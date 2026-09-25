Das sind die HOLY Adventskalender 2026

Ob man es wahrhaben möchte oder nicht: Weihnachten rückt langsam näher. Auch HOLY bringt zum Weihnachtsfest 2026 verschiedene Adventskalender an den Start. In diesem Jahr stehen dabei gleich drei Varianten zur Auswahl: der große HOLY Squadventskalender, der Probier-Adventskalender mit Energy und eine Variante ohne Energy.

Damit ihr dabei den Überblick behaltet, haben wir die Inhalte der verschiedenen Kalender einmal für euch zusammengefasst – selbstverständlich ohne zu spoilern.

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Early Bird: Jetzt schon an Weihnachten denken

Wer seinen Adventskalender früh bestellt, kann in diesem Jahr noch etwas sparen. Bis zum 01.10.2026 sind die Kalender zum Early-Bird-Preis erhältlich. Beim Squadventskalender beträgt der Preisvorteil 10 Euro, bei den beiden Probier-Adventskalendern sind es jeweils 5 Euro.

Der G2G-Rabatt von 10 % gilt dabei natürlich auch auf den Early-Bird-Preis.

HOLY hat auch schon bekannt gemacht, bei den Adventskalendern handelt es sich um eine Pre-Order. Die bestellten Kalender werden frühestens im November 2026 an euch verschickt.

Der HOLY Squadventskalender 2026

Der große Squadventskalender richtet sich vor allem an alle, die in der Adventszeit möglichst viel HOLY entdecken möchten. Neben neuen Mystery Sorten und limitierten Drops befindet sich auch exklusiver Merch im Kalender.

Laut HOLY liegt der Warenwert des größten Kalenders bei über 280 Euro und damit deutlich über dem Verkaufspreis.

Preis und Inhalt

Der Early-Bird-Preis des Squadventskalenders liegt bei 159,99 Euro. Mit unserem Code G2G reduziert sich der Preis auf 143,99 Euro.

Ab dem 01.10.2026 kostet der Kalender regulär 169,99 Euro. Mit dem G2G-Code sind es dann 152,99 Euro.

Im Kalender enthalten sind unter anderem limitierte Drops, neue Mystery Sorten und exklusiver Merch.

Der höhere Preis im Vergleich zum vergangenen Jahr erklärt sich laut HOLY durch den höheren Warenwert des diesjährigen Inhalts. Zusätzlich sind vier Mystery Flavors enthalten.

HOLY Probier-Adventskalender mit Energy

Wer sich nicht direkt für den großen Squadventskalender entscheiden möchte, bekommt mit dem Probier-Adventskalender eine kleinere Alternative. Hier könnt ihr euch durch verschiedene Bereiche des HOLY-Sortiments probieren.

Neben neuen Mystery Sorten befindet sich auch ein limitierter Thermo Shaker im Kalender. Der Inhalt kommt laut HOLY auf einen Warenwert von über 85 Euro.

Preis und Inhalt

Der Early-Bird-Preis liegt bei 49,99 Euro. Mit dem Code G2G zahlt ihr dafür nur 45,00 Euro.

Ab dem 01.10.2026 kostet der Probier-Adventskalender 54,99 Euro. Mit unserem Rabattcode sind es 49,50 Euro.

Enthalten ist unter anderem ein Limitierter Thermo Shaker, neue Mystery Sorten und verschiedene HOLY Produkte zum Probieren. Wichtig: Dabei ist auch Energy Bestandteil des Kalenders.

HOLY Probier-Adventskalender ohne Energy

Für alle, die auf Energy verzichten möchten, gibt es außerdem eine zweite Variante des Probier-Adventskalenders. Der Aufbau und der Preis entsprechen der Energy-Version, allerdings konzentriert sich der Inhalt auf die anderen HOLY Produktbereiche. Auch hier liegt der Warenwert des Inhalts bei über 85 Euro.

Preis und Inhalt

Der Early-Bird-Preis beträgt 49,99 Euro. Mit unserem Code G2G bekommt ihr den Kalender für 45,00 Euro.

Ab dem 01.10.2026 kostet er 54,99 Euro, mit dem G2G-Code entsprechend 49,50 Euro.

Im Kalender enthalten ist ein Limitierte Thermo Shaker, neue Mystery Sorten und verschiedene HOLY Produkte zum Probieren (kein Energy).

Warum sind die HOLY Adventskalender 2026 teurer?

Im Vergleich zum vergangenen Jahr fällt vor allem der höhere Preis der Adventskalender auf. Laut HOLY steckt dafür in diesem Jahr auch entsprechend mehr im Kalender.

Die Squadventskalender bieten einen höheren Warenwert als im vergangenen Jahr. Zusätzlich sind vier Mystery Flavors enthalten. Auch in den Probier-Adventskalendern finden sich in diesem Jahr die Mystery Flavors.

Fazit

Mit dem Squadventskalender sowie den beiden Varianten des Probier-Adventskalenders bietet HOLY auch 2026 wieder mehrere Möglichkeiten, die Adventszeit mit neuen Sorten und Produkten zu verbringen.

Wer möglichst viel Inhalt möchte, fährt wohl mit dem Squadventskalender am besten. Die beiden Probier-Varianten bieten dagegen für jeweils knapp 50 Euro die Möglichkeit, verschiedene HOLY Bereiche kennenzulernen – wahlweise mit oder ohne Energy.

Wer sich einen Kalender sichern möchte, sollte den Early-Bird-Zeitraum bis zum 01.10.2026 im Blick behalten. Mit dem Code G2G gibt es zusätzlich 10 % Rabatt.

Und wenn ihr euch für die HOLY Syrup Bottle interessiert, dann schaut mal in unseren Testbericht hinein.

Bei Fragen oder Anmerkungen kommt gerne auf unserem G2G Community-Discord vorbei.