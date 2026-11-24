Wer nach kostenlosen Roblox Cheats oder Robux-Generatoren sucht, kann sich statt eines Spielvorteils gefährliche Schadsoftware einfangen. Eine aktuelle Untersuchung von Cybernews zeigt, wie groß das Interesse an Cheats ist. Sicherheitsforscher haben zudem eine konkrete Malware-Kampagne aufgedeckt, die sich als Roblox-Tool tarnt.

Roblox gehört zu den beliebtesten Gaming-Plattformen weltweit. Millionen Spieler erkunden von Nutzern erstellte Welten, treten gegeneinander an und schalten Gegenstände frei. Wo virtuelle Währungen, seltene Items und langwierige Fortschrittssysteme locken, sind auch vermeintliche Abkürzungen gefragt. Suchbegriffe wie „Roblox Cheats“, „Free Robux“ oder „Roblox Executor“ können jedoch direkt in die Fallen von Cyberkriminellen führen.

Millionen Suchanfragen nach Roblox Cheats

Das Sicherheitsmagazin Cybernews hat nach eigenen Angaben Suchanfragen zu Cheats für 17 große Spiele in 184 Ländern im Zeitraum von 2018 bis 2026 ausgewertet. Roblox kam dabei auf mehr als 22 Millionen cheatbezogene Suchanfragen – über die Hälfte des untersuchten Suchvolumens.

In einer weiteren Kennzahl beziffert Cybernews das Verhältnis auf 482 Cheat-Suchanfragen je 1.000 Spieler. Zum Vergleich: Für Valorant nennt die Untersuchung 434, für Call of Duty: Warzone 408 und für Minecraft 74.

Wichtig: Diese Zahlen belegen nicht, dass entsprechend viele Spieler tatsächlich betrügen oder Schadsoftware heruntergeladen haben. Es handelt sich um Suchanfragen; einzelne Personen können mehrfach suchen. Auch die Methodik und die verwendeten Spielerzahlen beeinflussen solche Vergleiche.

Die Untersuchung zeigt vor allem eines: Rund um populäre Games gibt es ein großes Publikum für vermeintlich kostenlose Hacks – und damit eine attraktive Zielgruppe für Betrüger.

Wenn der Roblox Cheat in Wahrheit ein Trojaner ist

Wie konkret diese Gefahr ist, dokumentierte der Sicherheitsanbieter Bitdefender im August 2026. Die Forscher untersuchten eine Kampagne, bei der Angreifer manipulierte Versionen eines sogenannten „Xeno Executors“ verbreiteten. Ein Executor ist ein inoffizielles Werkzeug, mit dem sich Skripte ausführen lassen; solche Programme werden unter anderem für Cheats und Automatisierungen eingesetzt.

Die schädlichen Downloads wurden laut Bitdefender über Gaming-Foren und Discord-Communitys beworben. Teilweise nutzten die Angreifer täuschend echte Dateinamen, vertraut wirkende Ordnerstrukturen und tatsächlich vorhandene Skripte. Das sollte die Pakete wie funktionierende Software aussehen lassen.

Nach dem Start konnte die eingeschleuste Malware weitere Komponenten nachladen. Am Ende stand eine Kombination aus Informationsdiebstahl und Fernzugriff auf den betroffenen Rechner.

Nicht nur der Roblox-Account ist in Gefahr

Die von Bitdefender beschriebene Schadsoftware konnte deutlich mehr als nur Zugangsdaten eines Spiels auslesen. Zu den dokumentierten Fähigkeiten gehören:

das Auslesen von Browserdaten und Sitzungscookies,

der Diebstahl von Zugangsdaten beziehungsweise Tokens für Roblox, Discord und weitere Dienste,

der Zugriff auf Informationen zu Kryptowährungs-Wallets und Zahlungsdiensten,

das Aufzeichnen von Tastatureingaben und Screenshots,

der mögliche Zugriff auf Webcam und Desktop sowie

Fernsteuerungsfunktionen auf infizierten Windows-Rechnern.

Gerade auf gemeinsam genutzten Familien-PCs kann das schwerwiegende Folgen haben. Ein Kind sucht nach einem vermeintlich kostenlosen Roblox-Hack – betroffen sein können anschließend auch E-Mail-Konten, gespeicherte Passwörter oder andere Daten der Eltern.

Nicht jeder Cheat-Download enthält automatisch Malware. Die Gefahr entsteht vor allem durch nicht vertrauenswürdige Quellen und die weitreichenden Berechtigungen, die manche Programme verlangen.

Warum „Free Robux“ besonders verdächtig ist

Neben gefälschten Cheat-Programmen nutzen Betrüger die Aussicht auf kostenlose Robux, seltene Gegenstände oder exklusive Funktionen. Hinter entsprechenden Versprechen können Phishing-Seiten stecken, die Anmeldedaten abfragen, oder Downloads, die Schadsoftware installieren.

Ein häufiger Trick besteht darin, Sicherheitswarnungen als angeblichen Fehlalarm darzustellen. Wer für einen „undetected Hack“ zuerst den Virenschutz deaktivieren oder einer unbekannten Datei Administratorrechte geben soll, sollte den Vorgang abbrechen.

Auch ein professionell gestaltetes Video, viele Kommentare oder ein Downloadlink in einer bekannten Community beweisen nicht, dass die angebotene Software sicher ist. Accounts können kompromittiert und Empfehlungen gefälscht sein.

Roblox, Minecraft und andere Spiele: Das Problem ist größer

Die Masche beschränkt sich nicht auf Roblox. Schon frühere Sicherheitsanalysen beschrieben gefälschte Hacks und Mods für verschiedene Spiele, darunter Minecraft, Fortnite und Call of Duty. Die Angreifer nutzen dabei bekannte Spielnamen, beliebte Suchbegriffe und die Hoffnung auf schnelle Fortschritte.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen seriösen Modifikationen und unbekannten Cheat-Downloads. Eine Mod aus einer etablierten Community ist nicht automatisch schädlich; ebenso wenig ist jede Datei auf einer bekannten Downloadplattform automatisch sicher. Entscheidend sind Herkunft, Transparenz, Berechtigungen und eine sorgfältige Prüfung.

So schützt ihr euren Gaming-PC und eure Accounts

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, verzichtet auf inoffizielle Cheat-Executors und dubiose Robux-Angebote. Zusätzlich helfen einige grundlegende Schutzmaßnahmen:

Keine unbekannten EXE-Dateien starten. Besonders vorsichtig solltet ihr bei Downloads aus Videobeschreibungen, privaten Nachrichten und unbekannten Discord-Servern sein. Virenschutz eingeschaltet lassen. Warnungen sollten nicht ignoriert werden, nur weil ein Downloadanbieter sie als „normal“ bezeichnet. Keine unnötigen Administratorrechte vergeben. Für Kinder kann ein separates Windows-Konto ohne Administratorrechte sinnvoll sein. Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Das gilt für Roblox ebenso wie für E-Mail- und Discord-Konten. Einzigartige Passwörter verwenden. Wer für mehrere Dienste dasselbe Passwort nutzt, erhöht bei einem Datenleck das Risiko weiterer Kontoübernahmen. Elternfunktionen prüfen. Bei jüngeren Spielern können die Roblox-Kontrollen für Kommunikation und Ausgaben zusätzliche Sicherheit bieten.

Was tun, wenn ein verdächtiger Cheat bereits installiert wurde?

Trennt den betroffenen Rechner zunächst vom Internet und lasst ihn mit aktueller Sicherheitssoftware untersuchen. Ändert wichtige Passwörter von einem anderen, vertrauenswürdigen Gerät aus und meldet aktive Sitzungen ab, sofern die jeweiligen Dienste das ermöglichen. Prüft außerdem E-Mail-, Discord-, Roblox- und gegebenenfalls Zahlungskonten auf ungewöhnliche Aktivitäten.

Wenn eine Infektion mit Fernzugriff oder Passwortdiebstahl bestätigt wird, kann eine saubere Neuinstallation des Systems notwendig sein. Bei Zahlungsdatenmissbrauch sollte umgehend die Bank beziehungsweise der Zahlungsdienst kontaktiert werden.

Fazit: Ein vermeintlich kostenloser Cheat kann teuer werden

Die Cybernews-Auswertung macht deutlich, wie stark das Interesse an Roblox Cheats und vergleichbaren Suchbegriffen ist. Die von Bitdefender dokumentierte Xeno-Kampagne zeigt, dass Kriminelle dieses Interesse gezielt ausnutzen.

Wer einen Hack herunterlädt, riskiert im schlimmsten Fall nicht nur einen gesperrten Gaming-Account, sondern den Verlust persönlicher Daten und die Kompromittierung des gesamten PCs. Der sicherste Shortcut bleibt deshalb: fragwürdige Downloads gar nicht erst ausführen.

Quellen und weiterführende Informationen: