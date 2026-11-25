Mit zwei neuen Mobile Controllern konnte abxylute einen beachtlichen Erfolg auf Kickstarter feiern. Die Finanzierungsaktion für den M5 und M6 wurde mit mehr als 2.700 Unterstützern abgeschlossen und übertraf das ursprüngliche Finanzierungsziel um mehr als das 200-Fache. Insgesamt kamen dabei knapp 250.000 US-Dollar an Unterstützungszusagen zusammen. Wer die beiden Controller verpasst hat, kann inzwischen über den offiziellen Onlineshop Vorbestellungen aufgeben.

Großer Erfolg für die abxylute M5 und M6 Controller

Der Hersteller abxylute hat mit seinen beiden neuen Mobile Controllern M5 und M6 einen erfolgreichen Start hingelegt. Die Kickstarter-Kampagne konnte mehr als 2.700 Unterstützer gewinnen und insgesamt fast 250.000 US-Dollar einsammeln. Damit wurde das ursprüngliche Finanzierungsziel um mehr als das 200-Fache übertroffen.

Aufgrund der großen Nachfrage hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die Möglichkeit für nachträgliche Unterstützungszusagen noch für einen begrenzten Zeitraum offen zu halten. Allerdings ist die spezielle M5 Founder’s Edition in Retro-Grün nicht mehr erhältlich. Stattdessen stehen die regulären Farbvarianten zur Auswahl: Retro Gray für den M5 und Schwarz für den M6.

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Zwei Controller für unterschiedliche Gaming-Vorlieben

Mit den beiden Modellen verfolgt abxylute das Ziel, ein möglichst präzises und vielseitiges Spielerlebnis auf mobilen Plattformen zu ermöglichen. Dabei unterscheiden sich M5 und M6 nicht nur optisch, sondern sollen auch unterschiedliche Ansprüche an die mobile Steuerung bedienen.

Beide Controller unterstützen verschiedene Betriebsmodi und lassen sich dadurch mit unterschiedlichen Plattformen nutzen. Im XInput-Modus sind sie für Android-Spiele sowie Cloud-Gaming und Remote Play ausgelegt. Der NS-Modus orientiert sich an der Tastenbelegung der Nintendo Switch, während der PS-Modus das klassische PlayStation-Steuerungslayout nachbildet und sich für iPhone-Spiele eignet.

Durch diese Flexibilität sollen die Controller eine breite Auswahl an Spielen und Plattformen abdecken. Der Hersteller setzt dabei insbesondere auf eine präzise Steuerung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.

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Auslieferung des M6 startet im Dezember

Auch bei der Auslieferung gibt es erste konkrete Informationen. Die erste Charge mit mehreren hundert M6-Controllern wird derzeit für den Versand vorbereitet. Die ersten Unterstützer sollen ihre Geräte bereits in der ersten Dezemberhälfte 2026 erhalten.

Beim M5 müssen sich Interessenten etwas länger gedulden. Hier ist die Auslieferung für Anfang 2027 vorgesehen. Einen konkreten Versandtermin möchte abxylute zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Vorbestellungen im offiziellen Onlineshop möglich

Wer nicht über Kickstarter bestellt hat, kann beide Controller inzwischen direkt über den offiziellen Onlineshop von abxylute vorbestellen. Die Preise liegen bei 84,95 Euro für den M5 und 89,95 Euro für den M6.

abxylute M5 Mobile Controller: 84,95 Euro (Retro Gray)

abxylute M6 Mobile Controller: 89,95 Euro (Schwarz)

Die Vorbestellung ist direkt beim Hersteller möglich:

Mit dem erfolgreichen Kickstarter-Auftritt haben die beiden Mobile Controller bereits vor ihrer breiten Markteinführung viel Aufmerksamkeit erhalten. Besonders interessant dürfte dabei die Kombination aus verschiedenen Steuerungsmodi und der plattformübergreifenden Nutzung sein. Ob die beiden Modelle auch im Alltag überzeugen können, wird sich spätestens mit den ersten ausführlichen Tests zeigen.