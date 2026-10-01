Edifier erweitert die STAX SPIRIT-Serie um das aktuelle Spitzenmodell STAX SPIRIT S5. Der kabellose Planarmagnet-Kopfhörer verbindet die Tradition der japanischen Audiomarke STAX mit moderner Bluetooth-Technik, hochauflösender Wiedergabe und einer Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden.

Im Mittelpunkt steht ein 89 × 70 Millimeter großer planarmagnetischer Treiber. Dazu kommen die EqualMass-Technologie der zweiten Generation, Bluetooth 5.4 und Unterstützung für zahlreiche hochauflösende Audio-Codecs. Mit drei Anschlussmöglichkeiten soll der S5 sowohl unterwegs als auch an klassischen HiFi-Komponenten eingesetzt werden können.

Planarmagnetischer Treiber mit EqualMass-Technologie

STAX wurde bereits 1938 in Japan gegründet und ist insbesondere für seine elektrostatischen Kopfhörer bekannt. Mit dem STAX SPIRIT S5 überträgt Edifier diese Klangphilosophie auf einen modernen Planarmagnet-Kopfhörer. Der S5 arbeitet zwar mit einem anderen Wandlerprinzip als die elektrostatischen STAX-Modelle, verfolgt jedoch ebenfalls das Ziel einer möglichst präzisen und gleichmäßigen Membranbewegung.

Der 89 × 70 Millimeter große Planartreiber besitzt eine lediglich zwei Mikrometer dünne Membran. Die darauf befindlichen Leiterbahnen sind nur einen Mikrometer stark. Durch die geringe bewegte Masse soll die Membran besonders schnell auf Veränderungen des Audiosignals reagieren können. Der angegebene Frequenzbereich reicht von 10 Hz bis 40 kHz.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei Edifiers EqualMass-Technologie. Mehrere gleich breite Leiterbahnen werden parallel über die Membran verteilt, wodurch Antriebskraft und Masse möglichst gleichmäßig verteilt werden sollen. In der zweiten Generation kommt zusätzlich eine symmetrische Leiter- und Stützstruktur zum Einsatz. Sie soll die Membran stabilisieren und unerwünschte Partialschwingungen reduzieren.

Edifier gleicht zudem jeden S5 während der Produktion mit einem festgelegten Referenzexemplar ab, um die Abstimmung der Kopfhörer möglichst konstant zu halten.

Bluetooth 5.4 und drei Anschlussmöglichkeiten

Für die drahtlose Verbindung setzt der STAX SPIRIT S5 auf den Qualcomm QCC5181 und Bluetooth 5.4. Unterstützt werden Snapdragon Sound sowie aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC und LHDC. Mit einem kompatiblen Zuspieler sind Signale mit bis zu 24 Bit und 96 kHz möglich.

Neben Bluetooth kann der Kopfhörer auch digital über USB-C oder analog über einen 3,5-mm-Anschluss verbunden werden. Damit lässt sich der S5 beispielsweise direkt mit einem Computer oder Smartphone verwenden, aber auch an klassische HiFi-Komponenten anschließen. Multipoint ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten.

Über die Edifier ConneX App lassen sich drei Klangprofile auswählen, ein eigener Equalizer konfigurieren und die Bedienelemente anpassen. Für Telefonate sind zwei Mikrofone mit Qualcomm aptX Voice und Geräuschunterdrückung für die Sprachaufnahme integriert.

Bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit

Auch bei der Ausstattung legt Edifier Wert auf einen längeren mobilen Einsatz. Der 347 Gramm schwere Kopfhörer besitzt Ohrpolster und eine Auflagefläche am Kopfbügel aus Lammleder. Die Außenseiten der Ohrmuscheln bestehen aus fein genarbtem Rindsleder, während ein Stahlbügel für Stabilität sorgt.

Für wärmere Temperaturen oder längere Reisen liegt zusätzlich ein zweites Paar Ohrpolster mit Cooling-Mesh-Gewebe bei. Dieses soll für eine bessere Luftzirkulation und weniger Wärmestau sorgen.

Der integrierte 1.500-mAh-Akku ermöglicht laut Edifier bis zu 80 Stunden Musikwiedergabe. Eine vollständige Aufladung dauert rund eineinhalb Stunden. Für den Transport lässt sich der S5 zusammenfalten und im mitgelieferten Etui verstauen.

Technische Daten