 Watt und flexible Lautsprecherkonfiguration

Der R200A liefert eine Ausgangsleistung von 2 × 100 Watt an 8 Ohm. Über die A/B-Lautsprecherschaltung lassen sich zwei Lautsprecherpaare anschließen. Diese können wahlweise einzeln oder gleichzeitig betrieben werden. Dadurch ist beispielsweise die Beschallung eines Raumes mit vier Lautsprechern oder die Nutzung je eines Lautsprecherpaares in zwei Räumen möglich.

Für eine Erweiterung im Tieftonbereich steht ein Anschluss für einen separaten Subwoofer zur Verfügung. Ein 6,3-mm-Kopfhörerausgang und eine mitgelieferte Fernbedienung ergänzen die Ausstattung.

Durchdachter Aufbau und Verfügbarkeit

Yamaha setzt beim R200A auf optimierte Signalwege und einen durchdachten Schaltungsaufbau, um Rauschen und Störeinflüsse zu reduzieren. Ein sogenannter Center-Beam im Gehäuse soll die Steifigkeit erhöhen und Vibrationen reduzieren. Hinzu kommt eine auf stabilen Betrieb ausgelegte Wärmeableitung.

Technische Daten Yamaha R200A Leistung 2 × 100 Watt an 8 Ohm Bluetooth Bluetooth 5.3, Multipoint Radio DAB+, FM, AM Analoge Eingänge 1 × Phono, 3 × Cinch Lautsprecher A/B, zwei Lautsprecherpaare Subwoofer Unterstützt Kopfhörer 6,3-mm-Anschluss Sender-Speicher Bis zu 40 Ausführungen Schwarz, Silber Verfügbarkeit Ab Herbst 2026 UVP 369,00 Euro

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Der Preis

Der Yamaha R200A ist ab Herbst 2026 in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 369,00 Euro.

Weitere Informationen gibt es auf der Yamaha Produktseite.