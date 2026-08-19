Game Pass August 2026 Teil 2 – Weitere Neuankömmlinge

In der zweiten Hälfte Xbox Game Pass August 2026 kramt Microsoft noch einmal eine bunte Mischung an Spielen hervor. Außerdem gibt es wieder ein Update bei den Vorteilen und leider auch bei den Abgängen, die den Katalog verlassen. Für die Spiele und Vorteile ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass August 2026

Ab sofort:

Wolfenstein 3D (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Egging On (Cloud XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

19. August:

Vapor World: Over the Mind (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Relooted (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

20. August:

Starsand Island (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

25. August:

Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Blood Dungeon (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

27. August:

Resonance: A Plague Tale Legacy (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

31. August:

Young Suns (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

01. September:

Shelldiver (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

DLCs und Updates

Keine neuen DLCs und Updates

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Once Human (Cloud, XBOX Series X|S und PC) – 25. August

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Once Human ist ein Multiplayer-Survival-Spiel, das in seltsamen Welten spielt. Schaltet euren konsolenexklusiven Avatar und einen monatlichen Meta-Pass frei und freut euch auf tägliche Schatztruhen, zahlreiche Kosmetik-Gegenstände, Gutscheine und Battle-Pass-XP-Boosts!

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass Once Human ist ein Multiplayer-Survival-Spiel, das in seltsamen Welten spielt. Schaltet euren konsolenexklusiven Avatar und einen monatlichen Meta-Pass frei und freut euch auf tägliche Schatztruhen, zahlreiche Kosmetik-Gegenstände, Gutscheine und Battle-Pass-XP-Boosts! World of Tanks Modern Armor – XP Stock Bundle (Cloud, Konsole und PC) – 01. September

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass

Seid der Konkurrenz einen Schritt voraus. Mit diesem exklusiven Paket, das speziell für Game Pass-Mitglieder kuratiert wurde. Es ist vollgepackt mit mächtigen Belohnungen, mit denen ihr selbst die härtesten Herausforderungen meistern könnt! Das hat das Paket zu bieten: Björn Larsen 3D Commander und Vier Commander-XP-Booster (10).

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Diese Titel verlassen das Angebot am 31. August:

Another Crab’s Treasure (Cloud, Konsole und PC)

I Am Your Beast (Cloud, Konsole und PC)

Neon Abyss (Cloud, Konsole und PC)

One Lonely Outpost (Cloud, Konsole und PC)

The Witcher 3: The Wild Hunt- Remastered Edition (Cloud und Konsole)

Launch Trailer zu BlazBlue Entropy Effect X.