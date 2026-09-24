Bitmap Books hat mit „The Arcade 1971–1999: The Stories Behind Classic Coin-Ops, Told by Their Creators“ ein neues Buch über die Geschichte der Arcade-Spiele angekündigt. Das umfangreiche Werk beschäftigt sich mit den ersten drei Jahrzehnten der Arcade-Industrie und lässt zahlreiche Entwickler, Künstler und Musiker selbst zu Wort kommen.

Autor Paul Drury, bekannt unter anderem aus Edge und Retro Gamer, hat im Laufe seiner Karriere hunderte Interviews mit Entwicklern und Kreativen der Videospielbranche geführt. Dieses Wissen fließt nun in das neue Buch ein.

120 Arcade-Klassiker im Fokus

„The Arcade 1971–1999“ behandelt insgesamt 120 klassische Arcade-Spiele. Dabei geht es nicht nur um die bekannten Titel selbst, sondern vor allem um die Geschichten hinter ihrer Entstehung. So erfahren Leser beispielsweise, wie aus „Ms. Pac-Man“ ursprünglich eine Figur namens Otto wurde, wer tatsächlich hinter „Donkey Kong“ steckte und wie „Q*bert“ zu seinen ungewöhnlichen Flüchen kam. Auch die Geschichte rund um die erste „Pong“-Arcade-Maschine, die in Andy Capp’s Tavern aufgestellt wurde, wird thematisiert.

Neben den Interviews und Hintergrundgeschichten enthält das Buch zahlreiche seltene Materialien. Dazu gehören persönliche Fotos, Designskizzen, Programmiernotizen und weitere Einblicke in die Entwicklung der Spiele. Besonders interessant für Arcade-Fans dürfte frühes Konzeptmaterial aus dem Bestand des The Strong National Museum of Play sein. Darunter befinden sich ursprüngliche Entwürfe zu Atari-Klassikern wie „Star Wars“, „Paperboy“ und „Gauntlet“.

Entwickler erzählen ihre eigenen Geschichten

Paul Drury beschreibt das Projekt als Zusammenfassung hunderter Gespräche mit seinen persönlichen Vorbildern aus der Arcade-Branche. Ergänzt wird das Buch durch ein Vorwort von Atari-Mitgründer Nolan Bushnell und ein Nachwort von Eugene Jarvis, dem Schöpfer von „Defender“ und „Robotron“. Auch weitere bekannte Entwickler und Branchenpersönlichkeiten äußern sich zum Buch. Zu den genannten Namen gehören unter anderem Al Alcorn, der Entwickler von „Pong“, sowie Ed Logg, der an „Asteroids“ und „Gauntlet“ beteiligt war.

Damit soll das Buch nicht nur die bekannten Spiele dokumentieren, sondern auch die persönlichen Geschichten und Erfahrungen der Menschen dahinter festhalten.

Hochwertige Ausstattung

Bitmap Books setzt bei „The Arcade 1971–1999“ auf eine hochwertige Ausstattung. Das Buch besitzt einen Hardcover-Einband mit Folienprägung, hochwertiges Papier und eine fadengeheftete Bindung. Jede Ausgabe wird zudem eingeschweißt ausgeliefert.

Im Inneren finden sich außerdem zahlreiche Illustrationen von Arcade-Automaten des Künstlers Adam Rufino.

Ab sofort erhältlich

„The Arcade 1971–1999: The Stories Behind Classic Coin-Ops, Told by Their Creators“ ist ab sofort weltweit erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 34,99 Pfund, 48,00 US-Dollar beziehungsweise 41,95 Euro.

Damit richtet sich das Buch insbesondere an Arcade-Sammler, Retro-Gaming-Fans und Videospielhistoriker, die sich für die Entstehung der frühen Arcade-Industrie und die Geschichten hinter ihren Klassikern interessieren.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung gibt es direkt bei Bitmap Books.