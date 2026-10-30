Ibanez & Dragon Ball Z offizielle Zusammenarbeit

Ibanez präsentierte kürzlich die Instrumente und Zubehör aus ihrer Zusammenarbeit mit der Marke Dragon Ball Z. Unter den Produkten befinden sich Gitarre, Bass, Ukulele, Piccolo-Gitarre, Tasche und vieles mehr, was das Musikerherz begehrt. Auf der offiziellen Seite von Ibanez können die Saiteninstrumente begutachtet werden. Hergestellt sind diese in Japan.

Ibanez & Dragon Ball Z Fuuuuuuusion

Eigentlich war die Zusammenarbeit längst überfällig. Selbst ich habe meine erste Ibanez Gitarre mit DBZ Stickern beklebt und das sogar auf den Inlays. Bei den präsentierten Produkten muss man jedoch eingestehen, dass gerade dieser Gitarrenhals verschenktes Potenzial ist. Denn die Punkte für die Bund-Orientierung hätte man sehr gut durch Dragon Balls ersetzen können.

Im Trailer kann man mit musikalischer Untermalung von Head-Cha-la die Gitarren und Bässe begutachten. Hier stellt sich nur die Frage, ob Goku an die Gitarre gebunden ist und Vegeta an den Bass. Das Zubehör bietet wunderschöne Gurte mit dem Drachen Shenlong und dem Dragon Ball Schriftzug. Sogar an eine Gitarrentasche in den Farben von Gokus Kampfanzug hat man gedacht, nebst Plektren und Gitarren Putztuch.

> Unser Dragon Ball Archiv.

Das komplette Line-up geht weltweit 2027 bei allen Ibanez-Händlern an den Start. Dann erfahren wir sicher mehr über weitere Produkte und den entsprechenden Preis.

Ibanez & Dragon Ball Z Official Collaboration Trailer. Bei der Promo wäre das Wort Fusion passender gewesen.