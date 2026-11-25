Igor Sarzyński ist von Rockstars neuer Spielwelt so beeindruckt, dass er auf Bluesky kurzerhand sein eigenes Projekt für gestrichen erklärte. Die Lead-Autorin von Cyberpunk 2 hatte da noch einen Einwand.

„Cyberpunk 2 is cancelled, imma go sweep autumn leaves in my backyard now.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Igor Sarzyński auf Bluesky scherzhaft von seinem nächsten Spiel. Nach einer Runde GTA 6 erschien dem Kreativdirektor von Cyberpunk 2 das Laubfegen im eigenen Garten offenbar als reizvolle Alternative. Anna Megill, die als Lead Writer am Cyberpunk-Nachfolger arbeitet, hatte dazu einen knappen Einwand: „But wait-“

Was den Cyberpunk-2-Kreativdirektor an GTA 6 beeindruckt

Sarzyński sprach augenzwinkernd von einer „GTA-6-bedingten Open-World-Entwickler-Depression“. Sein Lob für Rockstar meinte er ernst. GTA 6 sei für ihn womöglich die größte künstlerische Leistung der Geschichte. Besonders beeindrucke ihn, wie dicht die Spielwelt trotz ihrer Größe sei und wie selbst bei diesem Umfang die Details ein stimmiges Ganzes ergäben. Darin sieht er ein technisches und kreatives Wunder.

Was bedeutet das für Cyberpunk 2? In einem weiteren Beitrag erklärte Sarzyński, sein Team arbeite an etwas mit einer eigenen Handschrift. An GTA 6 fasziniere ihn, was für ihn große Kunst ausmache: Das Spiel erweitere die Vorstellung davon, was überhaupt möglich sei.

Auf Reddit diskutieren Fans über die Zukunft von Night City

Im PS5-Subreddit kam der Beitrag über Sarzyńskis Scherz gut an und entfachte eine Diskussion über die Zukunft von Night City. In den Kommentaren wurde aus der Pointe eine konkrete Frage: Was könnte sich Cyberpunk 2 von GTA 6 abschauen? Ein Spieler wünschte sich mehr Möglichkeiten, mit Night City zu interagieren. Im Cyberpunk-Subreddit fand eine andere Antwort viel Zustimmung: Wenn die Fortsetzung an Phantom Liberty heranreiche, sei das für den Kommentator schon Kaufgrund genug.

Gerade der Verweis auf Phantom Liberty bringt auf den Punkt, warum es für eine „GTA-Depression“ wenig Anlass gibt. GTA 6 begeistert mit der unverwechselbaren Art, wie Rockstar Geschichten erzählt. Ebenso reizvoll ist die Aussicht, dass Cyberpunk 2 seinen eigenen Ton findet. Und wie viel Platz es für andere Ideen gibt, zeigt Clair Obscur: Expedition 33 schon mit seiner Musik und Bildsprache. Heute gehört die Titelseite GTA 6. Morgen kann sie wieder einem Cyberpunk gehören – oder einem Spiel, dessen Namen heute noch niemand kennt.