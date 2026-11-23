Die Weihnachtszeit rückt näher und bei Lumibricks startet passend dazu eine umfangreiche Weihnachtsaktion. Vom 15. November bis zum 20. Dezember 2026 können sich Klemmbaustein-Fans gleich mehrere Vorteile sichern. Neben kostenlosen Geschenken abhängig vom Bestellwert gibt es zusätzlich 20 % Rabatt auf ausgewählte Sets, die das Sortiment verlassen werden. Damit bietet sich eine gute Gelegenheit, noch das eine oder andere Modell für die eigene Sammlung oder als Weihnachtsgeschenk zu sichern.

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Gratisgeschenke ab 189 US-Dollar Bestellwert

Im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion* steht ein gestaffeltes Geschenkprogramm. Je nach Einkaufswert können Kunden kostenlose Klemmbaustein-Sets auswählen.

Ab einem Bestellwert von 189 US-Dollar darf ein Geschenk aus dem sogenannten Gift Pool A ausgewählt werden. Der Hersteller gibt den Mindestwert dieser Zugabe mit 29,99 US-Dollar an.

Zur Auswahl stehen sechs unterschiedliche Modelle:

Setnummer Set 15018 Book-Café Box 15019 Brick Art Gallery Box 15020 Toy Store Box L9082 Sunset Stopover 15006N Train Track Expansion Accessories 11018 Iron Empire Printed Bricks Pack

Wer mindestens 299 US-Dollar ausgibt, erhält sogar zwei kostenlose Geschenke. Dabei kann jeweils ein Set aus Gift Pool A und Gift Pool B ausgewählt werden. Der angegebene Gesamtwert der beiden Geschenke liegt bei mindestens 64,98 bis 69,98 US-Dollar.

Gift Pool B umfasst ebenfalls sechs unterschiedliche Modelle:

Setnummer Set 15001 Newsstand 17008 Police Urban Convoy F9060 Future Bus 19013 Graffiti Crew 19014 Cleaning Squad F9077 Old West Gold Mine

Die Gratisgeschenke sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Es gilt daher das Prinzip: Solange der Vorrat reicht.

So funktioniert die Auswahl der Gratisgeschenke

Die Teilnahme an der Aktion ist unkompliziert. Zunächst werden die gewünschten Lumibricks-Sets in den Warenkorb gelegt. Sobald der entsprechende Mindestbestellwert erreicht ist, erscheint automatisch ein Auswahlfenster für die Gratisgeschenke.

Anschließend kann das gewünschte Modell ausgewählt werden. Nach der Auswahl der Lieferregion wird das Geschenk über „Add to Cart“ dem Warenkorb hinzugefügt. Bei einem Bestellwert von mindestens 299 US-Dollar wird dieser Vorgang wiederholt, um auch das zweite Geschenk aus Gift Pool B zu erhalten.

Zusätzlich 20 % Rabatt auf ausgewählte Sets

Neben den kostenlosen Zugaben hat Lumibricks noch eine weitere Aktion vorbereitet. Ausgewählte Modelle, die das Sortiment verlassen werden, sind während des Aktionszeitraums um 20 % reduziert.

Gerade für Sammler bietet sich damit eine interessante Gelegenheit, noch fehlende Modelle zu ergattern, bevor diese endgültig aus dem Sortiment verschwinden. Die Verfügbarkeit ist allerdings begrenzt und richtet sich nach dem jeweiligen Lagerbestand.

Besonders interessant: Der Rabatt auf die auslaufenden Sets lässt sich mit der Weihnachtsaktion kombinieren. Dadurch können auch reduzierte Modelle zum Erreichen der erforderlichen Bestellwerte beitragen und zusätzliche Gratisgeschenke freischalten.

Blade Runner 2049: Klemmbausteine für Science-Fiction-Fans

Wer auf der Suche nach einem Geschenk für Science-Fiction-Fans ist, sollte einen Blick auf die offiziell lizenzierte Blade-Runner-2049-Kollektion von Lumibricks werfen. Die vier Modelle greifen bekannte Fahrzeuge und Schauplätze aus dem Film auf und verbinden detailreiche Klemmbausteinkonstruktionen mit integrierter LED-Beleuchtung.

Den Einstieg bildet K’s Spinner (23001)*. Das futuristische Polizeifahrzeug von Officer K besteht aus 410 Teilen und verfügt über acht Lichtpunkte. Neben der Beleuchtung gehören auch eine aufklappbare Dachkonstruktion und eine abnehmbare Drohne zum Modell.

Deutlich umfangreicher fällt der Street Market (23004)* aus (zum Test). Mit 1.901 Teilen entsteht eine futuristische Straßenszene, die den Marktbereich aus dem Film nachbildet, an dem K auf Mariette trifft. 14 integrierte LEDs, drei Minifiguren und zahlreiche bedruckte Steine sorgen für eine authentische Atmosphäre.

Ebenfalls Teil der Kollektion ist Protein Farm Living Quarters (23002)*, das eine weitere markante Kulisse aus dem Film aufgreift. Ergänzt wird die Reihe durch The Creation of the Replicant (23011)*, eine kleinere Szene aus dem Wallace-Komplex.

Damit bietet Lumibricks unterschiedliche Größen und Preisklassen für Fans des Science-Fiction-Klassikers.

Weihnachtliche Klemmbaustein-Sets von Lumibricks

Natürlich darf bei einer Weihnachtsaktion auch die passende saisonale Dekoration nicht fehlen. Lumibricks hat dafür gleich mehrere winterliche Modelle im Sortiment, die mit verschneiten Landschaften, gemütlichen Gebäuden und stimmungsvoller LED-Beleuchtung für Weihnachtsatmosphäre sorgen.

Christmas Pub (15014)

Das Christmas Pub* ist wohl das passendste Modell für die Weihnachtszeit. Das dreistöckige Gebäude orientiert sich an der Architektur traditioneller bayerischer Fachwerkhäuser und präsentiert sich mit verschneiten Dächern, festlicher Dekoration und zahlreichen weihnachtlichen Details.

Aus insgesamt 2.142 Teilen entsteht ein gemütlicher Pub, der mit 32 Lichtpunkten und sechs LED-Lichtstreifen beleuchtet wird. Ein besonderes Extra ist das integrierte Soundmodul, das sechs verschiedene instrumentale Weihnachtsmelodien abspielen kann. Drei Minifiguren ergänzen die Szene.

Wer das Set verschenken möchte, kann außerdem zur Limited Edition greifen. Diese enthält zusätzlich eine gewebte Geschenktasche und eine dreidimensionale Weihnachtskarte.

Ski Lodge (F9041)

Etwas sportlicher geht es in der Ski Lodge* zu. Das 2.187 Teile umfassende Modell zeigt eine verschneite Berghütte im skandinavischen Chalet-Stil. Eiszapfen am Dach, eine winterliche Umgebung und eine gemütliche Einrichtung mit Kamin sorgen für eine passende Atmosphäre.

Besonders interessant ist die kleine Skiszene: Über seitliche Drehknöpfe lässt sich eine Skifahrerfigur in Bewegung versetzen. Für die Beleuchtung sind zehn Lichtpunkte und vier LED-Lichtstreifen vorgesehen. Vier Minifiguren vervollständigen das winterliche Szenario.

Aurora Cabin (L9090)

Die Aurora Cabin* entführt uns in eine verschneite Polarlandschaft. Im Mittelpunkt steht eine gemütliche Blockhütte mit einem gläsernen Observatorium, von dem aus sich die faszinierenden Polarlichter beobachten lassen.

Das Set besteht aus 2.425 Teilen und verfügt über 13 Lichtpunkte sowie fünf LED-Lichtstreifen. Besonders reizvoll ist die Kombination aus blaugrünen Polarlichteffekten und der warmen Beleuchtung im Inneren der Hütte. Vier Minifiguren mit Ausrüstung wie Kompass, Teleskop und Laterne machen die kleine Geschichte rund um die Polarlichtbeobachtung komplett.

Auch konstruktiv hat das Modell einiges zu bieten: Das Dach und die Rückwand lassen sich abnehmen, während ein Oberlicht und eine Aussichtsplattform zusätzliche Details offenbaren.

Spa Cabin (L9096)

Wer es lieber gemütlich mag, findet mit der Spa Cabin* eine weitere winterliche Alternative. Das 2.235 Teile umfassende Modell verbindet nordische Architektur mit der Atmosphäre eines isländischen Wellness-Retreats.

Vor der Hütte befinden sich ein Thermalbecken und eine Sauna, während im Inneren weitere Details rund um das Spa-Thema warten. Die winterliche Umgebung bildet dabei einen schönen Kontrast zu den warmen Farben der Beleuchtung.

Mit insgesamt 18 Lichtpunkten und vier LED-Lichtstreifen entsteht eine besonders gemütliche Atmosphäre. Vier Minifiguren ergänzen das Modell. Eine Besonderheit ist zudem die geteilte Bauweise: Die beiden Seiten lassen sich separat präsentieren oder zu einem größeren Stadthaus kombinieren.

Weihnachtsangebote für Klemmbaustein-Fans

Mit der Weihnachtsaktion 2026 kombiniert Lumibricks gleich mehrere Anreize für einen Besuch im eigenen Onlineshop. Kostenlose Klemmbaustein-Sets ab 189 US-Dollar beziehungsweise zwei Gratisgeschenke ab 299 US-Dollar machen größere Bestellungen besonders interessant. Hinzu kommen 20 % Rabatt auf ausgewählte auslaufende Modelle, die sich sogar mit der Geschenkaktion kombinieren lassen.

Auch das Sortiment bietet passende Geschenkideen für unterschiedliche Geschmäcker. Während die Blade-Runner-2049-Kollektion vor allem Science-Fiction-Fans anspricht, sorgen Christmas Pub, Ski Lodge, Aurora Cabin und Spa Cabin für winterliche Atmosphäre. Insbesondere das Christmas Pub mit seiner Beleuchtung und dem integrierten Soundmodul dürfte bei Weihnachtsfans gut ankommen.

Die Aktion läuft noch bis zum 20. Dezember 2026. Da die Gratisgeschenke und die reduzierten Sets nur verfügbar sind, solange der Vorrat reicht, lohnt sich ein rechtzeitiger Blick in den Lumibricks-Onlineshop*.