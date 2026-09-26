Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Neue Folge der Dokumentationsreihe zeigt Laras Rückkehr nach Ägypten

Vertraute Gräber, neue Perspektiven: Amazon Game Studios und Crystal Dynamics widmen die zehnte Folge ihrer Mini-Dokumentationsreihe zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis dem Ägypten-Level. Die Neuinterpretation von Lara Crofts Debüt aus dem Jahr 1996 soll bekannte Schauplätze bewahren und zugleich neue spielerische und erzählerische Akzente setzen.

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Hier geht es zu unserem Artikel über die Gamescom Präsentation des Spiels.

Die Mini-Dokumentationsreihe zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis begleitet Laras Abenteuer von 1996 auf dem Weg in die Gegenwart. Entwickler und Darstellerinnen erläutern, wie vertraute Figuren, Schauplätze und Spielmechaniken überarbeitet werden. Von Laras Persönlichkeit über die Akrobatik bis zur Architektur der Grabstätten entsteht so ein Einblick in die gestalterischen Entscheidungen hinter dem Spiel. Hier die zehn Folgen im Überblick:

Episode 1 – Meet Lara Croft

Lara-Darstellerin Alix Wilton Regan stellt ihre Interpretation der Archäologin vor: selbstbewusst, schlagfertig und geprägt von ihren bisherigen Abenteuern. Die verschiedenen Inkarnationen der Figur sollen dabei gleichermaßen in die Darstellung einfließen.

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Episode 2 – Reimagining Peru

Die Rückkehr zum Ausgangspunkt: Aus den einzelnen Räumen des Originals werden größere, miteinander verbundene Landschaften zwischen verschneiten Bergen und tropischem Tal. Architektur und Rätsel greifen die Kultur der Inka stärker auf; bekannte Geheimnisse bleiben erhalten und werden durch neue ergänzt.

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Episode 3 – Creatures of Peru

Wölfe, Fledermäuse, Bären und Dinosaurier bekommen überarbeitete Verhaltensweisen und fordern uns dazu auf unterschiedliche Kampftaktiken anzuwenden. Besonderes Augenmerk gilt hier dem T-Rex: Seine Begegnung wird stärker als Verfolgungsjagd inszeniert, bei der bloßes Draufhalten nicht zum Erfolg führt.

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Episode 4 – Traversal and Movement Reimagined

Springen, Klettern und akrobatische Einlagen sollen Laras Abenteuer unmittelbar spürbar machen. Die Folge erklärt, wie klassische Bewegungen mit Elementen der Survivor-Trilogie zusammenfinden und wie der Greifhaken sowohl die Fortbewegung als auch das Lösen von Rätseln erweitert.

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Episode 5 – Puzzles & Traps

Bekannte Rätsel werden ausgebaut und enger mit den jeweiligen Kulturen verknüpft. Beispiele sind Mechanismen nach dem Vorbild der Inka-Knotenschnüre und das Umlenken von Lichtstrahlen. Wer Unterstützung benötigt, kann optionale Scanner-Hinweise nutzen.

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Episode 6 – Combat and Progression

Die Kämpfe setzen auf Bewegung, Ausweichen und Laras Doppelpistolen. Akrobatik lädt den Fokusmodus auf, der präzisere Angriffe ermöglicht. Das Team erläutert, wie daraus ein offensiver Kampfstil entstehen soll, bei dem Lara ständig in Bewegung bleibt.

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Episode 7 – Meet Natla

Adrienne Wilkinson stellt Laras Gegenspielerin Jacqueline Natla vor. Ihre Darstellung verbindet Intelligenz, Charisma und die unerschütterliche Überzeugung, im Recht zu sein. Die Folge beleuchtet außerdem die Gemeinsamkeiten, die den Konflikt zwischen Lara und Natla interessant machen.

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Episode 8 – Reimagining Greece

Griechenland bringt größere Anlagen, komplexere Wege und anspruchsvollere Rätsel. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Neuinterpretation von St. Francis’ Folly. Vier Grabstätten lassen sich in frei gewählter Reihenfolge erkunden, während Laras Entdeckungen die Verbindung zu Atlantis deutlicher werden lassen.

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Episode 9 – Creatures of Greece

Leoparden lauern im Verborgenen, Krokodile verfolgen Lara zwischen Wasser und Land. Hinzu kommen Natlas Söldner, die Deckung nutzen und versuchen, sie zu flankieren. Die Folge zeigt, wie unterschiedliche Gegner auch unterschiedliche Reaktionen verlangen sollen.

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Episode 10 – Reimagining Egypt

Enge Tunnel führen in monumentale Grabkammern, deren Prüfungen sich an der ägyptischen Götterwelt orientieren. Dazu gehört ein Rätsel um die Waagen des Anubis. Ägypten soll die bislang anspruchsvollsten Denksportaufgaben bieten und Architektur, Fallen und Erzählung enger miteinander verbinden.

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Die zehn Folgen zeigen, an welchen Stellen Crystal Dynamics das Original bewahren will und wo das Team neue Wege einschlägt. Gerade bei den Rätseln, der Akrobatik und den miteinander verbundenen Schauplätzen wird deutlich, wie weit die Überarbeitung reicht. Ob dabei auch das besondere Gefühl zurückkehrt, allein vor einem uralten, ziemlich unfreundlichen Geheimnis zu stehen, muss das fertige Spiel zeigen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Nintendo Switch 2.