Die Vorweihnachtszeit wird bei Revell in diesem Jahr zur täglichen Bau- und Spielrunde. Mit neuen Adventskalendern verbindet der Hersteller das klassische Öffnen der 24 Türchen mit Modellbau, Technik und ferngesteuertem Spielspaß. Statt hinter den Türchen nur kleine Überraschungen zu verstecken, entstehen dabei Schritt für Schritt vollständige Modelle.

Revell Engineers Adventskalender „Ultra Crane“

Für Nachwuchs-Ingenieure ab acht Jahren steht der Revell Engineers Adventskalender „Ultra Crane“* im Mittelpunkt. Über 24 Bauabschnitte entsteht aus insgesamt 31 großen, passgenauen Bauteilen ein 71 Zentimeter großer Kran.

Der Kran ist dabei nicht nur als Modell gedacht, sondern vollständig funktionsfähig und beleuchtet. Die benötigten Batterien sind bereits im Adventskalender enthalten.

Der Aufbau soll unkompliziert sein und damit auch jüngeren Modellbauern schnelle Erfolgserlebnisse ermöglichen. Gleichzeitig vermittelt das Projekt spielerisch technisches Verständnis, Feinmotorik und Geduld. Nach dem letzten Türchen steht schließlich ein großer Kran bereit, der auch nach Weihnachten weiter bespielt werden kann.

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RC-Fußball mit dem „Football League“ Adventskalender

Sportlicher geht es mit dem Revell Control RC Adventskalender „Football League“* zu. Hier entsteht während der 24 Adventstage gleich ein komplettes RC-Fußball-Duell.

Im Kalender befinden sich die Bauteile für zwei ferngesteuerte Crawler. Dank 2,4-GHz-Technologie können beide Fahrzeuge gleichzeitig und unabhängig voneinander gesteuert werden. Zwei Fernsteuerungen gehören entsprechend zum Konzept.

Für zusätzliche Atmosphäre sorgt das Football-League-Design der Fahrzeuge. Die beleuchteten Karosserien sollen auch bei einem Match im abgedunkelten Wohnzimmer für eine kleine Stadionatmosphäre sorgen. Mit dem beiliegenden Ball und den passenden Toren steht dem ersten Fußball-Duell an Heiligabend damit nichts im Weg.

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Adventskalender verbinden Bauen und Spielen

Revell möchte mit den neuen Adventskalendern die tägliche Überraschung mit kreativem Bauen und anschließendem Spielspaß verbinden. Jeden Tag kommen neue Komponenten hinzu, sodass sich Schritt für Schritt ein fertiges Modell entwickelt.

Damit endet der Spielspaß nicht automatisch mit dem Öffnen des letzten Türchens. Sowohl der „Ultra Crane“ als auch die beiden RC-Crawler können anschließend weiter genutzt werden.

Weitere Adventskalender von Revell

Neben den beiden Neuheiten bietet Revell weitere Adventskalender für unterschiedliche Interessen an. Dazu gehören unter anderem:

Damit reicht das Angebot von technischen Bauprojekten über Filmklassiker bis hin zu RC-Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Modellen.

Die neuen Adventskalender richten sich damit an Kinder und Modellbau-Fans, die in der Vorweihnachtszeit nicht nur jeden Tag ein Türchen öffnen, sondern gleichzeitig an einem größeren Projekt arbeiten möchten.