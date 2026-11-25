Am 28. und 29. November 2026 öffnet die CCON | Comic Con Stuttgart erneut ihre Tore. Gaming-Fans dürfen sich dabei auf ein besonderes Highlight freuen: Die BE A HERO Gaming Zone geht in ihre vierte Runde und verwandelt auf rund 1.000 m² die Halle 8 in einen Treffpunkt für Videospielbegeisterte. Über 70 Spielstationen, zahlreiche Indie- und AAA-Titel, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und ein eigenes Livestreaming-Studio versprechen ein umfangreiches Gaming-Wochenende.

Von Indie-Perlen bis zu bekannten Spielemarken

Die BE A HERO Gaming Zone bietet eine Mischung aus internationalen Indie-Produktionen und bekannten Spielemarken. Dabei sind Studios und Publisher aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich, Polen, Japan, Thailand, Kanada und dem Nahen Osten vertreten.

Zu den besonderen Highlights gehört Drova II – Torn Lands. Das Magdeburger Studio Just 2D Interactive präsentiert damit den kürzlich angekündigten Nachfolger des Indie-Erfolgs Drova – Forsaken Kin. Weitere interessante Titel sind das thailändische Couch-Co-op-Spiel LightSup!, das japanische Zeichenspiel A Farewell to AI sowie der kanadische Roguelike-City-Builder CitaDrill, in dem eine Katzencrew einen gewaltigen Bohrer steuert.

Auch größere Namen sind vertreten. Besucher können unter anderem The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für Nintendo Switch 2 und das Karaokespiel Let’s Sing 2027 ausprobieren. Wer sich lieber mit anderen messen möchte, findet bei den TEKKEN 8-Stationen und den dazugehörigen Tagesturnieren Gelegenheit dazu.

Für volljährige Besucher gibt es zudem einen gesonderten USK-16/18-Bereich. Dort warten unter anderem The Wolf Among Us Remastered und CONTROL Resonant sowie weitere Indie-Spiele.

Red Dunes Games präsentiert Spiele für 2027

Als Hauptsponsor des neuen Streaming-Studios ist Red Dunes Games ebenfalls prominent vertreten. Der Publisher bringt gleich vier Titel mit nach Stuttgart, die einen ersten Ausblick auf das Spieleangebot für 2027 geben.

Neben dem Couch-Co-op-Spiel LightSup! können Besucher auch das Boss-Rush-Roguelite Katuba’s Poacher, das Action-Adventure Nightmare Circus und das Metroidvania Zozo and the Lost Dreams bereits vor ihrer Veröffentlichung ausprobieren.

Interaktives Bühnenprogramm und prominente Gäste

Neben den zahlreichen Spielstationen bildet die BE A HERO Stage einen weiteren Mittelpunkt der Gaming Zone. Durch das zweitägige Programm führt Gamingjournalist und Podcaster Manuel Fritsch. Geboten werden unter anderem Gaming-Sessions, Talks, Community-Aktionen und verschiedene Wettbewerbe.

Nach dem großen Interesse im vergangenen Jahr kehren auch Dr. Bauer und die Crew von Let’s Skip the Bla mit dem Format LET’S SKIP THE BLA – LIVE TALK! zurück. Im Anschluss haben Besucher bei einem Meet & Greet Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Darüber hinaus zeichnet der Film- und Nerd-Podcast ISLA NUBLAR FM live eine neue Folge seiner zweiten Staffel auf. Dabei geht es gemeinsam mit dem Publikum auf eine Reise durch die Filmwelten von Universal.

Auch bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen sind angekündigt. Steven Gätjen und Paul Fischer geben am Samstag zwischen 11:30 und 12:00 Uhr kostenlose Autogramme in der BE A HERO Signing Area. Dragqueen Aria Addams steht an beiden Veranstaltungstagen für ihre Fans bereit und nimmt sich ebenfalls Zeit für Autogramme. Gemeinsam mit den Besuchern wird sie außerdem beim Let’s Sing 2027 Contest das Mikrofon übernehmen.

Sportlichen Ehrgeiz können Besucher bei der ROG Highscore Competition von ASUS beweisen. Red Dunes Games bringt mit LightSup! zudem klassisches Couch-Co-op-Gaming auf die große Bühne.

IGN Deutschland streamt live von der Comic Con

Wer nicht selbst nach Stuttgart reisen kann, muss auf das Gaming-Programm nicht verzichten. Das BE A HERO Livestreaming Studio powered by IGN Deutschland überträgt am Samstag und Sonntag jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr live aus Halle 8. Der Stream bietet Talks, Gameplay-Sessions, Überraschungsgäste und Verlosungen. Neben Videospielen finden dabei auch Filme, Sammelkarten und weitere Themen aus der Popkultur ihren Platz.

Ein besonderes Highlight erwartet Zuschauer am Sonntagabend ab 17:00 Uhr. Dann findet erstmals der BE A HERO x IGN Deutschland Showcase statt. Mehr als 25 Spiele aus aller Welt werden dabei auf YouTube und Twitch vorgestellt.

Die Übertragungen sind auf den folgenden Kanälen zu finden:

Collector’s Corner mit exklusiven Sammlerstücken

Auch Sammler und Merchandise-Fans kommen auf ihre Kosten. Der langjährige Partner Müller präsentiert sich auf 250 m² innerhalb der Gaming Zone und bringt eine große Auswahl an Spielen, Gaming-Zubehör und Fanartikeln mit. Während der Messe gibt es zudem 20 % Messerabatt.

In der Collector’s Corner warten Produkte und Sammlerstücke verschiedener bekannter Marken, darunter FUNKO, Loungefly, HASBRO Star Wars, Mattel Masters of the Universe und LEGO. Zu den besonderen Highlights zählen die LEGO | Marvel Doctor Doom Büste mit 379 Teilen sowie das offizielle Cyberpunk 2077 Tarot-Set. Letzteres ist eine hochwertige Sammlerbox, die in Zusammenarbeit von CD PROJEKT RED, Dark Horse und Panini entstanden ist.

Digitales Steam-Event mit über 150 Spielen

Auch abseits der Messehallen wird die BE A HERO Gaming Zone aktiv. Vom 28. November bis zum 4. Dezember 2026 findet auf Steam ein begleitendes digitales Event statt. Neben den vor Ort anspielbaren Titeln werden dort mehr als 150 weitere Spiele präsentiert. Zahlreiche davon sind während des Aktionszeitraums mit Rabatten erhältlich.

Damit können auch alle, die nicht nach Stuttgart kommen können, einen Teil des Gaming-Angebots entdecken.

Starke Hardware-Partner unterstützen die Gaming Zone

Für die passende technische Ausstattung sorgen AMD, Samsung und uRage als exklusive Hardware-Partner. AMD stellt Gaming-Desktop-PCs mit Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafikkarten bereit. Samsung liefert mit seinen Odyssey Gaming-Monitoren die passende Bildausgabe, während uRage die benötigte Gaming-Peripherie zur Verfügung stellt.

Die BE A HERO Gaming Zone dürfte damit auch 2026 wieder zu den Anlaufstellen für Gaming-Fans auf der CCON | Comic Con Stuttgart gehören. Mit über 70 Spielstationen, internationalen Indie-Titeln, Wettbewerben, prominenten Gästen und einem umfangreichen Livestreaming-Angebot ist für ein abwechslungsreiches Wochenende gesorgt.

Solarforce1313: Star Wars, Cosplay und Charity in der Gaming Area

Auch Solarforce1313 ist auf der CCON 2026 vertreten und erweitert die Gaming Area um eine besondere Mischung aus Science-Fiction, Cosplay und Charity. Das Projekt verbindet die Begeisterung für bekannte Film- und Gaming-Universen mit einem guten Zweck und bietet Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, in die Welt von Star Wars einzutauchen.

Zu den Highlights gehören lebensgroße Star-Wars-Exponate, darunter R2-D2 und C-3PO, sowie weitere bekannte Figuren und Modelle aus der weit, weit entfernten Galaxis. Auch Fans aufwendiger Cosplays dürfen sich auf spannende Begegnungen und attraktive Fotomotive freuen.

Ein besonderes Highlight für Gaming-Fans sind die Star-Wars-Flipperautomaten, die nostalgisches Arcade-Feeling auf die Convention bringen. Hier treffen klassische Spielmechaniken auf eines der bekanntesten Science-Fiction-Universen überhaupt.

Doch Solarforce1313 steht nicht nur für Unterhaltung. Unter dem Motto „Charity • Cosplay • Community“ engagiert sich das Projekt gemeinsam mit seinem Charity-Partner Sterneninsel Pforzheim e. V. für Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen.

Damit bietet Solarforce1313 einen weiteren spannenden Anlaufpunkt innerhalb der Gaming Area – für Star-Wars-Fans, Cosplayer, Gamer und alle Besucher, die mit ihrer Begeisterung gleichzeitig etwas Gutes unterstützen möchten.

Weitere Infos über Solarforce findet ihr auf ihren Instagram Account von Solarforce1313

Fotos by Martin Polo/Polothegeek