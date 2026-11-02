Dragon Ball und Ibanez haben es kürzlich vorgemacht, jetzt steigt Pokémon mit Fender ins Musikgeschäft. Zwei hochwertige Gitarren wurden vorgestellt in der grünen und roten Edition. Genau wie es damals alles seinen Anfang nahm.

Pokémon und Fender offizielle Zusammenarbeit

Pokémon feiert sein 30. jähriges Jubiläum zusammen mit dem Gitarren-Hersteller Fender. Die zwei E-Gitarren sind Made in Japan und erreichen den Markt bald als „Red Version“ Stratocaster und „Green Version“ Telecaster. Als besonderes Merkmal besitzen die Gitarren einen eingebauten Amp, welcher mit einem Schalter den Klang von 8-Bit-Audio wiedergibt. Somit kommt richtiges Game Boy Feeling auf beim Anschlagen der Saiten während der Pokémon Center Hymne. Des Weiteren glänzen die zwei Schönheiten mit ihrem Pixel-Design und leicht transparentem Look. Sogar an die passenden farblich abgestimmten Inlays hat man gedacht.

> Ibanez und Dragon Ball.

Die Gitarren aus der Kooperation erscheinen erst nächstes Jahr in 2027. Vorbestellungen sollen jedoch bald in den offiziellen Pokémon Center Fachgeschäften möglich sein. Auch hier darf man gespannt auf den Preis sein.