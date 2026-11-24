Um den Spielern die Wartezeit auf die nächste Erweiterung Evercold zu versüßen, versorgen die Entwickler von Final Fantasy XIV ihre Community derzeit mit neuen Inhalten.

Nachdem am 18. November das Crossover-Event mit Final Fantasy XVI zurückkehrte, bei dem ihr euch neben dem Outfit des Protagonisten Clive Rosfield unter anderem auch den Wolf Torgal als Mount und Begleiter sichern könnt.

Parallel läuft bis zum Release des Add-ons außerdem das Tasenschläger-Event. Dabei handelt es sich um eine neue Attraktion im Gold Saucer, die von Final Fantasy VII inspiriert wurde und entsprechende Belohnungen wie die Outfits von Tifa und Barret verspricht.

Der Grind ist eröffnet

Nun wird das Unterhaltungspaket erweitert, denn am 1. Dezember beginnt der zweite Teil der diesjährigen Mog-Mog-Kollektion. Die Belohnungen des ersten Teils, die von September bis Oktober verfügbar waren, wurden ausgetauscht. Am Prinzip des Events ändert sich allerdings nichts.

Über das Mogpendium erhaltet ihr eine Liste mit täglichen und wöchentlichen Aufgaben, die ihr abschließen könnt, um euch „Ungewöhnliche Allagische Steine der Astronomie II“ zu erspielen. Diese könnt ihr anschließend bei den Mogrys in den drei Hauptstädten Limsa Lominsa, Ul’dah und Neu-Gridania gegen verschiedene Belohnungen eintauschen. Neben Mounts wie dem Dodo oder dem Diamant-Gwiber winken euch außerdem Notenrollen, Kleidung, Pets, Emotes und viele weitere nützliche Gegenstände.

Darüber hinaus können Spieler wie schon im ersten Teil Tauschmarken für das Uolon-Horn sammeln. Mit diesem erhaltet ihr Zugang zu einem neuen exklusiven Mount.

Die Mog-Mog-Kollektion „Astronomische Abenteuer Teil 2“ läuft vom 1. Dezember bis zum 12. Januar. Eine komplette Liste über alle Belohnungen findet ihr hier auf der offiziellen Event-Seite.