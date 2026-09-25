Limited Run Games hat bekannt gegeben, dass die zeitlich begrenzten Vorbestellungen für die physische Edition von The Expanse: A Telltale Series weiterhin geöffnet sind. Die Edition erscheint für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Vorbestellungen sind noch bis zum 4. Oktober 2026 möglich.

Als Camina Drummer durch die Weiten des Alls

The Expanse: A Telltale Series ist ein storygetriebenes Sci-Fi-Abenteuer, das vor den Ereignissen der gleichnamigen TV-Serie spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Camina Drummer, die erneut von Serien-Darstellerin Cara Gee gesprochen wird.

An Bord des Raumschiffs Artemis führt die Reise durch eine gefährliche und noch weitgehend unerschlossene Welt. Die Handlung spielt zu einer Zeit, in der der Ring, die riesige außerirdische Megastruktur, die als stabiles Wurmloch zu einem weitreichenden Netzwerk von Sternensystemen dient, noch nicht für die bekannten Veränderungen im Universum gesorgt hat.

Entscheidungen mit Konsequenzen

Wie für Telltale-Spiele typisch, stehen die Entscheidungen der Spieler im Mittelpunkt. In der lebensfeindlichen Schwerelosigkeit müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden, die das Schicksal der Crew und ihres Umfelds beeinflussen können.

Neben den narrativen Elementen warten auch Erkundungs- und Sammelmissionen. Dabei gilt es, wertvolle Beute zu sichern und sich gegen gefährliche Piraten zur Wehr zu setzen. Die getroffenen Entscheidungen formen dabei die weitere Entwicklung der Geschichte und den Weg von Camina Drummer.

Physische Edition für PS5 und Nintendo Switch

Die von Limited Run Games veröffentlichte physische Edition enthält neben dem Spiel eine spezielle Verpackung mit exklusivem Cover-Artwork sowie ein achtseitiges Booklet. Je nach Plattform liegt das Spiel als Disc für PlayStation 5 beziehungsweise als Cartridge für Nintendo Switch bei.

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 44,95 Euro. Die Vorbestellungen laufen noch bis zum 4. Oktober 2026 um 23:59 Uhr ET beziehungsweise 5. Oktober um 03:59 Uhr UTC.