Das Grenzland ruft: EmpireCraft Studios und Publisher Toplitz Productions haben den City-Builder Wild West Pioneers heute für PC in den Early Access entlassen. Das Spiel ist ab sofort über Steam, GOG und den Epic Games Store erhältlich. Spieler übernehmen die Führung einer Gruppe von Pionieren und errichten während der Zeit des amerikanischen Goldrauschs neue Siedlungen. Dabei gilt es, Ressourcen zu verwalten, die Versorgung der Bewohner sicherzustellen und aus einfachen Unterkünften nach und nach florierende Städte zu entwickeln.

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Aufbruch in den Wilden Westen

Wild West Pioneers verbindet klassischen Städtebau mit einer persönlichen Geschichte. Die Reise der eigenen Pioniere führt durch das Grenzland, wo geeignete Orte für neue Siedlungen gefunden und erschlossen werden müssen.

Holz, Nahrung und später auch Gold gehören zu den wichtigen Ressourcen. Gleichzeitig gilt es, die Bedürfnisse der Siedler im Blick zu behalten. Während eine einfache Unterkunft und ausreichend Essen zu Beginn genügen, steigen die Ansprüche mit dem Wachstum der Stadt.

Auf der Suche nach dem verschwundenen Vater

Neben dem Städtebau erzählt Wild West Pioneers eine persönliche Geschichte. Jeder Siedler hat eigene Gründe, warum er den gefährlichen Weg nach Westen angetreten hat. Auch für die Hauptfigur steckt hinter der Reise mehr als nur der Aufbau einer neuen Heimat.

Die Suche nach dem Vater, der nie zurückgekehrt ist, bildet einen zentralen Bestandteil des Abenteuers. Auf dem Weg durch das Grenzland müssen Entscheidungen getroffen, Ziele verfolgt und Belohnungen sinnvoll eingesetzt werden.

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Das Grenzland erkunden

Das weitläufige Grenzgebiet soll dabei nicht nur als Kulisse dienen. Spieler können Scouts aussenden, um neue Schauplätze zu entdecken und anschließend selbst zu erkunden. So führt der Weg der eigenen Siedlung Schritt für Schritt weiter nach Westen.

Dabei warten verschiedene Überraschungen, Abenteuer und Möglichkeiten darauf, entdeckt zu werden. Wie sich die eigene Stadt entwickelt, liegt dabei in den Händen der Spieler.

Early Access mit weiterer Roadmap

Mit dem Start des Early Access beginnt zugleich die weitere Entwicklung von Wild West Pioneers. Das Team von EmpireCraft Studios möchte das Feedback der Community nutzen, um das Spiel weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Eine umfangreiche Roadmap soll während der Early-Access-Phase zusätzliche Features und Inhalte liefern. Damit soll sich der City-Builder Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Wild West Pioneers ist ab sofort für PC im Early Access auf Steam, GOG und im Epic Games Store erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf den jeweiligen Produktseiten sowie über den offiziellen Discord-Server von Toplitz Productions.