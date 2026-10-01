Keychron hat seine Ergonomie-Maus M6 8K überarbeitet. Die technische Basis mit PixArt-3950-Sensor und einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz bleibt erhalten, während sich der Hersteller auf zahlreiche Details konzentriert, die im täglichen Einsatz eine Rolle spielen.

Dazu gehören leisere Seitentasten, ein verbessertes Scrollrad, ein präziserer Mittelklick sowie Anpassungen an Oberfläche und Klickgefühl. Die überarbeitete M6 8K soll damit insbesondere bei langen Arbeitstagen am Schreibtisch für ein angenehmeres Nutzungserlebnis sorgen.

Leiser, flüssiger und präziser

Bei der Überarbeitung hat Keychron nach eigenen Angaben insbesondere das Feedback von Nutzern und Testern berücksichtigt. Die Seitentasten arbeiten nun geräuschlos und auch das allgemeine Klickgefühl wurde leiser gestaltet. Das soll unter anderem beim Arbeiten im Großraumbüro oder während Videokonferenzen für weniger störende Geräusche sorgen.

Auch das Scrollrad wurde überarbeitet. Keychron hat Zuverlässigkeit, Zentrierung und Oberflächenbeschaffenheit angepasst. Dadurch soll sich insbesondere die Navigation durch lange Dokumente und Tabellen flüssiger gestalten. Eine verbesserte Erkennung des Mittelklicks soll zudem versehentliche Eingaben über die seitlichen Neigungstasten reduzieren.

Auch bei der Haptik gibt es Änderungen. Die schwarze Variante erhält eine überarbeitete Beschichtung, während das Klickgefühl der linken und rechten Maustaste angepasst wurde. Eine optimierte Kantenunterstützung soll zusätzlich für einen wertigeren Eindruck und eine angenehmere Handhabung sorgen.

8K-Plattform mit zwei Scrollrädern

Die technische Grundlage der M6 8K bleibt unverändert. Zum Einsatz kommt weiterhin ein PixArt-3950-Sensor mit bis zu 30.000 DPI und 750 IPS. Die Polling-Rate liegt bei bis zu 8.000 Hz und steht sowohl im 2,4-GHz-Funkbetrieb als auch bei einer Verbindung über USB-C zur Verfügung.

Neben dem klassischen Scrollrad verfügt die M6 8K über ein zusätzliches Daumenrad. Das magnetische Metall-Scrollrad arbeitet mit Hall-Effekt-Sensorik und kann per Tastendruck zwischen gerastertem und stufenlosem Scrollen wechseln. Das seitliche Daumenrad ermöglicht horizontales Scrollen und eignet sich damit beispielsweise für breite Tabellen, Video-Timelines oder Code-Ansichten.

Die Konfiguration erfolgt über den browserbasierten Keychron Launcher. Ohne zusätzliche Softwareinstallation lassen sich unter Windows, macOS und Linux unter anderem Tastenbelegung, Makros, DPI, Polling-Rate und Lift-off-Distanz anpassen. Fünf Onboard-Profile können direkt auf der Maus gespeichert werden.

Für die Verbindung stehen 2,4 GHz, Bluetooth und USB-C zur Verfügung. Per Taste kann zwischen bis zu drei Bluetooth-Geräten gewechselt werden.

Die M6-Serie im Überblick

Keychron bietet die M6 laut Hersteller in drei unterschiedlichen Leistungsstufen an. Neben der M6 8K stehen Varianten mit 1.000 beziehungsweise 4.000 Hz Polling-Rate zur Verfügung. Damit soll die Produktfamilie unterschiedliche Anforderungen vom klassischen Büroarbeitsplatz bis hin zu Anwendungen mit besonders hoher Abfragerate abdecken.