Mit dem Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market 23004 geht es dieses Mal in die düstere Zukunft des Jahres 2049. Das auf dem Film Blade Runner 2049 basierende Klemmbaustein-Set kombiniert einen detaillierten Street Market mit zahlreichen beleuchteten Elementen und einer aufklappbaren Konstruktion. Mit 1.901 Teilen, elf Bauabschnitten und insgesamt 14 Lichtelementen entsteht eine futuristische Marktszene, die sowohl zusammengeklappt als auch geöffnet präsentiert und bespielt werden kann.

Wie bereits beim Lumibricks Manga Shop setzt Lumibricks auch beim Street Market auf eine Kombination aus detailliertem Innenausbau und integrierter Beleuchtung. Dieses Mal dient allerdings nicht ein allgemeines Cyberpunk-Szenario als Vorlage, sondern die Welt von Blade Runner 2049.

Vielen Dank an Lumibricks* für die Bereitstellung des Testmusters.

Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market – die Vorlage

Der Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market orientiert sich an der dystopischen Zukunft des Films. Im Jahr 2049 ist die Erde von einer rauen und instabilen Umgebung geprägt. Während viele Menschen die Erde in Richtung anderer Welten verlassen haben, bleiben Replikanten zurück und übernehmen wichtige Aufgaben in den Städten.

Der Street Market zeigt dabei einen Ausschnitt aus dem alltäglichen Leben dieser Welt. Zwischen engen Gängen, Verkaufsständen, Automaten und leuchtenden Werbeanzeigen bewegen sich Menschen und Replikanten durch die dicht bebaute Stadt. Lebensmittel, Waren und andere Dinge des täglichen Bedarfs werden angeboten, während überall Neonlicht und Werbung um Aufmerksamkeit kämpfen.

Genau diese Atmosphäre versucht Lumibricks mit dem 23004 Street Market einzufangen. Statt lediglich eine Gebäudefassade nachzubilden, besteht das Modell aus mehreren miteinander verbundenen Bereichen, die auch im Inneren detailliert gestaltet sind.

Die Details zum Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market

Setnummer 23004 Thema Blade Runner 2049 / Street Market Teile 1.901 Bauabschnitte 11 Beleuchtung 14 Lichtelemente davon Leuchtstreifen 3 Abmessungen 23 × 26 × 30 cm Bauweise Aufklappbares Modell Vorlage Blade Runner 2049 Figuren Officer K und Mariette

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene – zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Lieferumfang

Bereits der Karton macht deutlich, dass es sich beim Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market um ein lizenziertes Modell handelt. Die Vorderseite zeigt das fertig aufgebaute und beleuchtete Set in seiner kompletten Ausführung. Dabei kommen die zahlreichen Neon- und Beleuchtungselemente bereits auf dem Verpackungsbild sehr gut zur Geltung. Der Schriftzug „Blade Runner 2049“ sowie die Bezeichnung „Street Market“ sind prominent auf der Verpackung platziert. Auch die weiteren Seiten des Kartons greifen das futuristische Design des Modells auf und zeigen zusätzliche Ansichten des Street Markets. Dadurch bekommt man bereits vor dem Öffnen einen guten Eindruck davon, wie umfangreich und detailreich das fertige Modell ausfällt.

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Beim Öffnen wartet eine angenehm umfangreiche Ausstattung. Die einzelnen Bauteile sind in zahlreichen Beuteln verpackt und werden zusammen mit der ausführlichen Bauanleitung im Karton verstaut. Die Anleitung ist dabei selbst hochwertig gestaltet und greift ebenfalls das Blade-Runner-2049-Design des Sets auf. Auf den ersten Seiten finden sich neben Informationen zum Street Market auch die beiden enthaltenen Charaktere Officer K und Mariette.

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Die insgesamt 1.901 Teile sind auf elf Bauabschnitte verteilt. Zusätzlich gehören 14 Lichtelemente zum Set, darunter drei Leuchtstreifen, die später unter anderem als Hintergrundbeleuchtung für Displaywände zum Einsatz kommen.

Der Aufbau des Lumibricks Street Market

Wie bei Lumibricks gewohnt, ist der Aufbau übersichtlich in einzelne Bauabschnitte gegliedert. Die insgesamt elf Bauschritte bauen logisch aufeinander auf und führen Schritt für Schritt zum fertigen Blade Runner 2049 Street Market.

Der Boden und das Erdgeschoss

Zu Beginn entsteht die Grundfläche des Modells. Auf diesem Fundament werden anschließend nach und nach die verschiedenen Bereiche des Street Markets aufgebaut. Dabei wird bereits die spätere aufklappbare Konstruktion berücksichtigt.

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Nach dem Boden folgt das Erdgeschoss des zentralen Gebäudes. Hier entstehen unter anderem das Restaurant und die Bar. Beide Bereiche werden nicht nur von außen gestaltet, sondern erhalten auch eine vollständige Inneneinrichtung.

BiBi’s Bar und der Straßenmarkt

Beim Aufbau der Innenbereiche zeigt sich bereits eine der Stärken des Lumibricks Street Market. Der Innenbereich wird mit zahlreichen kleinen Details ausgestattet. Tische, Verkaufsflächen und weitere Einrichtungsgegenstände sorgen auch auf dem Street Market dafür, dass einiges zu entdecken ist.

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Parallel dazu werden die ersten Beleuchtungselemente integriert. Die entsprechenden Kabel werden während des Aufbaus verlegt und später von weiteren Bauteilen verdeckt.

Das Obergeschoss

Anschließend wächst das Gebäude weiter in die Höhe. Das Obergeschoss wird ebenfalls mit einer Inneneinrichtung versehen und mit Beleuchtung ausgestattet.

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Damit entsteht nach und nach eine vollständig gestaltete kleine Stadtlandschaft. Es handelt sich also nicht lediglich um eine Fassade, sondern um ein Modell, bei dem auch die hinter den Außenwänden liegenden Bereiche eine wichtige Rolle spielen.

Die Beleuchtung stetig integriert

Die Beleuchtung wird während der verschiedenen Bauabschnitte direkt in das Modell integriert. Insgesamt kommen 14 Lichtelemente zum Einsatz. Besonders die drei Leuchtstreifen übernehmen dabei eine interessante Funktion: Sie dienen häufig als Hintergrundbeleuchtung für Displaywände und ähnliche Elemente. So werden größere Flächen gleichmäßig in Szene gesetzt, während kleinere Lichtquellen einzelne Bereiche hervorheben. Am Ende entsteht dadurch eine sehr effektvolle Beleuchtung, die einen wesentlichen Teil der Atmosphäre des Blade Runner 2049 Street Market ausmacht.

Der Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market steckt voller Details

Beim fertigen Modell zeigt sich, wie viel auf vergleichsweise kleiner Fläche untergebracht wurde. Neben den Gebäuden und Verkaufsständen gibt es zahlreiche kleine Waren, Automaten, Displays und technische Elemente zu entdecken. Besonders die vielen unterschiedlichen Anzeigen und Leuchtreklamen passen hervorragend zur Blade-Runner-2049-Vorlage. Farbige Flächen treffen auf eine eher technische und zurückhaltende Architektur. Dadurch entsteht genau der Kontrast, der für die futuristische Atmosphäre des Street Markets wichtig ist.

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Auch die verschiedenen Marktbereiche sind unterschiedlich gestaltet. Verkaufsflächen, Sitzbereiche und technische Einrichtungen wechseln sich ab und sorgen dafür, dass das Modell aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder neue Details offenbart.

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Zusammengeklappt oder aufgeklappt?

Eine der größten Besonderheiten des Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market ist die aufklappbare Konstruktion. Zusammengeklappt präsentiert sich das Modell als relativ kompakter und enger Straßenmarkt. Diese Perspektive passt hervorragend zur Vorlage. Die verschiedenen Gebäudeteile und Marktstände bilden eine dicht gedrängte Szenerie, durch die sich die Besucher bewegen können.

Aufgeklappt verändert sich die Wirkung des Modells deutlich. Die einzelnen Elemente werden auseinandergezogen und geben dadurch den Blick auf die verschiedenen Innenbereiche frei. Restaurant, Bar, Verkaufsstände und weitere Details lassen sich wesentlich besser betrachten. Gleichzeitig kann der Street Market im geöffneten Zustand auch bespielt werden. Figuren lassen sich platzieren und verschiedene kleine Szenen nachstellen. Damit ist das Modell nicht ausschließlich als Displaystück gedacht.

Das fertige Modell misst 23 cm in der Breite, 26 cm in der Tiefe und 30 cm in der Höhe. Trotz der 1.901 Teile bleibt der Lumibricks Street Market damit vergleichsweise kompakt.

14 Lichtelemente für die Blade-Runner-Atmosphäre

Die Beleuchtung ist eines der Highlights des Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market. Insgesamt 14 Lichtelemente setzen die verschiedenen Bereiche des Modells in Szene. Die drei enthaltenen Leuchtstreifen übernehmen dabei eine besondere Aufgabe. Sie dienen häufig als Hintergrundbeleuchtung für Displaywände und ähnliche Flächen. Dadurch entstehen leuchtende Bereiche, die zusammen mit den zahlreichen kleinen Anzeigen und Werbeflächen für eine sehr effektvolle Optik sorgen.

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Bei eingeschalteter Beleuchtung verändert sich die Wirkung des gesamten Modells deutlich. Die vielen kleinen Lichtquellen kommen stärker zur Geltung und die einzelnen Bereiche wirken wesentlich lebendiger. Besonders in einer dunkleren Umgebung entsteht dadurch eine passende Blade-Runner-Atmosphäre. Die Beleuchtung ist dabei nicht nur ein nachträglich hinzugefügtes Extra. Sie wird bereits während des Aufbaus in das Modell integriert. Das sorgt dafür, dass die Technik am fertigen Street Market weitgehend unauffällig bleibt.

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Officer K und Mariette

Passend zur Filmvorlage gehören Officer K und Mariette zum Lieferumfang des Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market. Officer K ist ein Blade Runner, der in der Welt des Films am Rand der Stadt unterwegs ist. Mariette wird als Doxie beziehungsweise Companion-Replikantin beschrieben. Im Street Market kreuzen sich die Wege der beiden Figuren.

Die beiden Figuren ergänzen die Szenerie nicht nur optisch. Im geöffneten Modell können sie in den verschiedenen Bereichen des Marktes platziert werden und machen die kleine futuristische Welt dadurch noch lebendiger.

Fazit zum Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market

Der Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market 23004 verbindet 1.901 Klemmbausteine mit einer detaillierten Szenerie und einer aufwendigen Beleuchtung. Das Ergebnis ist ein Modell, das die typische Atmosphäre von Blade Runner 2049 auf vergleichsweise kompakter Fläche einfängt. Wie üblich bei Lumibricks überzeugt auch hier der Aufbau. Die elf Bauabschnitte sind sinnvoll strukturiert und führen vom Boden über das Erdgeschoss mit Restaurant und Bar bis zum Obergeschoss. Dabei werden die einzelnen Räume vollständig eingerichtet und mit Beleuchtung versehen. Auch die Kabelführung wird kleinschrittig und gut nachvollziehbar beschrieben.

Besonders gut gefällt die aufklappbare Konstruktion. Zusammengeklappt entsteht ein enger Street Market, der die dicht gedrängte Atmosphäre der Filmwelt vermittelt. Aufgeklappt kommen die einzelnen Bereiche wesentlich besser zur Geltung und können gleichzeitig bespielt werden.

Auch die Beleuchtung macht einen großen Teil des Reizes aus. Die 14 Lichtelemente und insbesondere die drei Leuchtstreifen setzen die zahlreichen Anzeigen, Displayflächen und Innenräume effektvoll in Szene. Bei eingeschalteter Beleuchtung kommt der futuristische Charakter des Blade Runner 2049 Street Market besonders gut zur Geltung. Mit Officer K und Mariette sind außerdem zwei passende Figuren enthalten, die die Verbindung zur Filmvorlage unterstreichen.

Der Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market 23004 ist damit nicht nur ein Klemmbaustein-Set, sondern eine kleine beleuchtete Filmwelt. Die Kombination aus detaillierter Inneneinrichtung, zahlreichen Beleuchtungselementen und der aufklappbaren Konstruktion macht das Modell sowohl für die Präsentation als auch zum Bespielen interessant.

Lumibricks bietet neben dem Street Market noch weitere Klemmbaustein-Sets zu Blade Runner 2049 an. Eine Übersicht der verfügbaren Modelle findet sich im Lumibricks Blade Runner 2049 Shop*.

Das Baustein-Set Lumibricks Blade Runner 2049 Street Market wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.