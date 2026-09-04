Game Pass September 2026 – Ein wenig CoD Action

Mit Xbox Game Pass September 2026 erwarten uns erneut eine handvoll spaßiger Games. Das Highlight dürfte jedoch Call of Duty: Black Ops Cold War sein, der den größten Namen in dieser Auswahl trägt. Für alle Vorteile und DLCs ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass September 2026

Ab sofort:

Shelldiver (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

08. September:

Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

10. September:

The Royal Writ (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

15. September:

RuneScape: Dragonwilds (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

DLCs und Updates

TCG Card Shop Simulator (Veröffentlichung der Vollversion 1.0) (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) – Ab 15. September

Ihr habt eure Bestände aufgestockt und sortiert. Jetzt könnt ihr endlich loslegen. Der TCG Card Shop Simulator verlässt die Game Preview und startet mit dem XBOX Game Pass in Version 1.0. Mit dem Tetramon-Sammelkartenspiel könnt ihr eure Decks zusammenstellen, Turniere veranstalten und den besten Kartenshop der Gegend führen. Wir sehen uns vor Ort!

Ihr habt eure Bestände aufgestockt und sortiert. Jetzt könnt ihr endlich loslegen. Der TCG Card Shop Simulator verlässt die Game Preview und startet mit dem XBOX Game Pass in Version 1.0. Mit dem Tetramon-Sammelkartenspiel könnt ihr eure Decks zusammenstellen, Turniere veranstalten und den besten Kartenshop der Gegend führen. Wir sehen uns vor Ort! EA Sports NHL 27: EA Play Early Access Trial (Konsole) – Ab 4. September

EA Sports NHL 27 erweckt die Identität jedes NHL-Teams auf dem Eis, in der Arena und in der Übertragung zum Leben. Erhaltet mit der 10-stündigen EA Play-Testversion einen Vorgeschmack auf das Leben auf dem Eis. Sogar mit dem brandneuen „Connected Franchise“-Modus und eines überarbeiteten Übertragungspakets. Wenn ihr euch anschließend für den Kauf entscheidet, wird der Spielfortschritt in die Vollversion übernommen.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Aniimo (Cloud, XBOX Series X|S und PC) – Ab 16. September

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Idyll ist eine Welt eines neuen Open-World-RPG der nächsten Generation. In diesem könnt ihr wundersame Kreaturen fangen und aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Entdeckt versteckte Winkel und knüpfe Bindungen, die eure Reise prägen. Als Abonnent des Game Pass könnt ihr jeden Monat ein exklusives Aniimo-Belohnungspaket freischalten! Das enthält ein Aniipod Ultra sowie 15 Wachstumsblumen und 300 Glimmer.

> Die Liste aus August.

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. September:

Commandos: Origins (Cloud, Konsole und PC)

Cricket 24 (Cloud, Konsole und PC)

Cyberpunk 2077 (Cloud, Konsole und PC)

Dead Cells (Cloud, Konsole und PC)

Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Konsole und PC)

Frostpunk 2 (PC)

Mullet Madjack (Cloud, Konsole und PC)

Spiritfarer (Cloud, Konsole und PC

Superliminal (Cloud, Konsole und PC)

Train Sim World 5 (Cloud, Konsole und PC)

Trailer zu Call of Duty: Black Ops Cold War.