POCO X8 und C95 Pro: Neue Smartphones starten in Deutschland

POCO bringt mit dem POCO X8 und dem POCO C95 Pro zwei neue Smartphones auf den deutschen Markt. Beide Modelle setzen auf große Akkus, moderne Displays und KI-Funktionen, unterscheiden sich bei Ausstattung, Leistung und Preis jedoch deutlich. Beide Geräte sind ab dem 1. Oktober 2026 in Deutschland erhältlich.

POCO X8 setzt auf großen Akku und 1,5K-Display

Das POCO X8 richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf eine lange Akkulaufzeit und eine umfangreiche Ausstattung legen. Der 8.340-mAh-Akku soll eine Nutzung von mehr als zwei Tagen ermöglichen. Nach 1.600 Ladezyklen soll der Akku noch 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität besitzen. Mit 67W HyperCharge und 22,5W kabelgebundenem Reverse Charging lässt sich das Smartphone zudem schnell laden und als Energiequelle für andere Geräte verwenden.

Für die Darstellung kommt ein 6,83 Zoll großes 1,5K Ultra-Bright-Display mit bis zu 3.500 Nits Spitzenhelligkeit zum Einsatz. TÜV-Rheinland-Zertifizierungen sollen den Augenkomfort unterstützen. Das Gehäuse verfügt über IP66-, IP68-, IP69- und IP69K-Zertifizierungen. Corning Gorilla Glass Victus 2 soll das Display zusätzlich vor Beschädigungen schützen.

Im Inneren arbeitet die Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform mit Adreno-GPU. Als Betriebssystem kommt Xiaomi HyperOS 3 zum Einsatz. Ergänzt wird die Software-Ausstattung unter anderem durch Xiaomi HyperIsland, Google Gemini und Xiaomi Offline Communication.

Für Fotos steht eine 50-MP-Hauptkamera mit OIS und EIS zur Verfügung. Die 16-MP-Frontkamera unterstützt unter anderem Porträts und Dual Video. KI-Funktionen wie AI Glare Removal, AI Erase Pro und AI Beautify ergänzen die Kameraausstattung.

POCO C95 Pro mit 7.500-mAh-Akku

Das POCO C95 Pro setzt ebenfalls auf eine besonders große Akkukapazität. Der 7.500-mAh-Akku soll mehr als zwei Tage Laufzeit ermöglichen und bis zu 91 Stunden Musikwiedergabe bieten. Mit 45W Turbo-Charging soll innerhalb von 35 Minuten Energie für einen ganzen Tag bereitstehen. Auch Reverse Charging wird unterstützt. Nach 1.000 Ladezyklen soll der Akku noch bis zu 80 Prozent seiner Kapazität erreichen.

Das 6,9 Zoll große Display arbeitet mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und verfügt über eine dreifache TÜV-Rheinland-Eye-Care-Zertifizierung. Das Smartphone ist in den Farben Blue, Green mit PU-Finish und Black erhältlich. IP64-Schutz und Corning Gorilla Glass 7i sollen für zusätzliche Widerstandsfähigkeit sorgen.

Als Plattform dient der MediaTek Helio G91-Ultra. Je nach Variante stehen bis zu 16 GB RAM inklusive Memory Extension zur Verfügung. Die Kameraausstattung umfasst ein 50-MP-KI-Dual-Kamerasystem sowie eine 8-MP-Frontkamera.+

Preise und Startangebote

Modell Speicher UVP Einführungspreis 1.–7. Oktober POCO X8 8 GB + 256 GB 399,90 Euro 319,90 Euro POCO X8 12 GB + 256 GB 449,90 Euro 369,90 Euro POCO C95 Pro 6 GB + 128 GB 279,90 Euro 219,90 Euro POCO C95 Pro 8 GB + 256 GB 329,90 Euro 249,90 Euro

Zum Verkaufsstart vom 1. bis 7. Oktober 2026 bietet POCO die beiden Smartphones auf mi.com zu reduzierten Einführungspreisen an. Beim POCO X8 kann zusätzlich zwischen einem Xiaomi Sound Play, einer Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh mit integriertem Kabel, einem Xiaomi Smart Band 9 Active und REDMI Buds 8 Lite als Bundle-Geschenk gewählt werden.

Beim Kauf des POCO C95 Pro stehen eine Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh mit integriertem Kabel, ein Xiaomi Smart Band 9 Active oder REDMI Buds 8 Lite als Geschenk zur Auswahl. Die Variante des C95 Pro mit 6 GB + 128 GB ist dabei laut Hersteller nicht in Schwarz verfügbar.

Weitere Informationen und die Geräte gibt es auf der POCO-X8-Produktseite sowie der POCO-C95-Pro-Produktseite.